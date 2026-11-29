சென்னை, மும்பை என பறக்கும் சோனியா காந்தி, ராகுல் காந்தி.. மசோதாவை தடுத்துவிடுவார்களா?
நாட்டின் ஜனநாயகத்தையும் ஒற்றுமையையும் பாதுகாப்பதற்காக காந்தி குடும்பத்தினர் காட்டி வரும் அர்ப்பணிப்புக்குப் பலரும் பாராட்டுகளைத் தெரிவித்து வருகின்றனர்.
தனது முதுமையையும் உடல்நலக் குறைவையும் பொருட்படுத்தாமல், காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் சோனியா காந்தி இன்று சென்னை மற்றும் மும்பைக்கு பயணம் மேற்கொண்டு திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் மற்றும் தேசியவாத காங்கிரஸ் தலைவர் சரத் பவார் ஆகியோரை நேரில் சந்தித்துப் பேசவுள்ளார்.
இந்த முக்கிய பயணத்தின் போது காங்கிரஸ் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே மற்றும் எதிர்க்கட்சி தலைவர் ராகுல் காந்தி ஆகியோரும் உடனிருக்க உள்ளனர். மத்திய அரசின் தொகுதி மறுவரையறை மசோதா விவகாரத்தில் எதிர்க்கட்சிகளிடையே ஒருமித்த கருத்தை உருவாக்குவதற்காகவே இந்த அவசர சந்திப்புகள் நடைபெறுகின்றன.
தேசத்தை காப்பாற்றுவதற்காகவும், கூட்டணி ஒற்றுமையை பேணுவதற்காகவும் எத்தகைய அவமானங்களையும் சவால்களையும் தாங்கிக்கொள்ள காங்கிரஸ் கட்சி தயாராக இருப்பதாக அக்கட்சியின் ஆதரவாளர்கள் நெகிழ்ச்சியுடன் பதிவிட்டு வருகின்றனர். நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடருக்கு முன்னதாக நடைபெறும் இந்தப் பேச்சுவார்த்தைகள் தேசிய அரசியலில் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளன.