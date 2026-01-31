சனி, 31 ஜனவரி 2026
Written By BALA
Last Modified: சனி, 31 ஜனவரி 2026 (17:18 IST)

விஜய் நாட் ரீச்சபிள்!.. என் டைம் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க!.. செந்தில் பாலாஜி அட்டாக்!...

senthil balaji
நடிகர் விஜய் அரசியலுக்கு வந்தபின் அவர் மீது பல விமர்சனங்கள் வைக்கப்படுகிறது.. குறிப்பாக விஜய் அமைதியாக இருக்கிறார்.. முக்கிய பிரச்சினைகளுக்கு குரல் கொடுப்பதில்லை.. முக்கிய பிரச்சனைகள் பற்றி பேசுவதில்லை..

இரண்டு மாதத்திற்கு ஒருமுறை ஒரு பொதுக்கூட்டம் நடத்தி அங்கு மட்டும் 20 நிமிடம் ஆவேசமாக பேசுகிறார். அதன்பின் சைலன்ட் மோடுக்கு போய் விடுகிறார்.. திருப்பரங்குன்றம் விவகாரம், ஜனநாயகன் ரிலீசில் சிக்கல், சிபிஐ விசாரணை என எதைப் பற்றியும் விஜய் எங்கும் கருத்து சொல்லவில்லை என்கிற விமர்சனம் அவர் மீது இருக்கிறது.

ஆனால் விஜயோ அதிகம் பேச தேவையில்லை.. செயலில் கட்டினால் போதும் என்று ஒரு புது விதமான அரசியலை செய்து வருகிறார்..இந்நிலையில், திமுக முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜியிடம் செய்தியாளர்கள் தமிழக வெற்றி கழகம் பற்றி சில கேள்விகளை கேட்டார்கள்..

அதற்கு பதில் சொன்ன செந்தில் பாலாஜி ‘நீங்கள் உங்களுக்கு டிஆர்பி கிடைக்க வேண்டும் என்பதற்காக என்னிடம் இந்த கேள்வியை கேட்கிறீர்கள்.. அவர்களிடம் கேட்காமல் என்னிடம் மட்டுமே இதை கேட்கிறீர்கள்.. களத்துக்கே வராத, எப்போதுமே நாட் ரீச்சபிள் நபராக இருக்கும் ஒருவரைப் பற்றி கேள்வி கேட்டு என்னுடைய நேரத்தையும், உங்களின் நேரத்தையும் வீணடிக்காதீர்கள்’ என அவர்களுக்கு பதில் சொன்னார்.

இன்று ஒரே நாளில் ரூ.85000 குறைந்த வெள்ளி விலை.. நேற்று வெள்ளி வாங்கியவர்கள் தலையில் துண்டு..!

இன்று ஒரே நாளில் ரூ.85000 குறைந்த வெள்ளி விலை.. நேற்று வெள்ளி வாங்கியவர்கள் தலையில் துண்டு..!வெள்ளி சந்தை வரலாற்றிலேயே இதுவரை கண்டிராத வகையில், இன்று வெள்ளி விலை ஒரே நாளில் மிகக்கடுமையான வீழ்ச்சியை சந்தித்துள்ளது. இன்று காலை வர்த்தகம் தொடங்கிய சில மணி நேரங்களிலேயே, வெள்ளி கிலோவிற்கு ரூ. 55,000 குறைந்து அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. அந்த அதிர்ச்சியில் இருந்து மீள்வதற்குள், மாலையில் மேலும் ரூ. 30,000 சரிவை கண்டுள்ளது.

70,80 கிட்ஸ்களுக்கு பிடித்த பார்லே ஜி பிஸ்கெட் ஆலை மூடல்!..

70,80 கிட்ஸ்களுக்கு பிடித்த பார்லே ஜி பிஸ்கெட் ஆலை மூடல்!..பொதுவாகவே சிறுவர்கள், குழந்தைகள் விரும்பி சாப்பிடும் உணவாக அல்லது சிற்றுண்டியாக பிஸ்கட் இருக்கிறது..

AI சொன்ன மருந்தை எடுத்த 45 வயது நபர்.. உயிருக்கு போராடுவதால் பரபரப்பு..!

AI சொன்ன மருந்தை எடுத்த 45 வயது நபர்.. உயிருக்கு போராடுவதால் பரபரப்பு..!செயற்கை நுண்ணறிவு வழங்கிய மருத்துவ ஆலோசனையின் அடிப்படையில், மருத்துவரின் பரிந்துரை இன்றி மருந்துகளை எடுத்துக்கொண்ட டெல்லியை சேர்ந்த 45 வயது நபர் உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையில் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.

எடப்பாடி பழனிசாமி மீண்டும் முதலமைச்சராகும் வாய்ப்பே இல்லை.. முதல்வர் ஸ்டாலின்

எடப்பாடி பழனிசாமி மீண்டும் முதலமைச்சராகும் வாய்ப்பே இல்லை.. முதல்வர் ஸ்டாலின்தமிழக முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் சிவகங்கை மாவட்டத்தில் நடைபெற்ற அரசு விழாவில் உரையாற்றும்போது, வரவிருக்கும் தேர்தலில் திமுக மீண்டும் அமோக வெற்றி பெற்று ஆட்சியைத் தக்கவைக்கும் என்று மிகுந்த நம்பிக்கையுடன் தெரிவித்தார்.

விஜயை பற்றி பேச பழனிச்சாமிக்கு தகுதியில்லை!.. போட்டு பொளந்த செங்கோட்டையன்!..

விஜயை பற்றி பேச பழனிச்சாமிக்கு தகுதியில்லை!.. போட்டு பொளந்த செங்கோட்டையன்!..சமீபத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அதிமுக பொதுச்செயலாளர் மற்றும் எதிர்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி விஜயை மிகவும் கடுமையாக விமர்சித்து பேசினார்..

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

