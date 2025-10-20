திங்கள், 20 அக்டோபர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Siva
Last Updated : திங்கள், 20 அக்டோபர் 2025 (19:01 IST)

கணவரின் தம்பி பிறப்புறுப்பை துண்டித்த அண்ணி! உபியில் ஒரு அதிர்ச்சி சம்பவம்..!

கணவரின் தம்பி பிறப்புறுப்பை துண்டித்த அண்ணி! உபியில் ஒரு அதிர்ச்சி சம்பவம்..!
உத்தரப்பிரதேசம், பிரயாக்ராஜில் நடந்த ஒரு கொடூர சம்பவத்தில்,   தனது கணவரின் தம்பியை, அண்ணி கத்தியால் குத்தி, அவரது பிறப்புறுப்பை துண்டித்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
மௌயிமா கிராமத்தை சேர்ந்த உமேஷ் என்ற 20 வயது இளைஞர், தனது அண்ணி மஞ்சுவின் தங்கையுடன் நெருங்கி பழகி, பின்னர் குடும்ப எதிர்ப்பால் அந்த உறவை முறித்து கொண்டார். இதனால் மனமுடைந்த தங்கையின் துயரத்தை பார்த்த மஞ்சு, உமேஷ் மீது பழிவாங்கத் திட்டமிட்டார்.
 
அக்டோபர் 16 நள்ளிரவில், வீட்டில் அனைவரும் தூங்கி கொண்டிருந்தபோது, மஞ்சு சமையலறை கத்தியுடன் உமேஷின் அறைக்குள் நுழைந்தார். அவரை பலமுறை குத்திவிட்டு, அவரது பிறப்புறுப்பை துண்டித்தார். உமேஷின் அலறல் கேட்டு குடும்பத்தினர் வருவதற்குள் மஞ்சு தப்பி ஓடிவிட்டார்.
 
ரத்த வெள்ளத்தில் மீட்கப்பட்ட உமேஷுக்கு ஒன்றரை மணி நேர அறுவை சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு, தற்போது அவரது நிலை சீராக உள்ளது. விசாரணையில், மைத்துனர் மீதுள்ள ஆத்திரத்தால் மஞ்சு இத்தாக்குதலை நடத்தியது உறுதியானது. தலைமறைவாக உள்ள மஞ்சுவைத் தேடும் பணியில் போலீசார் ஈடுபட்டுள்ளனர். உமேஷ் குணமடைய 7 முதல் 8 மாதங்கள் ஆகலாம் என்று மருத்துவர்கள் கூறியுள்ளனர்.
 
Edited by Siva

வங்கக்கடலில் உருவாகிறது புயல் சின்னம்.. சென்னைக்கு ஆரஞ்சு எச்சரிக்கை..!

வங்கக்கடலில் உருவாகிறது புயல் சின்னம்.. சென்னைக்கு ஆரஞ்சு எச்சரிக்கை..!தென்கிழக்கு வங்கக் கடல் பகுதியில் நாளை காற்றழுத்தத் தாழ்வுப் பகுதி உருவாகவுள்ளது. இது அடுத்த 48 மணி நேரத்தில் தாழ்வு மண்டலமாக வலுப்பெற்று, வடதமிழகத்தில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

2027-ல் ககன்யான் திட்டம்.. அடுத்து இந்தியாவின் விண்வெளி மையம்! - இஸ்ரோ தலைவர் கொடுத்த தகவல்!

2027-ல் ககன்யான் திட்டம்.. அடுத்து இந்தியாவின் விண்வெளி மையம்! - இஸ்ரோ தலைவர் கொடுத்த தகவல்!இஸ்ரோ இந்தியர்களை விண்வெளிக்கு அனுப்பும் ககன்யான் திட்டத்தை தொடர்ந்து புதிய விண்வெளி மையத்தை அமைக்க உள்ளதாக அதன் தலைவர் நாராயணன் தெரிவித்துள்ளார்.

தீபாவளி தினத்தில் பட்டாசு வெடிக்க முடியாதா? 23 மாவட்டங்களுக்கு கனமழை எச்சரிக்கை..!

தீபாவளி தினத்தில் பட்டாசு வெடிக்க முடியாதா? 23 மாவட்டங்களுக்கு கனமழை எச்சரிக்கை..!சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையின்படி, தமிழகத்தில் இன்று பெரும்பாலான இடங்களில் இடி, மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது.

அரபிக்கடலில் ஆழ்ந்த காற்றழுத்தத் தாழ்வு மண்டலம்.. புயலாக மாறுமா?

அரபிக்கடலில் ஆழ்ந்த காற்றழுத்தத் தாழ்வு மண்டலம்.. புயலாக மாறுமா?தென்கிழக்கு அரபிக்கடலில் தற்போது நிலை கொண்டிருக்கும் ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதி, அடுத்த 24 மணி நேரத்திற்குள் மேலும் வலுப்பெற்று ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக மாறக்கூடும் என்று இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது.

ரூ.1812க்கு ஒரு வருட வேலிடிட்டி.. தினம் 2 ஜிபி டேட்டா.. பி.எஸ்.என்.எல். அசத்தல் திட்டம்..!

ரூ.1812க்கு ஒரு வருட வேலிடிட்டி.. தினம் 2 ஜிபி டேட்டா.. பி.எஸ்.என்.எல். அசத்தல் திட்டம்..!பொதுத்துறை தொலைத்தொடர்பு நிறுவனமான பி.எஸ்.என்.எல். தீபாவளியை முன்னிட்டு 60 வயது மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட மூத்த குடிமக்களுக்காக 'சம்மான் சலுகை' என்ற சிறப்பு ப்ரீபெய்ட் திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com