3 அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் ராஜினாமா .. 4 தொகுதிகளுக்கு இடைத்தேர்தலா?
தமிழக அரசியல் களத்தில் யாரும் எதிர்பாராத ஒரு அதிரடி திருப்பமாக, அதிமுகவை சேர்ந்த 3 முக்கிய சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் தங்களது பதவிகளை திடீரென ராஜினாமா செய்துள்ளனர். இந்த செய்தி அரசியல் வட்டாரங்களில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
தாராபுரம் தொகுதி எம்எல்ஏ சத்தியபாமா, பெருந்துறை தொகுதி எம்எல்ஏ ஜெயக்குமார் மற்றும் மதுராந்தகம் தொகுதி எம்எல்ஏ மரகதம் குமரவேல் ஆகிய மூவருமே தங்களது சட்டமன்ற உறுப்பினர் பதவிகளை துறந்தவர்கள் ஆவர். இவர்கள் மூவரும் இன்று சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை சபாநாயகரை நேரில் சந்தித்து, தங்களது முறைப்படியான ராஜினாமா கடிதங்களை தனித்தனியாக வழங்கியுள்ளனர்.
அதிமுக உட்கட்சி பூசல் மற்றும் தற்போதைய அரசியல் சூழல்களின் மாற்றங்கள் காரணமாகவே இவர்கள் இந்த அதிரடி முடிவை எடுத்திருப்பதாக கூறப்படுகிறது. ஒரே நேரத்தில் முக்கிய மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த 3 அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் தங்களது பதவிகளை ராஜினாமா செய்திருப்பது பிரதான எதிர்க்கட்சியான அதிமுகவிற்கு பலத்த பின்னடைவாக கருதப்படுகிறது.
இந்த திடீர் ராஜினாமாவை தொடர்ந்து திருச்சி கிழக்கு உள்பட 4 தொகுதிகளுக்கு இடைத்தேர்தல் நடைபெறுமா? என்பதை பொறுத்திருந்து தான் பார்க்க வேண்டும்.
