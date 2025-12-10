புதன், 10 டிசம்பர் 2025
Written By
Last Modified: புதன், 10 டிசம்பர் 2025 (13:13 IST)

விஜய் போட்டாவ வச்சி என் பொண்ணு வாழ்க்கையே போச்சி!.. அட பாவமே!...

விஜய் போட்டாவ வச்சி என் பொண்ணு வாழ்க்கையே போச்சி!.. அட பாவமே!...
நடிகர் விஜய்க்கு ஏராளமான பெண் ரசிகைகள் உண்டு. இன்னும் சொல்லப்போனால் இப்போதுள்ள நடிகர்களில் அதிக பெண் ரசிகைகளை வைத்திருப்பவர் விஜய் மட்டுமே. விஜயை நேரில் பார்க்கவும், அருகில் பார்க்கவும், அவரோடு புகைப்படம் எடுத்துக்கொள்ளவும் பல பெண்கள் ஆசைப்படுகிறார்கள். ஆனால், எல்லோருக்கும் அது நடந்துவிடுவது இல்லை.

புதுச்சேரியில் விஜய் பொதுக்கூட்டத்தில் கலந்துகொண்ட போது கூட அவரை பார்க்க முடியாமல் இளம்பெண் ஃபீல் பண்ணி பேசிய வீடியோ வெளியானது. விஜய் கரூருக்கு சென்றிருந்தபோது அவரை பார்க்க நிறைய பெண்கள் ஆசைப்பட்டார்கள். சிலர் கை குழந்தையோடு வந்தார்கள். அதில் சிலர்தான் கூட்டநெரிசலில் சிக்கி மரணமடைந்தார்கள்.
 
அதனால்தான் புதுச்சேரியில் தவெக பொதுக்கூட்டம் நடந்தபோது பல கட்டுப்பாடுகளை போலீசார் விதித்தார்கள். 5 ஆயிரம் பேருக்கு மட்டுமே அனுமதி.. அதுவும் QR Code மூலம் மட்டுமே அனுமதிக்கப்பட வேண்டும். குழந்தைகள், கர்ப்பிணி பெண்கள் அனுமதிக்கப்படவில்லை.
 
இந்நிலையில்தான், விஜயின் புகைப்படத்தை வைத்திருந்ததால் தனது மகளின் திருமண வாழ்க்கையே கேள்விக்குறியாகி விட்டது என ஒரு பெண் பேசியிருக்கும் வீடியோ இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது. விஜயின் போடோவை என் மகள் அவளின் செல்போனில் வால்பேப்பராக வைத்திருந்தாள். இதனால் கோபமடைந்த என் மகளின் கணவர் அவளை விட்டு சென்றுவிட்டார். விஜய்க்காக என் மகள் வாழ்க்கையையே விட்டிருக்கிறார் என தவெக கூட்டத்தில் பங்கேற்ற அந்த பெண் பேசியிருக்கிறார்.

இட்லி, வடை, தோசை சாப்பிடுவது போன்ற ஒரு சாதாரண சந்திப்பு.. விஜய் சந்திப்பு குறித்து பிரவீன் சக்கரவர்த்தி

இட்லி, வடை, தோசை சாப்பிடுவது போன்ற ஒரு சாதாரண சந்திப்பு.. விஜய் சந்திப்பு குறித்து பிரவீன் சக்கரவர்த்திகாங்கிரஸ் கட்சியின் தரவு பகுப்பாய்வு பிரிவு தலைவர் பிரவீன் சக்கரவர்த்தி, தமிழக வெற்றி கழகத் தலைவர் விஜய்யை சந்தித்த விவகாரம் தி.மு.க.-காங்கிரஸ் கூட்டணியில் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியது.

உபியில் 2.45 கோடி வாக்காளர் படிவங்கள் திரும்ப வரவில்லை.. SIRஆல் பாஜகவுக்கு சிக்கலா?

உபியில் 2.45 கோடி வாக்காளர் படிவங்கள் திரும்ப வரவில்லை.. SIRஆல் பாஜகவுக்கு சிக்கலா?உத்தரப் பிரதேசத்தில் பா.ஜ.க.வின் பாரம்பரிய நகர்ப்புற வாக்குத்தளம் தற்போது ஆபத்தில் உள்ளது. SIR என்ற சிறப்பு தீவிர திருத்தம் நடைமுறையின் கீழ், வாக்காளர்கள் ஒரே இடத்தில் மட்டுமே பதிவு செய்ய முடியும் என்ற விதி கடுமையாக்கப்பட்டுள்ளது.

ஸ்விக்கி, ஸொமட்டோ டெலிவரி ஊழியர்கள் லிஃப்டை பயன்படுத்த கூடாது.. போர்டு வைத்து சிக்கலில் சிக்கிய ஓட்டல்..!

ஸ்விக்கி, ஸொமட்டோ டெலிவரி ஊழியர்கள் லிஃப்டை பயன்படுத்த கூடாது.. போர்டு வைத்து சிக்கலில் சிக்கிய ஓட்டல்..!பெங்களூருவில் உள்ள மேகனா ஃபுட்ஸ் என்ற உணவகம், தங்கள் கிளையின் லிஃப்டை ஸ்விக்கி மற்றும் ஸொமாட்டோ டெலிவரி ஊழியர்கள் பயன்படுத்த கூடாது என ஓர் அறிவிப்பை ஒட்டியதால் பெரும் சர்ச்சை வெடித்தது. இந்த அறிவிப்பின் புகைப்படம் சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலானதால், வர்க்க பாகுபாட்டை காட்டுவதாக கூறி உணவகத்தின் மீது கடுமையான விமர்சனங்கள் எழுந்தன.

வெங்காயம் - பூண்டு சண்டையால் விவாகரத்து! 23 வருட திருமண உறவுக்கு முடிவு..!

வெங்காயம் - பூண்டு சண்டையால் விவாகரத்து! 23 வருட திருமண உறவுக்கு முடிவு..!குஜராத்தை சேர்ந்த ஒரு தம்பதியினர், மனைவி வெங்காயம் மற்றும் பூண்டை உணவில் தவிர்த்த காரணத்தால் ஏற்பட்ட நீண்டகால மோதல் காரணமாக, தங்கள் 23 ஆண்டுகால திருமண உறவில் இருந்து விவாகரத்து பெற்றுள்ளனர். அகமதாபாத் குடும்ப நீதிமன்றத்தின் இந்த விவாகரத்துத் தீர்ப்பை குஜராத் உயர் நீதிமன்றம் தற்போது உறுதி செய்துள்ளது.

விஜய் பொதுக்கூட்டத்துக்கு துப்பாக்கியுடன் வந்தவர் விடுவிப்பு: என்ன காரணம்?

விஜய் பொதுக்கூட்டத்துக்கு துப்பாக்கியுடன் வந்தவர் விடுவிப்பு: என்ன காரணம்?புதுச்சேரியில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் பங்கேற்ற பிரச்சார பொதுக்கூட்டத்துக்கு துப்பாக்கியுடன் வந்த நபர் ஒருவரை போலீசார் விசாரணைக்கு பின் விடுவித்தனர்.

