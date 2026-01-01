வியாழன், 1 ஜனவரி 2026
Written By BALA
வியாழன், 1 ஜனவரி 2026 (12:37 IST)

விஜய்க்கு 10 ஆயிரம் ஓட்டு கூட விழாது!.. முதலமைச்சர் ஆசை தேவையா?!.. ராஜகுமாரன் நக்கல்!...

தமிழ் சினிமாவில் முக்கிய நடிகராக இருந்தபோதே அதை உதறிவிட்டு அரசியலுக்கு போயிருக்கிறார் விஜய். தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்கிற அரசியல் கட்சியை துவங்கி 2 வருடங்களாக அரசியல்வாதியாக செயல்பட்டு வருகிறார். குறிப்பாக ஆளும் கட்சியான திமுகவை அவர் தொடர்ந்து விமர்சனம் செய்து வருகிறார்.

விக்கிரவாண்டி, மதுரை போன்ற இடங்களில் தவெக சார்பாக பொதுக்கூட்டமும் நடந்தது. இந்த 2 கூட்டத்திலும் விஜய் பேசியது அரசியல்வட்டாரத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. குறிப்பாக ஈரோட்டில் நடந்த கூட்டத்தில் பேசிய விஜய் ‘திமுக ஒரு தீய சக்தி’ என பேசினார். இது திமுகவினரை கோபப்படுத்தியது. எனவே, அவர்களும் பதிலடி கொடுத்தார்கள்.

2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் அதிக வாக்குகளை வாங்கி திமுகவை தோற்கடிக்க வேண்டுமென விஜய் நினைக்கிறார். ஆனால், யாருடனும் கூட்டணி அமைக்காமல் திமுகவின் எதிர்ப்பு ஓட்டுகளை விஜய் பிரிப்பதில் எந்த பலனும் இல்லை. அது திமுக வெற்றி பெறவே உதவும் என அரசியல் விமர்சகர்கள் சொல்லி வருகிறார்கள்.

இந்நிலையில், திரைப்பட இயக்குனரும், நடிகை தேவயாணியின் கணவருமான ராஜகுமாரன் ஊடகம் ஒன்றில் பேசியபோது ‘நான் கண்டிப்பாக விஜய்க்கு ஓட்டு போட மாட்டேன். நான் போடலனா என் சமுதாய மக்களும் ஓட்டு போட மாட்டார்கள். என் சமுதாயம் ஓட்டு போடாமல் யாரும் இங்கே வெற்றி பெற முடியாது. விஜய்க்கு யாரும் ஓட்டு போட மாட்டார்கள்.

பழைய கட்சிகாரங்க அவங்க கட்சிக்குதான் ஓட்டு போடுவாங்க.. விஜய்க்கு ஒரு தொகுதியில் பத்தாயிரம் ஓட்டு கூட கிடைக்காது. அப்புறம் எப்படி ஒரு முதலமைச்சராக முடியும்?. தேவையில்லாமல் தமிழக அரசியலில் குழப்பத்தையும், ஓட்டு சிதறலையும் மட்டும்தான் ஏற்படுத்த முடியும்.. வேறு எதுவும் செய்ய முடியாது’ என்று பேசியிருக்கிறார்.

சிகரெட், பீடி விலை பலமடங்கு உயர்வு? பிப்ரவரி 1 முதல் புதிய வரி அமல்.. மத்திய அரசு..!

சிகரெட், பீடி விலை பலமடங்கு உயர்வு? பிப்ரவரி 1 முதல் புதிய வரி அமல்.. மத்திய அரசு..!மத்திய அரசு புகையிலை பொருட்கள் மற்றும் பான் மசாலா மீதான வரி விதிப்பில் அதிரடி மாற்றங்களை கொண்டு வந்துள்ளது. இதன்படி, வரும் பிப்ரவரி 1-ஆம் தேதி முதல் கூடுதல் கலால் வரி மற்றும் புதிய செஸ் வரி விதிக்கப்படும் என அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தற்போது நடைமுறையில் உள்ள 'ஜிஎஸ்டி இழப்பீடு செஸ்' முறை ரத்து செய்யப்பட்டு, அதற்கு பதிலாக இந்த புதிய வரிகள் அமலுக்கு வருகின்றன.

ரூ.3 கோடி இன்சூரன்ஸ் பணத்திற்காக தந்தையை பாம்பு கடிக்க வைத்து கொலை செய்த மகன்கள்..!

ரூ.3 கோடி இன்சூரன்ஸ் பணத்திற்காக தந்தையை பாம்பு கடிக்க வைத்து கொலை செய்த மகன்கள்..!தமிழகத்தின் திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில், சுமார் 3 கோடி ரூபாய் காப்பீடு பணத்தை பெறுவதற்காக, அரசு ஊழியரான தந்தையை அவரது சொந்த மகன்களே பாம்பை கடிக்க வைத்து கொலை செய்துள்ள கொடூரமான சம்பவம் வெளிச்சத்திற்கு வந்துள்ளது.

பழமையான சிவலிங்கம் சிலை மர்ம நபர்களால் சேதம்.. விசாரணைக்கு முதல்வர் உத்தரவு..!

பழமையான சிவலிங்கம் சிலை மர்ம நபர்களால் சேதம்.. விசாரணைக்கு முதல்வர் உத்தரவு..!ஆந்திர மாநிலத்தில் அமைந்துள்ள புகழ்பெற்ற திராட்சாராமம் பீமேஸ்வர சுவாமி திருக்கோயிலில், முக்கோடி ஏகாதசி எனும் புனிதமான நன்னாளில் பழமையான சிவலிங்கம் மர்ம நபர்களால் சேதப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. வரலாற்று சிறப்புமிக்க பஞ்சராம ஷேத்திரங்களில் ஒன்றாக கருதப்படும் இக்கோயில் வளாகத்தில் உள்ள கபிலேஸ்வர காட் பகுதியில் இந்த சம்பவம் அரங்கேறியுள்ளது.

விஜய்யுடன் கூட்டணி சேர அரசியல் கட்சிகள் தயக்கம் ஏன்? வாக்கு சதவீதத்தை நிரூபிக்கவில்லை என்பதா?

விஜய்யுடன் கூட்டணி சேர அரசியல் கட்சிகள் தயக்கம் ஏன்? வாக்கு சதவீதத்தை நிரூபிக்கவில்லை என்பதா?தமிழக அரசியலில் நடிகர் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியிருந்தாலும், அரசியல் கட்சிகள் அவருடன் கூட்டணி சேர தயங்குவதற்கு பின்னால் சில முக்கிய அரசியல் காரணங்கள் உள்ளன. இதில் முதன்மையானது, தவெக இதுவரை எந்த தேர்தலையும் சந்திக்காததால், அக்கட்சியின் உண்மையான வாக்கு சதவீதம் எவ்வளவு என்பது இன்னும் நிரூபிக்கப்படவில்லை.

வரும் தேர்தலில் தவெக முன்னிறுத்தும் கொள்கைகள் என்ன? இளைஞர்களை ஈர்க்குமா?

வரும் தேர்தலில் தவெக முன்னிறுத்தும் கொள்கைகள் என்ன? இளைஞர்களை ஈர்க்குமா?தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய், 2026 சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான தனது கட்சியின் கொள்கை வரைபடத்தை ஏற்கனவே தெளிவுபடுத்தியுள்ளார். "பிறப்பொக்கும் எல்லா உயிர்க்கும்" என்ற சமத்துவ கொள்கையைத் தனது கட்சியின் அடிப்படை தத்துவமாக அவர் அறிவித்துள்ளார்.

