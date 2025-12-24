தனிக்கட்சி ஆரம்பித்து விஜய்யுடன் கூட்டணியா? ஓபிஎஸ் போடும் பக்கா பிளான்..!
தமிழக அரசியலில் எடப்பாடி பழனிசாமி மற்றும் ஓ. பன்னீர்செல்வம் இடையிலான மோதல் புதிய உச்சத்தை எட்டியுள்ளது. சமீபத்தில் நடைபெற்ற தனது ஆதரவாளர்கள் கூட்டத்தில் பேசிய ஓபிஎஸ், "பழனிசாமி என்ற பெயரை சொல்லவே அவமானமாக இருக்கிறது; அவர் இருக்கும் வரை அதிமுகவில் இணையப் போவதில்லை" என ஆக்ரோஷமாக வெடித்தார்.
பாஜக மேலிட பிரதிநிதி பியூஷ் கோயல் எடப்பாடியை சந்தித்த அதே நாளில் ஓபிஎஸ் இவ்வாறு பேசியிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது. பாஜகவின் தேசிய தலைமை தங்களை கைவிட்டு எடப்பாடிக்கு முக்கியத்துவம் அளிப்பதையும், தங்களுக்கு குறைந்த இடங்களே ஒதுக்கப்படலாம் என்ற சூழலையும் ஓபிஎஸ் தரப்பு ரசிக்கவில்லை.
"மூன்று சீட்டுக்காக எடப்பாடி தலைமையை ஏற்க வேண்டுமா?" என அவரது ஆதரவாளர்கள் கேள்வி எழுப்பியுள்ளனர். இந்த சூழலில், "தை பிறந்தால் வழி பிறக்கும்" என ஓபிஎஸ் கூறியிருப்பது, அவர் நடிகர் விஜய்யின் 'தமிழக வெற்றிக் கழகம்' உடன் கூட்டணி வைக்கலாம் என்பதற்கான சமிக்ஞையாக பார்க்கப்படுகிறது.
விஜய்யும் ஜெயலலிதாவை ஏற்றுக்கொள்வதால், ஓபிஎஸ் அவருக்கு ஆதரவு தருவதில் பெரிய சிக்கல் இருக்காது என அரசியல் விமர்சகர்கள் கருதுகின்றனர்.
Edited by Mahendran