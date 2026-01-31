நான் கிங் மேக்கர் இல்லை.. நிச்சயம் ஆட்சி அமைப்பேன்: விஜய் முதல்முறையாக ஊடகத்திற்கு அளித்த பேட்டி..
தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவர் விஜய், முதல்முறையாக ஒரு தேசிய ஊடகத்திற்கு 45 நிமிடங்கள் அளித்த சிறப்பு பேட்டி தமிழக அரசியலில் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
"நான் ஒரு கிங்மேக்கர் கிடையாது; நான் வெற்றி பெற்று ஆட்சி அமைப்பேன்" என அவர் உறுதியாக தெரிவித்துள்ளார். 33 ஆண்டுகால சினிமா வாழ்க்கையை முழுமையாக துறந்துவிட்டு, அரசியலில் இறங்கியுள்ள விஜய், 2026 சட்டமன்ற தேர்தலைத் தனது வாழ்வா-சாவா போராட்டமாகக் கருதுகிறார்.
இந்த சந்திப்பில், தனது அரசியல் வருகையால் படங்கள் குறிவைக்கப்படுவதை முன்கூட்டியே எதிர்பார்த்திருந்ததாக அவர் குறிப்பிட்டார். மேலும், எம்.ஜி.ஆர் மற்றும் ஜெயலலிதா ஆகியோரை தனது முன்மாதிரிகளாகப் பார்க்கும் விஜய், கூட்டணி குறித்த கேள்விகளுக்கு, "மக்கள் வெள்ளம் பின்னால் இருக்கும்போது கூட்டணி எதற்கு?" என தன்னம்பிக்கையுடன் பதிலளித்துள்ளார்.
ரசிகர் மன்றங்களை ஒரு வலுவான அரசியல் தொண்டர் அமைப்பாக மாற்றுவதில் அவர் தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளதும், தேர்தலுக்கு பிந்தைய பேரங்களில் தமக்கு உடன்பாடில்லை என்பதும் இச்சந்திப்பின் மூலம் வெளிப்பட்டுள்ளது. விஜய்யின் இந்த பேட்டி இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
