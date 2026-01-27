செவ்வாய், 27 ஜனவரி 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By BALA
Last Modified: செவ்வாய், 27 ஜனவரி 2026 (19:30 IST)

அதிமுக கூட்டணியா? இல்லை தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியா?!.. முகத்தை இழக்கிறதா அதிமுக?!..

eps
எம்.ஜி.ஆரால் துவங்கப்பட்டு ஜெயலலிதாவால் வளர்த்தெடுக்கப்பட்ட அதிமுக தற்போது பாஜகவின் கையில் சிக்கியிருப்பதாக அரசியல் விமர்சகர்கள் பேசி வருகிறார்கள். அதற்கு காரணம் ஜெயலலிதாவின் மரணத்திற்கு பின்னர் ஆளுமை மிக்க தலைவர் அந்த கட்சியில் இல்லாததால் அந்த கட்சியை பாஜக கையில் எடுக்க துவங்கியதாகவும், பாஜக தலைமை சொல்வதைக் கேட்டு எடப்பாடி பழனிச்சாமி, ஓ.பன்னீர்செல்வம் போன்றவர்கள் செயல்பட்டதாகவும் அப்போதே விமர்சனங்கள் எழுந்தன. குறிப்பாக அதிமுகவை அடிமைகள் என திமுக தொடர்ந்து விமர்சனம் செய்தது.

அதிமுகவை விட்டு பிரிந்து ஓ.பன்னீர்செல்வம் சில மாதங்கள் தர்மயுத்தம் நடத்திய போது பாஜக தலைமை சொல்லித்தான் அவர் மீண்டும் எடப்பாடியுடன் சேர்ந்தார் என்பது எல்லோருக்கும் தெரியும். இப்போது 2026 சட்டமன்ற தேர்தலுக்காக மீண்டும் பாஜகவை அதிமுக தன்னுடைய கூட்டணியில் இணைத்திருக்கிறது என சொல்ல முடியவில்லை. ஏனெனில், பாஜகவின் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் அதிமுக இணைந்திருப்பது போலவே தோற்றம் உருவாகியிருக்கிறது.

சில மாதங்களுக்கு முன்பு அதிமுக- பாஜக கூட்டணி உருவானபோது அதை அமித்ஷாதான் செய்திகளிடம் அறிவித்தார்.. எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவிக்கவில்லை... அப்போதே இந்த விமர்சனம் எழுந்தது. பாஜக தலைமையில் கூட்டணி, பாஜக சொல்பவர்தான் முதலமைச்சர் வேட்பாளர் என்றெல்லாம் பாஜகவினர் பேசினார்கள். அமித்ஷா பேசியதே அந்த தொனியில்தான் இருந்தது. சில நாட்களில் சுதாரித்துக் கொண்ட எடப்பாடி பழனிச்சாமி ‘அப்படி எல்லாம் ஒன்றும் இல்லை.. அதிமுக தலைமையில்தான் கூட்டணி.. நான்தான் முதலமைச்சர் வேட்பாளர்.. அதேபோல் கூட்டணி ஆட்சிக்கெல்லாம் வாய்ப்பே இல்லை’ என்று விளக்கம் கொடுத்தார்.
eps

சமீபத்தில் அதிமுக, பாஜக, பாமக, தாமாகா உள்ளிட்ட சில கட்சிகள் கூட்டணி அமைத்தன. சமீபத்தில், பிரதமர் மோடி தலைமையில் மதுராந்தகத்தில் பொதுக்கூட்டமும் நடந்தது. அந்த மேடையில் பேசிய மோடி எந்த இடத்திலும் அதிமுக கூட்டணி என சொல்லவில்லை. தமிழகத்தில் NDA கூட்டணி ஆட்சி அமைப்போம் என்றுதான் பேசினார். இதைத்தொடர்ந்து அண்ணாமலை, தமிழக பாஜக தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் மற்றும் தமிழிசை சௌந்தரராஜன் என எல்லோருமே தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி என்றுதான் சொல்கிறார்கள்.

இதை பார்க்கும்போது இது அதிமுக தலைமையிலான கூட்டணியா இல்லை தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியா என்கிற கேள்வி மக்கள் மனதில் எழுந்திருக்கிறது.. தேர்தலுக்காக, அரசியல் ஆதாயத்திற்காக எம்ஜிஆர் தொடங்கி ஜெயலலிதாவில் வளர்த்தெடுக்கப்பட்ட அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் தனது முகத்தை இழந்து வருவதாக அரசியல் விமர்சகர்கள் சொல்ல துவங்கிவிட்டனர்.

