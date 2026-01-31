சனி, 31 ஜனவரி 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By BALA
Last Modified: சனி, 31 ஜனவரி 2026 (16:57 IST)

வேலூரில் அடுத்த மீட்டிங்!.. விஜய் போட்ட ஸ்கெட்ச்!.. அரசியல் பரபர!..

vijay
தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் அரசியலுக்கு வந்து இரண்டு வருடங்கள் ஆகிவிட்டாலும் இதுவரை சில பொதுக்கூட்டங்களில் மட்டுமே அவர் பேசியிருக்கிறார்.. தவெக முதல் மாநாடு விழுப்புரம் மாவட்டம் விக்கிரவாண்டியில் நடந்தது. அதில் சுமார் 10 லட்சம் பேர் வரை கலந்து கொண்டதாக சொல்லப்பட்டது..

அடுத்த மாநாடு மதுரையில் நடந்தது. அந்த கூட்டத்திலும் பல லட்சம் பேர் கலந்து கொண்டனர்.. அதன்பின் ஒவ்வொரு வாரமும் சனிக்கிழமை தமிழகத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு மாவட்டத்திற்கும் சென்று மக்கள் சந்திப்பு கூட்டத்தை நடத்தினார் விஜய். ஆனால் கரூரில் அசம்பாவிதம் ஏற்பட்டு 41 பேர் உயிரிழந்த பின்னர் இதுவரை விஜய் மக்கள் சந்திப்பு கூட்டத்தை நடத்தவில்லை.

அதேநேரம் ஈரோட்டில் நடந்த பொதுக்கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டு ஆவேசமாக பேசினார்.. இந்நிலையில் வருகிற பிப்ரவரி 8ம் தேதி வேலூரில் மக்கள் சந்திப்பு கூட்டத்தை நடத்த திட்டமிட்டு இருக்கிறார் விஜய்.. வேலூரை அடுத்த அகரம்சேரியில் ஒரு பிரம்மாண்டம் மைதானம் தேர்வு செய்யப்பட்டிருக்கிறது..

தேர்தல் நெருங்கி வரும் நிலையில் ஒவ்வொரு மாவட்டமாக சென்று மக்கள் சந்திப்பு கூட்டத்தை நடத்த திட்டம் இருப்பதாக தெரிகிறது. அதேநேரம் மக்கள் பயணிக்கும் சாலைகளில் அந்த கூட்டத்தை நடத்தாமல் அதே ஊரில் உள்ள மைதானத்தை தேர்ந்தெடுத்து அங்கு பேச திட்டமிட்டிருக்கிறார் விஜய்.

இன்று ஒரே நாளில் ரூ.85000 குறைந்த வெள்ளி விலை.. நேற்று வெள்ளி வாங்கியவர்கள் தலையில் துண்டு..!

இன்று ஒரே நாளில் ரூ.85000 குறைந்த வெள்ளி விலை.. நேற்று வெள்ளி வாங்கியவர்கள் தலையில் துண்டு..!வெள்ளி சந்தை வரலாற்றிலேயே இதுவரை கண்டிராத வகையில், இன்று வெள்ளி விலை ஒரே நாளில் மிகக்கடுமையான வீழ்ச்சியை சந்தித்துள்ளது. இன்று காலை வர்த்தகம் தொடங்கிய சில மணி நேரங்களிலேயே, வெள்ளி கிலோவிற்கு ரூ. 55,000 குறைந்து அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. அந்த அதிர்ச்சியில் இருந்து மீள்வதற்குள், மாலையில் மேலும் ரூ. 30,000 சரிவை கண்டுள்ளது.

70,80 கிட்ஸ்களுக்கு பிடித்த பார்லே ஜி பிஸ்கெட் ஆலை மூடல்!..

70,80 கிட்ஸ்களுக்கு பிடித்த பார்லே ஜி பிஸ்கெட் ஆலை மூடல்!..பொதுவாகவே சிறுவர்கள், குழந்தைகள் விரும்பி சாப்பிடும் உணவாக அல்லது சிற்றுண்டியாக பிஸ்கட் இருக்கிறது..

AI சொன்ன மருந்தை எடுத்த 45 வயது நபர்.. உயிருக்கு போராடுவதால் பரபரப்பு..!

AI சொன்ன மருந்தை எடுத்த 45 வயது நபர்.. உயிருக்கு போராடுவதால் பரபரப்பு..!செயற்கை நுண்ணறிவு வழங்கிய மருத்துவ ஆலோசனையின் அடிப்படையில், மருத்துவரின் பரிந்துரை இன்றி மருந்துகளை எடுத்துக்கொண்ட டெல்லியை சேர்ந்த 45 வயது நபர் உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையில் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.

எடப்பாடி பழனிசாமி மீண்டும் முதலமைச்சராகும் வாய்ப்பே இல்லை.. முதல்வர் ஸ்டாலின்

எடப்பாடி பழனிசாமி மீண்டும் முதலமைச்சராகும் வாய்ப்பே இல்லை.. முதல்வர் ஸ்டாலின்தமிழக முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் சிவகங்கை மாவட்டத்தில் நடைபெற்ற அரசு விழாவில் உரையாற்றும்போது, வரவிருக்கும் தேர்தலில் திமுக மீண்டும் அமோக வெற்றி பெற்று ஆட்சியைத் தக்கவைக்கும் என்று மிகுந்த நம்பிக்கையுடன் தெரிவித்தார்.

விஜயை பற்றி பேச பழனிச்சாமிக்கு தகுதியில்லை!.. போட்டு பொளந்த செங்கோட்டையன்!..

விஜயை பற்றி பேச பழனிச்சாமிக்கு தகுதியில்லை!.. போட்டு பொளந்த செங்கோட்டையன்!..சமீபத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அதிமுக பொதுச்செயலாளர் மற்றும் எதிர்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி விஜயை மிகவும் கடுமையாக விமர்சித்து பேசினார்..

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com