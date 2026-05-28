மக்களின் ஆதரவில் உருவான விஜய்க்கு எதற்கு ஊடக அங்கீகாரம்.. மக்கள் தான் மிகப்பெரிய ஊடகம்.
2021 முதல் 2026 வரையிலான காலகட்டத்தில், தமிழக ஊடகங்களின் செயல்பாடு பெரும் விவாதத்திற்கு உள்ளாகியுள்ளது. ஆளும் தரப்பின் கொள்கைகளையும் செயல்பாடுகளையும் மட்டும் முன்னிலைப்படுத்தி, மக்களின் உண்மையான அவலங்களை மறைப்பதாக ஊடகங்கள் மீது கடுமையான விமர்சனங்கள் முன்வைக்கப்படுகின்றன. நடுநிலையற்றா நிலையில் ஊடகங்கள் செயல்படுவதாகச் சமூக வலைதளங்களில் பலரும் தங்கள் அதிருப்தியை வெளிப்படுத்தி வருகின்றனர்.
பத்திரிகை தர்மத்தை மறந்து, ஆட்சியின் புகழை பாடுவதையே தங்களின் முதன்மை பணியாகக் கொண்ட ஊடகங்கள், பொதுமக்களின் குரலை ஒடுக்குவதாகவும், நேர்மையற்ற போக்கை கடைபிடிப்பதாகவும் குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்துள்ளன. அதிகாரத்தில் இருப்பவர்களுக்கு ஆதரவாகச் செயல்படும் ஊடகங்கள், காலப்போக்கில் மக்களின் நம்பிக்கையை இழந்து வருகின்றன.
இந்த நிலையில் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட விஜய் போன்ற ஒரு தலைவருக்கு தனிப்பட்ட ஊடக அங்கீகாரம் தேவையில்லை என்பது பலரது கருத்தாக உள்ளது. மக்கள் ஆதரவே உண்மையான பலம் என்பதும், அவர்களே மாற்று ஊடகமாக மாறி உண்மையை வெளிக்கொண்டு வருகிறார்கள் என்பதும் நிதர்சனம்.
அதிகார மையங்களின் கைக்கூலிகளாக செயல்படும் ஊடகங்கள், ஒரு கட்டத்தில் மக்களின் ஆதரவை முழுமையாக இழந்து, காலத்தின் சுவடுகளில் காணாமல் போகும் என்பதே வரலாற்று உண்மை. ஊடகங்கள் தங்களின் கடமையை உணர்ந்து, நடுநிலையோடு செயல்பட வேண்டியது ஜனநாயகத்தின் ஆரோக்கியத்திற்கு இன்றியமையாதது.
பூந்தமல்லி - வடபழனி மெட்ரோ.. சென்னை மக்களுக்கு ஒரு குட் நியூஸ்...
சென்னை மெட்ரோ இரயில் திட்டத்தின் இரண்டாம் கட்ட பணிகள் மிக அதிவேகமாக நடைபெற்று வரும் நிலையில், சென்னை மக்களுக்கு ஒரு மகிழ்ச்சியான செய்தி வெளியாகியுள்ளது. பூந்தமல்லி முதல் வடபழனி வரையிலான மெட்ரோ இரயில் பாதை தற்போது திறப்பு விழாவிற்கு தயாராகியுள்ளது. இந்த வழித்தடத்தில் எப்போது வேண்டுமானாலும் மெட்ரோ இரயில் சேவையை தொடங்கலாம் என்று சென்னை மெட்ரோ இரயில் நிறுவனம் தமிழ்நாடு அரசுக்கும் மத்திய அரசுக்கும் அதிகாரப்பூர்வமாகத் தகவல் தெரிவித்துள்ளது.
சிவகாசி டூ சாத்தூர் சாலையில் அமைந்துள்ள கோணம்பட்டி கிராமத்தை சேர்ந்த பள்ளி மற்றும் கல்லூரி மாணவிகள், தங்களுக்கு முறையான பேருந்து வசதி இல்லாததால் படும் அவஸ்தைகளை விளக்கி சமூக வலைத்தளங்களில் ஒரு வீடியோவை வெளியிட்டிருந்தனர். அந்த வீடியோவில், "தமிழக முதல்வர்" தளபதி விஜய்க்கு தங்களின் கோரிக்கையை உருக்கமாக முன்வைத்திருந்தனர்.