234 தொகுதிகளிலும் பிரச்சாரம் ஸ்டார்ட்!.. அதிரடியாக களமிறங்கிய திமுக!...

234 தொகுதிகளிலும் பிரச்சாரம் ஸ்டார்ட்!.. அதிரடியாக களமிறங்கிய திமுக!...கழகத் தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் அவர்கள் தலைமையில் 20.01.2026 நடைபெற்ற மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டத்தில் நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானத்தின் அடிப்படையில், தமிழ்நாடு தலைகுனியாது” என்ற பரப்புரை பிப்ரவரி மாதம் துவங்கப்பட உள்ளது.

விஜய் கட்சியுடன் கூட்டணி வைக்காவிட்டால் காங்கிரஸ் உடையும்: அரசியல் விமர்சகர்கள் எச்சரிக்கை..!

விஜய் கட்சியுடன் கூட்டணி வைக்காவிட்டால் காங்கிரஸ் உடையும்: அரசியல் விமர்சகர்கள் எச்சரிக்கை..!தமிழகத்தில் 2026 சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்கி வரும் வேளையில், காங்கிரஸ் கட்சியின் கூட்டணி குறித்த விவாதங்கள் அரசியல் களத்தில் அனலை கிளப்பியுள்ளன. குறிப்பாக, விஜய்யின் தமிழக வெற்றி கழகத்துடன் காங்கிரஸ் கூட்டணி அமைக்க வேண்டும் என்பதே பெரும்பாலான கட்சி நிர்வாகிகள் மற்றும் தொண்டர்களின் விருப்பமாக இருப்பதாக அரசியல் விமர்சகர்கள் கருதுகின்றனர்.

அதிமுக கூட்டணியில் ஓபிஎஸ்?!.. பாஜக மூவ்!.. அரசியலில் அதிரடி திருப்பம்!..

அதிமுக கூட்டணியில் ஓபிஎஸ்?!.. பாஜக மூவ்!.. அரசியலில் அதிரடி திருப்பம்!..அதிமுக ஆட்சியில் மூன்று முறை முதல்வராக இருந்தவர் ஓ.பன்னீர்செல்வம். ஆனால் சில வருடங்களுக்கு முன்பு அதிமுகவிலிருந்து வெளியேற்றப்பட்டார்.

கடைசி வரை சஸ்பென்ஸ் வைத்திருக்கும் ராமதாஸ் - பிரேமலதா.. எந்த கூட்டணியில் இணைவார்கள்?

கடைசி வரை சஸ்பென்ஸ் வைத்திருக்கும் ராமதாஸ் - பிரேமலதா.. எந்த கூட்டணியில் இணைவார்கள்?தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் களம் சூடுபிடிக்க தொடங்கியுள்ள நிலையில், பிரதான கட்சிகளான அதிமுக மற்றும் திமுக தங்களது கூட்டணிகளை இறுதி செய்யும் பணியில் மும்முரமாக உள்ளன. இருப்பினும், மாநிலத்தின் முக்கிய கட்சிகளான தேமுதிக மற்றும் ராமதாஸ் பாமக ஆகிய இரண்டு கட்சிகளும் இதுவரை தங்களது நிலைப்பாட்டை அறிவிக்காமல் சஸ்பென்ஸ் நீடிப்பது அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ஒரு ரூபாய் கொடுத்தால் ஆப்பிள் ஐபோன்.. இணையத்தில் வேகமாக பரவும் தகவல்.. உண்மை தானா?

ஒரு ரூபாய் கொடுத்தால் ஆப்பிள் ஐபோன்.. இணையத்தில் வேகமாக பரவும் தகவல்.. உண்மை தானா?1970-ஆம் ஆண்டு அச்சிடப்பட்ட இந்தியாவின் ஒரு ரூபாய் நாணயத்தை கொடுத்தால், ஒரு புத்தம் புதிய ஆப்பிள் ஐபோன் இலவசமாக வழங்கப்படும் என்ற வீடியோ இணையதளங்களில் தீயாய் பரவி வருகிறது. சுமார் 80 ஆயிரம் ரூபாய் மதிப்புள்ள போனை வெறும் ஒரு ரூபாய்க்கு தருவதாக ஒரு கடைக்காரர் விளம்பரம் செய்திருப்பது பலரது புருவங்களை உயர்த்தியுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com