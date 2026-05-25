  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. Sudden Political Twists in TN: 3 AIADMK MLAs Resign and Submit Letters to Assembly Speaker
Written By
Last Updated : Monday, 25 May 2026 (14:50 IST)

3 அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் ராஜினாமா .. 4 தொகுதிகளுக்கு இடைத்தேர்தலா?

அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் ராஜினாமா
Publish: Mon, 25 May 2026 (14:48 IST) Updated: Mon, 25 May 2026 (14:50 IST)
google-news
தமிழக அரசியல் களத்தில் யாரும் எதிர்பாராத ஒரு அதிரடி திருப்பமாக, அதிமுகவை சேர்ந்த 3 முக்கிய சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் தங்களது பதவிகளை திடீரென ராஜினாமா செய்துள்ளனர். இந்த செய்தி அரசியல் வட்டாரங்களில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
தாராபுரம் தொகுதி எம்எல்ஏ சத்தியபாமா, பெருந்துறை தொகுதி எம்எல்ஏ ஜெயக்குமார் மற்றும் மதுராந்தகம் தொகுதி எம்எல்ஏ மரகதம் குமரவேல் ஆகிய மூவருமே தங்களது சட்டமன்ற உறுப்பினர் பதவிகளை துறந்தவர்கள் ஆவர். இவர்கள் மூவரும் இன்று சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை சபாநாயகரை நேரில் சந்தித்து, தங்களது முறைப்படியான ராஜினாமா கடிதங்களை தனித்தனியாக வழங்கியுள்ளனர்.
 
அதிமுக உட்கட்சி பூசல் மற்றும் தற்போதைய அரசியல் சூழல்களின் மாற்றங்கள் காரணமாகவே இவர்கள் இந்த அதிரடி முடிவை எடுத்திருப்பதாக கூறப்படுகிறது. ஒரே நேரத்தில் முக்கிய மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த 3 அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் தங்களது பதவிகளை ராஜினாமா செய்திருப்பது பிரதான எதிர்க்கட்சியான அதிமுகவிற்கு பலத்த பின்னடைவாக கருதப்படுகிறது. 
 
இந்த திடீர் ராஜினாமாவை தொடர்ந்து திருச்சி கிழக்கு உள்பட 4 தொகுதிகளுக்கு இடைத்தேர்தல் நடைபெறுமா? என்பதை பொறுத்திருந்து தான் பார்க்க வேண்டும்.
 
Edited by Siva
About Writer
Webdunia

தமிழ்நாடு ஃபுல்லா டாஸ்மாக் கடையை திறக்கமாட்டோம்!.. ஊழியர்கள் போராட்டம்!..

தமிழ்நாடு ஃபுல்லா டாஸ்மாக் கடையை திறக்கமாட்டோம்!.. ஊழியர்கள் போராட்டம்!..தமிழகத்தில் தவெக தலைவர் விஜய் முதலமைச்சராக பதவியேற்றதும் பெண்கள் பாதுகாப்புக்காக சிங்கப்பெண், போதை பொருள் தடுப்பு பிரிவு மற்றும் டாஸ்மாக் கடைகள் தொடர்பான முறைகேடுகளை விசாரிப்பது என அதிரடி காட்டத் தொடங்கினார்.

3 அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் ராஜினாமா .. 4 தொகுதிகளுக்கு இடைத்தேர்தலா?

3 அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் ராஜினாமா .. 4 தொகுதிகளுக்கு இடைத்தேர்தலா?தமிழக அரசியல் களத்தில் யாரும் எதிர்பாராத ஒரு அதிரடி திருப்பமாக, அதிமுகவை சேர்ந்த 3 முக்கிய சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் தங்களது பதவிகளை திடீரென ராஜினாமா செய்துள்ளனர். இந்த செய்தி அரசியல் வட்டாரங்களில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

வாக்குச்சீட்டு முறையில் தேர்தலை நடத்த தடை விதிக்க முடியாது. சுப்ரீம் கோர்ட் அதிரடி அனுமதி..!

வாக்குச்சீட்டு முறையில் தேர்தலை நடத்த தடை விதிக்க முடியாது. சுப்ரீம் கோர்ட் அதிரடி அனுமதி..!பஞ்சாப் மாநிலத்தில் நாளை நகராட்சி அமைப்புகளுக்கான உள்ளாட்சி தேர்தல் நடைபெற உள்ள நிலையில் இந்த தேர்தலில் மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களுக்கு பதிலாக வாக்குச்சீட்டு முறையை பயன்படுத்த பஞ்சாப் மாநில தேர்தல் ஆணையம் முடிவு செய்தது. இந்த முடிவை எதிர்த்து உச்ச நீதிமன்றத்தில் அவசர மனு ஒன்று தாக்கல் செய்யப்பட்டது.

பொது இடங்களில் தொழுகை, குர்பானிக்கு தடை: உபி முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத் அதிரடி உத்தரவு!

பொது இடங்களில் தொழுகை, குர்பானிக்கு தடை: உபி முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத் அதிரடி உத்தரவு!வரும் மே 28-ஆம் தேதி பக்ரீத் பண்டிகை கொண்டாடப்பட உள்ள நிலையில், உத்தர பிரதேசத்தில் மாநில முதலமைச்சர் யோகி ஆதித்யநாத் காவல்துறை மற்றும் மாவட்ட நிர்வாகங்களுக்கு பல கடுமையான உத்தரவுகளை பிறப்பித்துள்ளார். சட்டம் ஒழுங்கை பராமரிக்கவும், பொதுமக்களுக்கு இடையூறு ஏற்படுவதைத் தவிர்க்கவும் இந்த 10 முக்கிய வழிகாட்டுதல்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.

மூஞ்ச பாத்து ஓட்டு போட்டிருந்தா தெரியும்?!.. தவெகவை கலாய்க்கும் ஜெயக்குமார்...

மூஞ்ச பாத்து ஓட்டு போட்டிருந்தா தெரியும்?!.. தவெகவை கலாய்க்கும் ஜெயக்குமார்...தமிழகத்தில் தற்போது தவெக ஆட்சி நடைபெற்று வருகிறது. கட்சியின் தலைவர் விஜய் தமிழகத்தின் முதலமைச்சர் பதவியில் அமர்ந்திருக்கிறார்.