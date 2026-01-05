திங்கள், 5 ஜனவரி 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Siva

திமுகவுடன் தான் கூட்டணி.. சோனியா காந்தி உறுதி.. தவெக தான் என ராகுல், பிரியங்கா வலியுறுத்தல்.. காங்கிரசில் குழப்பமா?

திமுகவுடன் தான் கூட்டணி.. சோனியா காந்தி உறுதி.. தவெக தான் என ராகுல், பிரியங்கா வலியுறுத்தல்.. காங்கிரசில் குழப்பமா?
2026 சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்கும் வேளையில், தமிழக காங்கிரஸ் கட்சியின் கூட்டணி நிலைப்பாடு குறித்து பல்வேறு முரண்பட்ட தகவல்கள் வெளியாகி வருகின்றன. 
 
ஒருபுறம் சோனியா காந்தி திமுகவுடனான கூட்டணியே உறுதியானது என தெரிவிப்பதாகவும், மறுபுறம் ராகுல் மற்றும் பிரியங்கா காந்தி நடிகர் விஜய்யின் தமிழக வெற்றி கழகத்துடன் கூட்டணி அமைக்க ஆர்வம் காட்டுவதாகவும் செய்திகள் பரவி வருகின்றன.
 
 
டெல்லியில் நடைபெற்ற ஆலோசனையில், "நம்பகமான மற்றும் நீண்ட கால கூட்டாளியான திமுகவுடனேயே காங்கிரஸ் பயணிக்க வேண்டும்" என்று சோனியா காந்தி அறிவுறுத்தியதாக கூறப்படுகிறது. 
 
ஆனால், தமிழகத்தில் ஒரு புதிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தவும், இளைஞர்களின் வாக்குகளை கவரவும் விஜய்யுடன் கைகோர்ப்பது சரியாக இருக்கும் என ராகுல் மற்றும் பிரியங்கா காந்தி தரப்பு கருதுவதாக தெரிகிறது. 
 
தமிழக காங்கிரஸ் தலைவர்கள் சிலர், திமுகவிடம் "ஆட்சியில் பங்கு" வேண்டும் என கேட்டு அழுத்தம் கொடுக்கின்றனர். திமுக அதற்கு மறுக்கும் பட்சத்தில், தவெக-வுடன் கூட்டணி வைப்பதே சிறந்தது என ஒரு பிரிவினர் தலைமைக்குத் தூது அனுப்பி வருகின்றனர். இறுதி முடிவு என்ன என்பதை பொறுத்திருந்து தான் பார்க்க வேண்டும்.
 
Edited by Siva

திமுகவுக்கு நெருக்கடி கொடுக்கும் காங்கிரஸ்!.. 2026-ல் கூட்டணி நீடிக்குமா?..

திமுகவுக்கு நெருக்கடி கொடுக்கும் காங்கிரஸ்!.. 2026-ல் கூட்டணி நீடிக்குமா?..தமிழகத்தை பொறுத்தவரை அதிமுக மற்றும் திமுக கட்சிகள் கூட்டணி வைத்துதான் தேர்தலை சந்தித்து வருகின்றன.

திருப்பரங்குன்றம் தீப வழக்கில் நாளை தீர்ப்பு! பெரும் எதிர்பார்ப்பு..!

திருப்பரங்குன்றம் தீப வழக்கில் நாளை தீர்ப்பு! பெரும் எதிர்பார்ப்பு..!மதுரை திருப்பரங்குன்றம் சுப்ரமணிய சுவாமி திருக்கோவில் தீபத் திருவிழா தொடர்பான மேல்முறையீட்டு வழக்கில், சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை நாளை மிக முக்கியமான தீர்ப்பை வழங்க உள்ளது.

வெனிசுலா மீது அமெரிக்கா நடத்திய திடீர் ராணுவ தாக்குதல்.. இந்தியா கவலை..!

வெனிசுலா மீது அமெரிக்கா நடத்திய திடீர் ராணுவ தாக்குதல்.. இந்தியா கவலை..!வெனிசுலா மீது அமெரிக்கா நடத்திய திடீர் ராணுவ தாக்குதல் மற்றும் அந்நாட்டு அதிபர் நிக்கோலஸ் மதுரோ கைது செய்யப்பட்ட விவகாரம் சர்வதேச அரங்கில் பெரும் பதற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த சூழலில் இந்தியா தனது ஆழ்ந்த கவலையை வெளிப்படுத்தியுள்ளது.

கனிமொழி பிறந்த நாள்.. தவெக தலைவர் விஜய், மத்திய அமைச்சர் அமித்ஷா வாழ்த்து.. அரசியல் நாகரீகமா? எதேனும் உள்குத்தா?

கனிமொழி பிறந்த நாள்.. தவெக தலைவர் விஜய், மத்திய அமைச்சர் அமித்ஷா வாழ்த்து.. அரசியல் நாகரீகமா? எதேனும் உள்குத்தா?திமுக துணை பொதுச்செயலாளர் கனிமொழியின் 58-வது பிறந்தநாளை முன்னிட்டு, தமிழக வெற்றி கழகத் தலைவர் விஜய் மற்றும் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா ஆகியோர் தொலைபேசியில் வாழ்த்து தெரிவித்தது தமிழக அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை கிளப்பியுள்ளது.

திமுகவின் 'வெல்லும் தமிழ்ப் பெண்கள்' மாநாடு தேதி திடீர் மாற்றம்.. என்ன காரணம்?

திமுகவின் 'வெல்லும் தமிழ்ப் பெண்கள்' மாநாடு தேதி திடீர் மாற்றம்.. என்ன காரணம்?திமுக தலைமை கழகத்தின் சமீபத்திய அறிவிப்பின்படி, தஞ்சாவூர் மாவட்டம் செங்கிப்பட்டியில் நடைபெறவிருந்த 'வெல்லும் தமிழ்ப் பெண்கள்' டெல்டா மண்டல மகளிர் அணி மாநாடு, தற்போது தேதி மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com