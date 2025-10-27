திங்கள், 27 அக்டோபர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Siva
Last Updated : திங்கள், 27 அக்டோபர் 2025 (08:22 IST)

சேலம் சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை.. பழிவாங்க சிறுமியின் நண்பர் செய்த திடுக்கிடும் செயல்..!

சேலம் சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை.. பழிவாங்க சிறுமியின் நண்பர் செய்த திடுக்கிடும் செயல்..!
சேலத்தில் ஒருவர் கொள்ளையடிக்கப்படுவது போன்ற வைரலான வீடியோவில் திடுக்கிடும் திருப்பம் ஏற்பட்டுள்ளது. இது உண்மையில் கொள்ளை அல்ல, மாறாக பழிவாங்கும் நடவடிக்கை என்று காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.
 
சமூக வலைதளங்களில் வைரலான இந்த சம்பவத்தில், மூன்று பேர் ஒரு நபரின் மொபைல் ஃபோனை பறித்துச் சென்றனர். ஆனால், சேலம் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் அனில் குமார் கிரி, இது தொழில்முறை குற்றமல்ல, ஒரு நோக்கத்திற்காக செய்யப்பட்டது என்று தெரிவித்தார்.
 
கொள்ளையடிக்கப்பட்டதாக கூறப்பட்டவர், சென்னை பிரம்மாநாயகம் ஆவார். இவர் போலி இன்ஸ்டாகிராம் கணக்கு மூலம் சிறார் பெண் ஒருவரை இணையத்தில் துன்புறுத்தியுள்ளார் என்று தெரியவந்துள்ளது. அந்த சிறுமியின் நண்பரான ராமகிருஷ்ணன், பிரம்மாநாயகத்தை எச்சரித்தும் அவர் கேட்காததால், பழிவாங்க முடிவு செய்தார்.
 
ராமகிருஷ்ணன் தனது நண்பர்களுடன் சேர்ந்து, போலி ஐடி மூலம் பிரம்மாநாயகத்தை ஏமாற்றி சென்னைக்கு வரவழைத்துள்ளார். பின்னர், அவரது மொபைல் ஃபோனை பறித்து அதில் இருந்த சிறுமி தொடர்பான ஆபாசப் புகைப்படங்கள் மற்றும் அரட்டைகளை அழித்துள்ளனர். இதனை அழிப்பதே இவர்களின் முக்கிய நோக்கமாக இருந்தது என்று எஸ்பி கிரி தெரிவித்துள்ளார்.
 
இந்த சம்பவம் தொடர்பாகக் காவல்துறை மூன்று பேரை கைது செய்து, தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தி வருகிறது.
 
 
Edited by Siva
 

விவசாயிகளின் வேதனை உங்க சாதனையா? அவங்க சாபம் சும்மா விடாது! - திமுகவை விமர்சித்த அன்புமணி!

விவசாயிகளின் வேதனை உங்க சாதனையா? அவங்க சாபம் சும்மா விடாது! - திமுகவை விமர்சித்த அன்புமணி!தமிழகத்தில் விவசாயிகளிடம் அதிக நெல் கொள்முதல் செய்து சாதனை செய்திருப்பதாக தமிழக அரசு தெரிவித்தது குறித்து அன்புமணி கடும் விமர்சனங்களை வைத்துள்ளார்.

இன்று மாலை, இரவில் காத்திருக்குது கனமழை! எந்தெந்த மாவட்டங்களில்?

இன்று மாலை, இரவில் காத்திருக்குது கனமழை! எந்தெந்த மாவட்டங்களில்?வங்கக்கடலில் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் வலுவடைந்துள்ள நிலையில் இன்று 12 மாவட்டங்களுக்கு கனமழை வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

குஜராத் கடல் எல்லை அருகே பாகிஸ்தான் ராணுவம்! இந்தியா எச்சரிக்கையை மீறி அட்டகாசம்!

குஜராத் கடல் எல்லை அருகே பாகிஸ்தான் ராணுவம்! இந்தியா எச்சரிக்கையை மீறி அட்டகாசம்!இந்தியா - பாகிஸ்தான் இடையேயான போர் நிறுத்தப்பட்டுள்ள நிலையில் இந்திய எல்லை அருகே பாகிஸ்தான் ராணுவம் நடத்திய நிகழ்ச்சி அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மாற்றமின்றி விற்பனையாகி வரும் தங்கம்! இனி இதுதான் விலையா? - இன்றைய நிலவரம்!

மாற்றமின்றி விற்பனையாகி வரும் தங்கம்! இனி இதுதான் விலையா? - இன்றைய நிலவரம்!தங்கம் விலை கடந்த சில வாரங்களில் கிடுகிடு உயர்வை சந்தித்த நிலையில் தற்போது சரிந்து விழுந்து ஒரே விலையில் தொடர்ந்து வருகிறது.

இன்றே புயலாக வலுவடையும் மோன்தா! வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை!

இன்றே புயலாக வலுவடையும் மோன்தா! வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை!வங்கக்கடலில் உருவாகியுள்ள காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் நாளை புயலாக வலுவடையும் என கணிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில் இன்றே புயலாக வலுவடைவதாக செய்திகள் வெளியாகியுள்ளது

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com