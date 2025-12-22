திங்கள், 22 டிசம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Siva
Last Updated : திங்கள், 22 டிசம்பர் 2025 (10:34 IST)

நிர்மலா சீதாராமனுடன் அதிமுக தலைவர்கள் சந்திப்பு.. தமிழக அரசியலுக்கு வருகிறாரா நிதியமைச்சர்?

நிர்மலா சீதாராமனுடன் அதிமுக தலைவர்கள் சந்திப்பு.. தமிழக அரசியலுக்கு வருகிறாரா நிதியமைச்சர்?
தமிழக அரசியல் களம் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலை நோக்கி நகர்ந்து வரும் நிலையில், அதிமுக மற்றும் பாஜக இடையிலான உறவில் மத்திய அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் ஒரு முக்கிய புள்ளியாக உருவெடுத்துள்ளார். அண்மையில், அதிமுகவின் மூத்த தலைவர்களான எஸ்.பி. வேலுமணி மற்றும் சி.வி. சண்முகம் ஆகியோர் டெல்லி சென்று நிர்மலா சீதாராமனை சந்தித்தது அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் விவாதத்தைக் கிளப்பியுள்ளது.
 
இது வெறும் 'மரியாதை நிமித்தமான' சந்திப்பு என்று அதிமுக தரப்பில் கூறப்பட்டாலும், தொகுதிப் பங்கீடு மற்றும் கூட்டணி வியூகங்கள் குறித்து விவாதிக்கப்பட்டிருக்கலாம் என்றே அரசியல் விமர்சகர்கள் கருதுகின்றனர்
 
நிர்மலா சீதாராமன் அவர்கள் டெல்லி அரசியலில் தீவிரமாக இருந்தாலும், கடந்த சில மாதங்களாக தமிழக அரசியல் விவகாரங்களில் அதிக ஆர்வம் காட்டி வருவதாக கூறப்படுகிறது.
 
கள அரசியலில் நேரடி அனுபவம் குறைவு என்ற விமர்சனங்கள் நிர்மலா சீதாராமன் மீது இருந்தாலும், பாஜக தேசிய தலைமையின் 'தமிழகத் தூதுவராக'  செயல்படுகிறாரா என்ற கேள்வி தற்போது வலுத்துள்ளது. தமிழகத்தின் நிதி நிலைமை மற்றும் தேர்தல் கால கூட்டணி கணக்குகளை தீர்மானிப்பதில் அவரது பங்கு இனி வரும் நாட்களில் மிக முக்கியமானதாக இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
Edited by Siva

சென்னை மெரினாவில் வீடற்றவர்களுக்கான காப்பகம்.. துணை முதல்வர் திறந்து வைக்கிறார்..!

சென்னை மெரினாவில் வீடற்றவர்களுக்கான காப்பகம்.. துணை முதல்வர் திறந்து வைக்கிறார்..!சென்னை மெரினாவில் உள்ள அண்ணா சதுக்கம் பேருந்து நிலையத்தின் பின்புறத்தில், வீடற்றவர்களுக்கான புதிய இரவு நேர காப்பகத்தை தமிழ்நாடு அரசு அமைத்துள்ளது. சென்னை மாநகராட்சியின் உதவியுடன் சுமார் 2,400 சதுர அடி பரப்பளவில் இந்த நவீன காப்பகம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழக வெற்றி கழகத்தின் சார்பில் இன்று சமத்துவ கிறிஸ்மஸ் விழா.. விஜய், புஸ்ஸி ஆனந்த் பங்கேற்பு..

தமிழக வெற்றி கழகத்தின் சார்பில் இன்று சமத்துவ கிறிஸ்மஸ் விழா.. விஜய், புஸ்ஸி ஆனந்த் பங்கேற்பு..கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகை இன்னும் சில நாட்களில் கொண்டாடப்பட உள்ள நிலையில், தமிழகத்திலுள்ள அனைத்து அரசியல் கட்சிகளும் சிறுபான்மையின மக்களின் வாக்குகளை கவரும் நோக்கில் கிறிஸ்துமஸ் விழாக்களில் தீவிரமாக பங்கேற்று வருகின்றன.

திருப்பரங்குன்றம் மலை மீது உள்ள சிக்கந்தர் தர்காவில் சந்தனக்கூடு விழா.. கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது!

திருப்பரங்குன்றம் மலை மீது உள்ள சிக்கந்தர் தர்காவில் சந்தனக்கூடு விழா.. கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது!திருப்பரங்குன்றம் மலை மீது அமைந்துள்ள சிக்கந்தர் தர்காவில் சந்தனக்கூடு விழா கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியுள்ளதாக வெளிவந்திருக்கும் தகவல் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த விழா வரும் ஜனவரி 6-ஆம் தேதி வரை நடைபெறும் என்றும், இதையொட்டி காளைகள் கொண்டு வரப்பட்டு தேர் இழுக்கும் ஊர்வலம் நடைபெற்றதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

மதச்சார்பின்மை பற்றி பேச முதல்வருக்கு எந்த தகுதியும் இல்லை: நயினார் நாகேந்திரன்

மதச்சார்பின்மை பற்றி பேச முதல்வருக்கு எந்த தகுதியும் இல்லை: நயினார் நாகேந்திரன்தீபாவளி பண்டிகைக்கு வாழ்த்து தெரிவிக்காத தமிழக முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலினுக்கு 'மதச்சார்பின்மை' பற்றி பேச எந்த தகுதியும் இல்லை என்று பாஜக மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.

பெயர் நீக்கப்பட்டவர்கள் மீண்டும் வாக்காளர் பட்டியலில் சேர்க்க என்னென்ன ஆவணங்கள் வேண்டும்?

பெயர் நீக்கப்பட்டவர்கள் மீண்டும் வாக்காளர் பட்டியலில் சேர்க்க என்னென்ன ஆவணங்கள் வேண்டும்?தமிழகத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்ட சிறப்பு தீவிர திருத்தப் பணியின் காரணமாக, வாக்காளர் பட்டியலிலிருந்து சுமார் 97 லட்சம் பெயர்கள் நீக்கப்பட்டுள்ளன. இவ்வாறு பெயர் விடுபட்டவர்கள் அல்லது நீக்கப்பட்டவர்கள், மீண்டும் தங்கள் பெயரை பட்டியலில் சேர்க்க தேவையான 12 முக்கிய ஆவணங்கள் குறித்த விவரங்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com