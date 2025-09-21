ஞாயிறு, 21 செப்டம்பர் 2025
ஞாயிறு, 21 செப்டம்பர் 2025 (16:41 IST)

இன்றிரவு 18 மாவட்டங்களில் கொட்டப்போகுது கனமழை.. வானிலை எச்சரிக்கை..!

தமிழகத்தில் அடுத்த சில மணிநேரங்களில் 18 மாவட்டங்களில் இடி, மின்னலுடன் கூடிய மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
 
தென்னிந்திய பகுதிகளுக்கு மேல் நிலவும் வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சியின் காரணமாக, சேலம், தருமபுரி, திருப்பத்தூர், வேலூர், திருவண்ணாமலை, காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு, விழுப்புரம், கள்ளக்குறிச்சி, கடலூர், அரியலூர், பெரம்பலூர், நீலகிரி, கோவை, திண்டுக்கல், மதுரை, தேனி, தென்காசி ஆகிய மாவட்டங்களில் மழை பெய்யக்கூடும் என வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
 
சென்னையை பொருத்தவரை வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என்றும் சில பகுதிகளில் மழை பெய்ய வாய்ப்பு என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், புதுச்சேரியின் ஒருசில பகுதிகளிலும் லேசான மழைக்கு வாய்ப்பு இருப்பதாக வானிலை அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
 
நான் தான் இந்தியா - பாகிஸ்தான் போரை நிறுத்தினேன்.. எனக்கு நோபல் பரிசு தாருங்கள்: டிரம்ப்

நான் தான் இந்தியா - பாகிஸ்தான் போரை நிறுத்தினேன்.. எனக்கு நோபல் பரிசு தாருங்கள்: டிரம்ப்அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப், தான் இந்தியா - பாகிஸ்தான் போர் உள்பட உலக அளவில் ஏழு போர்களை நிறுத்தி அமைதியை நிலைநாட்டியதாக மீண்டும் கூறியுள்ளார். இதற்காக தனக்கு அமைதிக்கான நோபல் பரிசு வழங்கப்பட வேண்டும் என்றும் அவர் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

அமித்ஷாவை சந்திக்கிறார் டாக்டர் ராமதாஸ்.. 30 தொகுதிகள் கேட்க திட்டம் என தகவல்..!

அமித்ஷாவை சந்திக்கிறார் டாக்டர் ராமதாஸ்.. 30 தொகுதிகள் கேட்க திட்டம் என தகவல்..!பாமகவில் நிறுவனர் ராமதாஸ் மற்றும் அவரது மகன் அன்புமணி ராமதாஸ் இடையே ஏற்பட்ட உட்கட்சி பூசல் காரணமாக, கட்சி இரண்டாகப் பிரிந்துள்ளது. இரு தரப்பினரும் தங்களுக்குத்தான் தேர்தல் ஆணையத்தின் அங்கீகாரம் உள்ளது என உரிமை கொண்டாடி வருகின்றனர்.

குஜராத்தில் அடுத்தடுத்து 2 நிலநடுக்கங்கள்.. இதே பகுதியில் 2001ல் நிலநடுக்கத்தால் 20 ஆயிரம் பேர் பலி..!

குஜராத்தில் அடுத்தடுத்து 2 நிலநடுக்கங்கள்.. இதே பகுதியில் 2001ல் நிலநடுக்கத்தால் 20 ஆயிரம் பேர் பலி..!இந்தியாவின் குஜராத் மாநிலத்தில் உள்ள கட்ச் மாவட்டத்தில் இன்று (செப்டம்பர் 21, 2025) அடுத்தடுத்து இரண்டு லேசான நிலநடுக்கங்கள் ஏற்பட்டன. முதல் நிலநடுக்கம் காலை 6:41 மணிக்கு ரிக்டர் அளவில் 2.6 ஆகப் பதிவானது. அதைத் தொடர்ந்து, இரண்டாவது நிலநடுக்கம் மதியம் 12:41 மணிக்கு 3.1 ஆகப் பதிவானது.

நாளை ஜிஎஸ்டி வரியை குறைக்காமல் பொருட்கள் விற்றால்..! புகார் எண் அறிவித்த மத்திய அரசு!

நாளை ஜிஎஸ்டி வரியை குறைக்காமல் பொருட்கள் விற்றால்..! புகார் எண் அறிவித்த மத்திய அரசு!நாளை முதல் ஜிஎஸ்டி சீர்திருத்தம் அமலுக்கு வரும் நிலையில் பொருட்களை விலையை குறைக்காமல் விற்றால் புகார் அளிக்க உதவி எண்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

விஜய்யோட அரசியல் தமிழகத்திற்கு ஏற்றதல்ல! வாய்க்கு வந்ததை பேசுறார்! - ஆளூர் ஷாநவாஸ் விமர்சனம்!

விஜய்யோட அரசியல் தமிழகத்திற்கு ஏற்றதல்ல! வாய்க்கு வந்ததை பேசுறார்! - ஆளூர் ஷாநவாஸ் விமர்சனம்!நாகப்பட்டிணத்தில் நேற்று தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவர் விஜய் ஆதாரமற்ற தகவல்களை பேசியதாக எம்.எல்.ஏ ஆளூர் ஷாநவாஸ் விமர்சித்துள்ளார்.

