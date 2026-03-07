சனி, 7 மார்ச் 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Siva
Last Updated : சனி, 7 மார்ச் 2026 (15:21 IST)

இந்தியர்கள் மனைவி, மகள் பெயரில் சொத்துக்கள் வாங்குவது ஏன்? இவ்வளவு லாபமா?

இந்தியர்கள் மனைவி, மகள் பெயரில் சொத்துக்கள் வாங்குவது ஏன்? இவ்வளவு லாபமா?
இந்தியாவில் பெண்கள் தங்கள் பெயரில் சொத்து வாங்குவதை ஊக்குவிக்கும் வகையில் அரசு மற்றும் வங்கிகள் பல்வேறு நிதிச்சலுகைகளை வழங்கி வருகின்றன. இதில் மிக முக்கியமானது முத்திரைத்தாள் கட்டண சலுகை ஆகும்.
 
டெல்லி, மகாராஷ்டிரா மற்றும் உத்தரபிரதேசம் போன்ற மாநிலங்களில், ஆண்களை விட பெண்களுக்கு 1% முதல் 2% வரை குறைவான முத்திரைத்தாள் கட்டணமே வசூலிக்கப்படுகிறது. இது சொத்து வாங்கும் ஆரம்பக்கட்ட செலவை கணிசமாகக் குறைக்கிறது.
 
மேலும், பல வங்கிகள் பெண் விண்ணப்பதாரர்களுக்கு வீட்டுக்கடன் வட்டியில் 0.05% முதல் 0.10% வரை தள்ளுபடி வழங்குகின்றன. நீண்ட கால கடன்களில் இது பெரும் சேமிப்பை தரும். எனவே ஆண்கள் தங்கள் மனைவி, மகள் பெயரில் சொத்துக்களை அதிகம் வாங்கிவருவதாக புள்ளி விவரங்கள் தெரிவிக்கின்றன..
 
வருமான வரிச்சட்டத்தின் கீழ் அசல் மற்றும் வட்டித்தொகையில் வரி விலக்கு பெறுவதுடன், பிரதான் மந்திரி ஆவாஸ் யோஜனா போன்ற திட்டங்களில் பெண்களின் பெயரில் சொத்து இருப்பது கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது.
 
பாரம்பரியமாக தங்கத்தில் முதலீடு செய்த பெண்கள், தற்போது இத்தகைய சலுகைகளால் ரியல் எஸ்டேட் பக்கம் திரும்பியுள்ளனர். 2024-ல் 20 சதவீதமாக இருந்த பெண் நில உரிமையாளர்களின் எண்ணிக்கை தற்போது 30 சதவீதமாக உயர்ந்துள்ளது.
 
 
Edited by Siva

நீங்கள் சுயத்தை இழந்து, கடுமையான சிக்கலில் இருக்கிறீர்கள்.. கிருத்திகா உதயநிதி சொல்வது யாரை?

நீங்கள் சுயத்தை இழந்து, கடுமையான சிக்கலில் இருக்கிறீர்கள்.. கிருத்திகா உதயநிதி சொல்வது யாரை?தமிழகத் துணை முதல்வர் உதயநிதி ஸ்டாலினின் மனைவி கிருத்திகா உதயநிதி, தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் பகிர்ந்துள்ள ஒரு பதிவு தற்போது இணையத்தில் காட்டுத்தீயாய் பரவி வருகிறது.

விஜய்யுடன் நான் ஒரே வீட்டில் தங்க வேண்டும்.. நீதிமன்றத்தில் புதிய மனு தாக்கல் செய்த சங்கீதா..!

விஜய்யுடன் நான் ஒரே வீட்டில் தங்க வேண்டும்.. நீதிமன்றத்தில் புதிய மனு தாக்கல் செய்த சங்கீதா..!தமிழக வெற்றி கழக தலைவர் விஜய்யின் குடும்ப விவகாரம் நீதிமன்ற படிநிலைகளில் புதிய திருப்பத்தை எட்டியுள்ளது.

ஒருபுறம் மகளிர் தின விழா.. இன்னொரு புறம் சங்கீதாவை வீட்டை விட்டு வெளியேற்றிய விஜய்.. கடும் விமர்சனம்..!

ஒருபுறம் மகளிர் தின விழா.. இன்னொரு புறம் சங்கீதாவை வீட்டை விட்டு வெளியேற்றிய விஜய்.. கடும் விமர்சனம்..!தமிழக வெற்றிக் கழகம் சார்பில் மாமல்லபுரத்தில் இன்று நடைபெறவுள்ள சர்வதேச மகளிர் தினக் கொண்டாட்டங்கள் அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் விவாதத்தை கிளப்பியுள்ளன.

5 நாட்களுக்கு பின் திடீரென உயர்ந்த தங்கம் விலை.. சென்னையில் ஒரு சவரன் எவ்வளவு?

5 நாட்களுக்கு பின் திடீரென உயர்ந்த தங்கம் விலை.. சென்னையில் ஒரு சவரன் எவ்வளவு?சென்னையில் கடந்த சில நாட்களாகக் குறைந்து வந்த தங்கத்தின் விலை இன்று மீண்டும் அதிரடியாக உயர்ந்துள்ளது.

அமெரிக்கா கொடுத்த அழுத்தம்.. ஈரானுக்கு உதவ முடியாத நிலையில் இலங்கை..!

அமெரிக்கா கொடுத்த அழுத்தம்.. ஈரானுக்கு உதவ முடியாத நிலையில் இலங்கை..!ஈரானிய போர்க்கப்பலை மூழ்கடித்ததை தொடர்ந்து, அதிலிருந்து தப்பிய 32 வீரர்கள் மற்றும் இலங்கையின் வசம் உள்ள மற்றொரு ஈரானிய கப்பலான 'IRIS பூஷெர்' மாலுமிகளை ஈரானிடம் ஒப்படைக்க வேண்டாம் என்று அமெரிக்கா இலங்கையை வலியுறுத்தியுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com