திங்கள், 22 டிசம்பர் 2025
Written By Siva
Last Updated : திங்கள், 22 டிசம்பர் 2025 (11:54 IST)

பாசிச சக்திகள் குறுக்கு வழியில் வெல்ல நினைக்கிறார்கள்.. வாக்காளர் பெயர் நீக்கம் குறித்து முதல்வர் ஸ்டாலின்..!

தமிழகத்தில் நடைபெற்று வரும் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு திருத்த பணிகள் குறித்து, திமுக மாவட்ட செயலாளர்களுடன் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் காணொளி வாயிலாக ஆலோசனை நடத்தினார். 
 
இக்கூட்டத்தில், தமிழகத்தில் சுமார் 97 லட்சம் வாக்காளர்கள் பட்டியலில் இருந்து நீக்கப்பட்டுள்ள அதிர்ச்சி தகவலை அவர் பகிர்ந்து கொண்டார். இதில் இடமாற்றம் காரணமாக மட்டும் 66 லட்சம் பெயர்கள் நீக்கப்பட்டுள்ளன.
 
முறையான ஆய்வு இன்றி அவசரமாக மேற்கொள்ளப்படும் இத்தகைய நீக்கங்கள், உண்மையான வாக்காளர்களை பாதிக்கும் என எச்சரித்த முதல்வர், இது தொடர்பாக திமுக உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்துள்ளதை நினைவூட்டினார். குறிப்பாக 168 தொகுதிகளில் 10 சதவீதத்திற்கும் அதிகமான பெயர்கள் நீக்கப்பட்டுள்ளதால், பூத் வாரியாக சென்று சரிபார்க்க நிர்வாகிகளுக்கு உத்தரவிட்டார். 
 
பாசிச சக்திகள் குறுக்கு வழியில் வெல்ல நினைக்கிறார்கள், அதற்கு இடம் கொடுத்துவிடக் கூடாது" என்று கூறிய அவர், விடுபட்டவர்களை மீண்டும் சேர்க்க படிவம் 6-ஐப் பயன்படுத்த அறிவுறுத்தினார். டெல்லி மிரட்டல்களுக்கு தமிழகம் அஞ்சாது என்றும், தேர்தல் பணிகளில் தொண்டர்கள் தீவிரமாக ஈடுபட வேண்டும் என்றும் அவர் வலியுறுத்தினார்.
 
Edited by Siva

குப்பையில் சிறுவன் கண்டெடுத்த பொம்மை துப்பாக்கியில் பொருத்தும் கருவியா? அதிர்ச்சியில் பாதுகாப்பு அதிகாரிகள்..!

குப்பையில் சிறுவன் கண்டெடுத்த பொம்மை துப்பாக்கியில் பொருத்தும் கருவியா? அதிர்ச்சியில் பாதுகாப்பு அதிகாரிகள்..!ஜம்மு-காஷ்மீரில் உள்ள தேசிய புலனாய்வு முகமை தலைமையகம் அருகே சீன தயாரிப்பு துப்பாக்கி டெலஸ்கோப் கண்டெடுக்கப்பட்டது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

களத்தில் இறங்குகிறார் அண்ணாமலை.. பாஜக தேசிய தலைமை கொடுத்த டாஸ்க்..!

களத்தில் இறங்குகிறார் அண்ணாமலை.. பாஜக தேசிய தலைமை கொடுத்த டாஸ்க்..!தமிழக பாஜகவின் முன்னாள் தலைவர் அண்ணாமலை அவர்களின் அரசியல் அத்தியாயம் முடிந்துவிட்டதாக கருதியவர்களுக்கு பதிலடி கொடுக்கும் வகையில், பாஜக தேசிய தலைமை அவர் மீது அதீத நம்பிக்கை வைத்துள்ளதை காட்டியுள்ளது. அண்ணாமலை வெறும் ஓய்வில் இல்லை, மாறாக 2026 தேர்தலுக்கான ஒரு 'பிரச்சார பீரங்கியாக' மீண்டும் களமிறக்கப்படுவார் என்பது தற்போது உறுதியாகியுள்ளது.

நிர்மலா சீதாராமனுடன் அதிமுக தலைவர்கள் சந்திப்பு.. தமிழக அரசியலுக்கு வருகிறாரா நிதியமைச்சர்?

நிர்மலா சீதாராமனுடன் அதிமுக தலைவர்கள் சந்திப்பு.. தமிழக அரசியலுக்கு வருகிறாரா நிதியமைச்சர்?தமிழக அரசியல் களம் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலை நோக்கி நகர்ந்து வரும் நிலையில், அதிமுக மற்றும் பாஜக இடையிலான உறவில் மத்திய அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் ஒரு முக்கிய புள்ளியாக உருவெடுத்துள்ளார். அண்மையில், அதிமுகவின் மூத்த தலைவர்களான எஸ்.பி. வேலுமணி மற்றும் சி.வி. சண்முகம் ஆகியோர் டெல்லி சென்று நிர்மலா சீதாராமனை சந்தித்தது அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் விவாதத்தைக் கிளப்பியுள்ளது.

சபரிமலை ஐயப்பன் கோவிலில் மண்டல பூஜை தேதி.. கோயில் தந்திரி அறிவிப்பு..

சபரிமலை ஐயப்பன் கோவிலில் மண்டல பூஜை தேதி.. கோயில் தந்திரி அறிவிப்பு..சபரிமலை ஐயப்பன் கோவிலில் முக்கிய நிகழ்வான மண்டல பூஜை வரும் டிசம்பர் 27-ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளது. இதனையொட்டி, சுவாமிக்கு அணிவிக்கப்படும் புனிதமான தங்க அங்கி ஊர்வலம் நாளை அதாவது டிசம்பர் 23, செவ்வாய்க்கிழமை பத்தனம்திட்டா ஆறன்முளா பார்த்தசாரதி கோவிலில் இருந்து புறப்படுகிறது.

சென்னை மெரினாவில் வீடற்றவர்களுக்கான காப்பகம்.. துணை முதல்வர் திறந்து வைக்கிறார்..!

சென்னை மெரினாவில் வீடற்றவர்களுக்கான காப்பகம்.. துணை முதல்வர் திறந்து வைக்கிறார்..!சென்னை மெரினாவில் உள்ள அண்ணா சதுக்கம் பேருந்து நிலையத்தின் பின்புறத்தில், வீடற்றவர்களுக்கான புதிய இரவு நேர காப்பகத்தை தமிழ்நாடு அரசு அமைத்துள்ளது. சென்னை மாநகராட்சியின் உதவியுடன் சுமார் 2,400 சதுர அடி பரப்பளவில் இந்த நவீன காப்பகம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.

Webdunia
