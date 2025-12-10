புதன், 10 டிசம்பர் 2025
Written By Siva
Last Updated : புதன், 10 டிசம்பர் 2025 (11:53 IST)

உபியில் 2.45 கோடி வாக்காளர் படிவங்கள் திரும்ப வரவில்லை.. SIRஆல் பாஜகவுக்கு சிக்கலா?

உத்தரப் பிரதேசத்தில் பா.ஜ.க.வின் பாரம்பரிய நகர்ப்புற வாக்குத்தளம் தற்போது ஆபத்தில் உள்ளது. SIR என்ற சிறப்பு தீவிர திருத்தம் நடைமுறையின் கீழ், வாக்காளர்கள் ஒரே இடத்தில் மட்டுமே பதிவு செய்ய முடியும் என்ற விதி கடுமையாக்கப்பட்டுள்ளது.
 
இதன் காரணமாக, சொத்து ஆவணங்கள் மற்றும் பஞ்சாயத்து தேர்தல்கள் போன்ற காரணங்களுக்காக பல நகர்ப்புற வாக்காளர்கள் தாங்கள் வசிக்கும் நகரங்களை விட, தங்கள் பூர்வீக கிராமங்களில் தங்கள் பதிவை தொடர விரும்புகின்றனர். இது லக்னோ, வாரணாசி, பிரயாக்ராஜ் போன்ற முக்கிய நகரங்களில் நகர்ப்புற வாக்காளர் பட்டியல் சுருங்குவதற்கு காரணமாகிறது.
 
மாநிலம் முழுவதும் சுமார் 2.45 கோடி வாக்காளர் படிவங்கள் இன்னும் தேர்தல் ஆணையத்திடம் திரும்ப வரவில்லை. அதிகபட்சமாக பிரயாக்ராஜில் மட்டும் சுமார் 2.4 லட்சம் நீக்கங்கள் நடைபெற்றுள்ளன.
 
நகர்ப்புற வாக்காளர்களின் இந்த போக்கு குறித்து பா.ஜ.க. கவலை கொண்டுள்ளது. முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத் உட்பட மூத்த தலைவர்கள், கட்சி நிர்வாகிகள் அனைவரும் நகர்ப்புற வாக்காளர்கள் விடுபடாமல் இருப்பதை உறுதி செய்யுமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர். காலக்கெடுவை நீட்டிக்கவும் தேர்தல் ஆணையம் பரிசீலித்து வருகிறது.
 
Edited by Siva

விஜய் பொதுக்கூட்டத்துக்கு துப்பாக்கியுடன் வந்தவர் விடுவிப்பு: என்ன காரணம்?

விஜய் பொதுக்கூட்டத்துக்கு துப்பாக்கியுடன் வந்தவர் விடுவிப்பு: என்ன காரணம்?புதுச்சேரியில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் பங்கேற்ற பிரச்சார பொதுக்கூட்டத்துக்கு துப்பாக்கியுடன் வந்த நபர் ஒருவரை போலீசார் விசாரணைக்கு பின் விடுவித்தனர்.

பாராளுமன்ற கூட்டத்தொடரின் நடுவே ராகுல் காந்தி ஜெர்மனி பயணம்: வெளிநாட்டு நாயகன் என பாஜக விமர்சனம்..!

பாராளுமன்ற கூட்டத்தொடரின் நடுவே ராகுல் காந்தி ஜெர்மனி பயணம்: வெளிநாட்டு நாயகன் என பாஜக விமர்சனம்..!நாடாளுமன்றக் குளிர்கால கூட்டத்தொடர் டிசம்பர் 19 வரை நடைபெற உள்ள நிலையில், எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி டிசம்பர் 15 முதல் 20 வரை ஜெர்மனிக்கு பயணம் மேற்கொள்ளும் முடிவை பா.ஜ.க.வின் ஷெஸாத் பூனாவாலா கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.

மட்டன் பிரியாணி, வஞ்சிர மீன்.. அ.தி.மு.க. பொதுக்குழுவில் அசத்தும் விருந்து!

மட்டன் பிரியாணி, வஞ்சிர மீன்.. அ.தி.மு.க. பொதுக்குழுவில் அசத்தும் விருந்து!அ.தி.மு.க.வின் செயற்குழு மற்றும் பொதுக்குழுக் கூட்டம் இன்று சென்னை வானகரத்தில், அவைத் தலைவர் தமிழ் மகன் உசேன் தலைமையில் தொடங்கியது. மாநிலம் முழுவதிலுமிருந்து ஆயிரக்கணக்கான நிர்வாகிகள் இதில் கலந்துகொண்டுள்ளனர். இந்த கூட்டத்தில், அரசியல் முக்கியத்துவம் ஒருபுறம் இருக்க, உறுப்பினர்களுக்கு வழங்கப்படவுள்ள பிரம்மாண்டமான சைவ மற்றும் அசைவ உணவுப் பட்டியல் குறித்த விவரங்கள் வெளியாகி உள்ளன.

நயினார் நாகேந்திரன் எந்த தொகுதியில் நின்றாலும் டெபாசிட் இழக்க வைக்க செய்வோம்: செங்கோட்டையன் சவால்

நயினார் நாகேந்திரன் எந்த தொகுதியில் நின்றாலும் டெபாசிட் இழக்க வைக்க செய்வோம்: செங்கோட்டையன் சவால்பா.ஜ.க. மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரனை எந்த தொகுதியில் போட்டியிட்டாலும் டெபாசிட் இழக்க செய்வதே தங்கள் லட்சியம் என்று தமிழக வெற்றி கழகத்தின் நிர்வாக குழுத் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் கே.ஏ. செங்கோட்டையன் ஆவேசமாக சூளுரைத்துள்ளார்.

2 நாள் சரிவுக்கு பின் இந்திய பங்குச்சந்தை ஏற்றம்.. முதலீட்டாளர்கள் நிம்மதி..!

2 நாள் சரிவுக்கு பின் இந்திய பங்குச்சந்தை ஏற்றம்.. முதலீட்டாளர்கள் நிம்மதி..!இந்திய பங்குச்சந்தை கடந்த இரண்டு நாட்களாக பெரும் சரிவில் இருந்தது என்பதும், இரண்டே நாட்களில் சென்செக்ஸ் ஆயிரம் புள்ளிகளுக்கு மேல் சரிந்ததால் முதலீட்டாளர்கள் அதிர்ச்சி அடைந்தனர் என்பதையும் பார்த்தோம்.

Webdunia
