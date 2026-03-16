திங்கள், 16 மார்ச் 2026
Written By Siva
Last Updated : திங்கள், 16 மார்ச் 2026 (15:00 IST)

கூட்டணி இல்லை என்று தவெக சொன்னதே முதல்வர் பதவியை குறி வைத்து தான்.. ஈபிஎஸ் இறங்கி வருவாரா?

தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்கும் வேளையில், தமிழக வெற்றிக் கழகம் தனித்து போட்டியிட போவதாக எடுத்துள்ள முடிவு அரசியல் களத்தில் பெரும் விவாதத்தை கிளப்பியுள்ளது. 
 
தவெக எந்த கட்சியுடனும் கூட்டணி வைக்காமல் தனித்து போட்டியிட விரும்புவது, நேரடியாக முதல்வர் பதவியைக் குறிவைக்கும் ஒரு துணிச்சலான நடவடிக்கையாகவே பார்க்கப்படுகிறது. திராவிட கட்சிகளுக்கு மாற்றாக ஒரு புதிய சக்தியாக உருவெடுக்க துடிக்கும் விஜய், தனது செல்வாக்கை இந்த தேர்தலில் முழுமையாக சோதித்து பார்க்க விரும்புகிறார்.
 
அதேவேளையில், அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி இதற்காக இறங்கி வருவாரா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது. அதிமுகவின் வாக்கு வங்கியை தக்கவைக்கவும், திமுகவை வீழ்த்தவும் ஒரு வலுவான கூட்டணி அவசியம் என்பதை ஈபிஎஸ் உணர்ந்திருப்பார். 
 
இருப்பினும், தவெக முதல்வர் பதவியை கோருமானால், அது அதிமுக போன்ற ஒரு பெரிய கட்சிக்கு சிக்கலை ஏற்படுத்தும். கூட்டணி குறித்த பேச்சுவார்த்தைகளில் ஈபிஎஸ் தனது பிடிவாதத்தை தளர்த்துவாரா அல்லது விஜய்யின் தனித்துவமான பயணம் அதிமுகவின் வெற்றி வாய்ப்புகளை பாதிக்குமா என்பது வரும் வாரங்களில் தெரியவரும். 
 
இந்த அரசியல் சதுரங்க ஆட்டம் தமிழக தேர்தலில் ஒரு மிகப்பெரிய திருப்புமுனையாக அமையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

