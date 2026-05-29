  4. The 51-Lakh Subway Scam: Digging a Hole to Loot Public Money
Written By
Last Updated : Friday, 29 May 2026 (08:47 IST)

51 லட்சம் செலவு செய்து சுரங்கப்பாதை அமைத்தார்களா திமுக அரசு ? வெறும் குழியை தோண்டிவிட்டு பணம் ஸ்வாகாவா?

Publish: Fri, 29 May 2026 (08:46 IST) Updated: Fri, 29 May 2026 (08:47 IST)
தமிழகத்தில் ஆளுங்கட்சியாக இருந்த முந்தைய திமுக அரசின் நிர்வாகச் சீர்கேடுகளும், மக்கள் பணத்தைச் சூறையாடிய ஊழல் முறேகடுகளும் நாளுக்கு நாள் அதிர்ச்சியூட்டும் வகையில் வெளிச்சத்திற்கு வந்த வண்ணம் உள்ளன. அதன் ஒரு பகுதியாக, தற்போது ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் சுரங்கப்பாதை அமைப்பதற்காக சுமார் 51 லட்சம் ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு, அது முழுமையாக செலவிடப்பட்டதாக கணக்கு காட்டப்பட்டுள்ளது. ஆனால், களத்தில் ஆய்வு செய்து பார்த்த பொதுமக்களுக்கும் சமூக ஆர்வலர்களுக்கும் ஏமாற்றமும் அதிர்ச்சியுமே மிஞ்சியுள்ளது.
 
அங்கே முறையான சுரங்கப்பாதையோ, அதற்கான எவ்வித உள்கட்டமைப்பு கட்டுமானங்களோ அமையவில்லை. மாறாக, வெறும் ஒரு பெரிய குழியை மட்டும் தோண்டி போட்டுவிட்டு, திட்டத்தின் மொத்த நிதியான 51 லட்சம் ரூபாயையும் திமுகவினர் அடியோடு 'ஸ்வாகா' செய்து ஏப்பம் விட்டுள்ளனர் என்பது அம்பலமாகியுள்ளது.
 
மக்களின் வரிப்பணத்தை கொள்ளையடிப்பதற்காகவே இத்தகைய போலி திட்டங்களை காகித அளவில் தீட்டி, மக்களின் கண்ணில் மண்ணை தூவியுள்ளனர். கடந்த கால திராவிட ஆட்சிகளில் உள்கட்டமைப்பு மேம்பாடு என்ற பெயரில் எத்தனை ஆயிரம் கோடிகள் இப்படிப் போலி பில்கள் மூலம் திருடப்பட்டிருக்கும் என்பதற்கு இந்த 51 லட்சம் ரூபாய் குழி ஊழல் ஒரு மிகச்சிறிய சான்றாகும். 
 
இந்த பகற்கொள்ளையை நிகழ்த்திய ஊழல்வாதிகள் மீது தற்போதைய அரசு கடுமையான சட்ட நடவடிக்கை எடுத்து, மக்கள் பணத்தை மீட்டெடுக்க வேண்டும்.
 
Edited by Siva
About Writer
Webdunia
15 வருடங்களுக்கு பின் வீட்டை மாற்றிய எடப்பாடி பழனிச்சாமி!.. பின்னணி என்ன?..ஜெயலலிதாவின் மறைவுக்குப் பின் சசிகலாவின் தயவால் தமிழகத்தின் முதலமைச்சராக மாறியவர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி.

மஹிந்திரா நிறுவனத்தின் புதிய புரோஜக்ட்.. 1500 பேருக்கு வேலை கிடைக்கும்...!தமிழகத்தின் தொழில் துறை வளர்ச்சிக்கு மேலும் வலுசேர்க்கும் வகையில், முன்னணி வாகன தயாரிப்பு நிறுவனமான மஹிந்திரா தனது புதிய முதலீட்டு திட்டத்தை அறிவித்துள்ளது.

தமிழக அமைச்சர் கீர்த்தனாதமிழகத்தின் தொழில் துறை சார்ந்த நிர்வாக குளறுபடிகளை சாடி, புதிய அதிரடி அறிவிப்புகளை வெளியிட்டுள்ளார் தமிழக அமைச்சர் கீர்த்தனா.

விஜய்யை கேலி செய்யாத ஊடகம் மிக குறைவு.. விஜய்யை இழிவுபடுத்தாத பத்திரிகையாளர்களே இல்லை.. இந்த லட்சணத்தில் எப்படி பேட்டி கொடுப்பார்?தமிழக அரசியல் மற்றும் ஊடக வரலாற்றில், தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவர் விஜய் அளவிற்கு தொடர்ச்சியான விமர்சனங்களையும் கேலிகளையும் சந்தித்த ஒரு தலைவர் மிகக் குறைவு என்றே கூறலாம். அவர் அரசியலுக்கு வருவதற்கு முன்பிருந்தே, அவர் எடுத்த ஒவ்வொரு முடிவையும் கேலி செய்யாத ஊடகங்களோ, அவரை இழிவுபடுத்தி பேசாத பத்திரிகையாளர்களோ தமிழகத்தில் கிட்டத்தட்ட இல்லை என்று சொல்லும் அளவிற்குச் சூழ்நிலை நிலவியது.

