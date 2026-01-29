வியாழன், 29 ஜனவரி 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By BALA
Last Modified: வியாழன், 29 ஜனவரி 2026 (14:30 IST)

அதிமுகவில் சேர நான் தயார்!. என்னை சேர்த்திக்கிட்டா!.. மனம் திறந்து பேசும் ஓபிஎஸ்!...

அதிமுகவில் சேர நான் தயார்!. என்னை சேர்த்திக்கிட்டா!.. மனம் திறந்து பேசும் ஓபிஎஸ்!...
அதிமுக ஆட்சியில் மூன்று முறை முதலமைச்சராக இருந்தவர் ஓ பன்னீர்செல்வம். ஆனால் சசிகலா தயவால் எடப்பாடி பழனிச்சாமி முதல்வரான பின் ஓபிஎஸ் ஓரம் கட்டப்பட்டார். பாஜக தலைமை எடுத்த முயற்சியால் பழனிச்சாமியும், பன்னீர்செல்வமும் ஒருங்கிணைந்து அதிமுகவை வழிநடத்தி வந்தாலும் ஒரு கட்டத்தில் ஓபிஎஸ் மீது அதிருப்தி அடைந்த பழனிச்சாமி அவரை கட்சியிலிருந்து நீக்கினார்.

அதன்பின் தனியாக செயல்பட்டு வருகிறார் ஓ.பன்னீர்செல்வம். மேலும் ஏற்கனவே கட்சியிலிருந்து நீக்கப்பட்ட டிடிவி தினகரன் சசிகலா ஆகியோரிடம் நெருக்கம் காட்டினார்.. அதோடு கடந்த சில தேர்தல்களில் சுயேட்சையாகவும் போட்டியிட்டு அதிமுக வாக்குகளை பிரித்தார்.

2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் அதிமுக தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் இணைந்திருக்கிறது.. எனவே பாஜக தலைமை மூலம் மீண்டும் இந்த கூட்டணியில் இணைய ஓபிஎஸ் எடுத்த எல்லா முயற்சிகளும் தோற்றுப் போனது.. ஏனெனில் ஓபிஎஸ்-ஐ இந்த கூட்டணிகளில் விடக்கூடாது என்பதில் பழனிச்சாமி உறுதியாக இருக்கிறார்.

இந்நிலையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய ஓபிஎஸ் ‘எங்களை அதிமுகவில் இணைத்துக் கொண்டால் எல்லா வழக்குகளை திரும்பப் பெற்றுக்கொள்கிறேன். பராளுமன்ற தேர்தலில் தொண்டர்களின் ஆதரவு பலத்தை தெரிந்துகொள்வதற்காகவே சுயேட்சை சின்னத்தில் போட்டியிட்டேன். என்னை அதிமுவில் இணைக்கும் முயற்சியை டிடிவி தினகரன் எடுக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன். இணைய நான் தயார், சேர்த்துக்கொள்ள அவர்கள் தயாரா? என்று அவர்கள்தான் சொல்ல வேண்டும்’ என சொல்லியிருக்கிறார்.

நான் எம்.பி ஆவது முக்கியமல்ல!.. எல்லாம் உங்களுக்காகதான்!.. விஜய பிரபாகரன் ஃபீலிங்!...

நான் எம்.பி ஆவது முக்கியமல்ல!.. எல்லாம் உங்களுக்காகதான்!.. விஜய பிரபாகரன் ஃபீலிங்!...விஜயகாந்த் மறைவிற்குப் பின் தேமுதிக அவரின் மனைவி பிரேமலதா வழிநடத்தி வருகிறார்..

இனிமே அதை பேச மாட்டோம்!. கனிமொழியிடம் வாக்குறுதி கொடுத்த ராகுல்காந்தி!..

இனிமே அதை பேச மாட்டோம்!. கனிமொழியிடம் வாக்குறுதி கொடுத்த ராகுல்காந்தி!..கடந்த சில நாட்களாகவே தங்களுக்கு ஆட்சி மற்றும் அதிகாரத்தில் திமுக பங்கு கொடுக்க வேண்டும் என காங்கிரஸில் உள்ள பிரவீன் சக்கரவர்த்தி, மாணிக்கம் தாகூர் எம்பி உள்ளிட்ட பலரும் பேசதுவங்கிவிட்டனர்.

காதலிக்கக் கூடாது என கண்டித்த கல்லூரி முதல்வர்.. தற்கொலை செய்த மாணவி.. பெரும் பரபரப்பு..!

காதலிக்கக் கூடாது என கண்டித்த கல்லூரி முதல்வர்.. தற்கொலை செய்த மாணவி.. பெரும் பரபரப்பு..!விருதுநகர் மாவட்டம் சிவகாசி அருகே உள்ள தனியார் கல்லூரி ஒன்றில் பயின்று வந்த மாணவி தற்கொலை செய்துகொண்ட சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் சோகத்தையும் பரபரப்பையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது. அந்த மாணவி ஒரு இளைஞரை காதலித்து வந்ததாக கூறப்படுகிறது. இந்த விவகாரம் கல்லூரி நிர்வாகத்திற்கு தெரியவரவே, கல்லூரி முதல்வர் அந்த மாணவியை நேரில் அழைத்து கடுமையாக கண்டித்துள்ளார்.

ராகுல் காந்தியுடன் கனிமொழி சந்திப்பு.. இருவரும் பேசியது என்ன?

ராகுல் காந்தியுடன் கனிமொழி சந்திப்பு.. இருவரும் பேசியது என்ன?தமிழகத்தில் 2026 சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்கி வரும் வேளையில், கூட்டணி கணக்குகள் சூடுபிடிக்க தொடங்கியுள்ளன. குறிப்பாக, திமுக கூட்டணியில் இருக்கும் காங்கிரஸ் கட்சி, அங்கிருந்து விலகி விஜய்யின் தமிழக வெற்றி கழகத்துடன் இணையக்கூடும் என்ற யூகங்கள் நிலவி வந்தன. இந்நிலையில், காங்கிரஸ் கட்சியை தனது அணியிலேயே தக்கவைக்க திமுக மேலிடம் அதிரடி நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டுள்ளது.

விஜய் அப்பா அட்வைஸ் எங்களுக்கு வேண்டாம்!. செல்வ பெருந்தகை பேட்டி...

விஜய் அப்பா அட்வைஸ் எங்களுக்கு வேண்டாம்!. செல்வ பெருந்தகை பேட்டி...தமிழகத்தைப் பொறுத்தவரை கடந்த பல தேர்தலாகவே தேசிய கட்சியான காங்கிரஸ் திமுகவுடன் கூட்டணி அமைத்து தேர்தலில் போட்டியிட்டு வருகிறது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com