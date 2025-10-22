புதன், 22 அக்டோபர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Mahendran
Last Modified: புதன், 22 அக்டோபர் 2025 (09:59 IST)

முதலாளி மீதுள்ள கோபத்தால் 5 வயது சிறுவனை கொலை செய்த டிரைவர்.. ஒரு கொடூர சம்பவம்..!

முதலாளி மீதுள்ள கோபத்தால் 5 வயது சிறுவனை கொலை செய்த டிரைவர்.. ஒரு கொடூர சம்பவம்..!
புதுடெல்லியின் நரேலா பகுதியில், ஒரு ஐந்து வயது சிறுவன் பழிவாங்கும் நோக்கில் கொடூரமாக கடத்திக் கொலை செய்யப்பட்டான். சிறுவனின் தந்தையின் டிரைவர் நீது என்பவரே இக்கொலையை செய்துள்ளார்.
 
திங்களன்று, மதுபோதையில் சக ஓட்டுநரை நீது தாக்கியதால், சிறுவனின் தந்தை தலையிட்டு நீதுவை கண்டித்து, கன்னத்தில் அறைந்துள்ளார். இந்த அவமானத்தால் ஆத்திரமடைந்த நீது, செவ்வாய்க்கிழமை சிறுவன் விளையாடி கொண்டிருந்தபோது கடத்தி சென்று, தனது வாடகை அறையில் வைத்து செங்கற்கள் மற்றும் கத்தியால் தாக்கி கொலை செய்துள்ளார்.
 
காணாமல் போன சிறுவனின் உடல், நீதுவின் அறையில் இருந்து மீட்கப்பட்டது. மருத்துவமனையில் சிறுவன் இறந்துவிட்டதாக அறிவிக்கப்பட்டது.
 
நீது தற்போது தலைமறைவாக உள்ளார். அவரை கைது செய்ய காவல்துறையின் பல தனிப்படைகள் தேடுதல் வேட்டையில் ஈடுபட்டுள்ளன. தொழில்நுட்ப கண்காணிப்பு மற்றும் சிசிடிவி காட்சிகள் மூலம் குற்றவாளியின் இருப்பிடத்தை கண்டறியும் பணி தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
Edited by Mahendran

உடுக்கை அடித்தால் தானாக திறக்கும் கோவில் நடை! ஆண்டுக்கு ஒருமுறை நடக்கும் அதிசயத்தை காண குவிந்த மக்கள்!

உடுக்கை அடித்தால் தானாக திறக்கும் கோவில் நடை! ஆண்டுக்கு ஒருமுறை நடக்கும் அதிசயத்தை காண குவிந்த மக்கள்!கர்நாடகாவில் உள்ள அம்மன் கோவிலில் திருவிழா அன்று உடுக்கை அடிக்கும்போது நடை தானாக திறப்பதை காண ஏராளமான பக்தர்கல் குவிந்தனர்.

H1B VISA தளர்வு: ஒருவழியாக மனமிறங்கிய அமெரிக்கா! - யார் யாருக்கு தெரியுமா?

H1B VISA தளர்வு: ஒருவழியாக மனமிறங்கிய அமெரிக்கா! - யார் யாருக்கு தெரியுமா?சமீபத்தில் அமெரிக்கா செல்லும் வெளிநாட்டினருக்கான H1B VISA பெறுவதற்கான கட்டணத்தை அதிகரித்த அமெரிக்கா தற்போது அதில் தளர்வுகளை அறிவித்துள்ளது.

கனடாவை தொடர்ந்து நேதன்யாகுவை கைது செய்ய காத்திருக்கும் நாடுகள்! - சிக்கலில் இஸ்ரேல் பிரதமர்!

கனடாவை தொடர்ந்து நேதன்யாகுவை கைது செய்ய காத்திருக்கும் நாடுகள்! - சிக்கலில் இஸ்ரேல் பிரதமர்!இஸ்ரேல் - காசா போரில் அமைதி ஒப்பந்தம் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ள நிலையில் இஸ்ரேல் பிரதமர் கால் வைத்தால் கைது செய்யப்படுவார் என பல நாடுகளும் அறிவித்துள்ளன.

பீகார் தேர்தல்: 'இந்தியா' கூட்டணிக்குள் பிளவு; 10 தொகுதிகளில் கூட்டணி கட்சிகளை எதிர்த்து போட்டி..!

பீகார் தேர்தல்: 'இந்தியா' கூட்டணிக்குள் பிளவு; 10 தொகுதிகளில் கூட்டணி கட்சிகளை எதிர்த்து போட்டி..!பீகார் சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான எதிர்க்கட்சிகளின் 'இந்தியா' கூட்டணியில் தொகுதி பங்கீட்டில் சுமுகமான உடன்பாடு எட்டப்படாமல் கடுமையான முரண்பாடு நிலவுகிறது. இதன் விளைவாக, கூட்டணிக்குள் உள்ள கட்சிகளே 10க்கும் மேற்பட்ட தொகுதிகளில் ஒருவரை ஒருவர் எதிர்த்து போட்டியிட வேட்புமனு தாக்கல் செய்துள்ளன.

கரூர் துயர சம்பவ விவகாரம்.. சிபிஐ-க்கு உதவ பெண் ஐ.ஜி உள்பட 2 அதிகாரிகள் நியமனம்.

கரூர் துயர சம்பவ விவகாரம்.. சிபிஐ-க்கு உதவ பெண் ஐ.ஜி உள்பட 2 அதிகாரிகள் நியமனம்.கரூரில் நடந்த துயர சம்பவம் குறித்து விசாரணை நடத்த உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டு உள்ள நிலையில், சிபிஐ தனது விசாரணையை தொடங்கியுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com