  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. mk stalin comment about joseph vijay
Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Monday, 26 October 2026 (13:09 IST)

துப்பாக்கி ஹீரோ இல்ல.. துப்பில்லாத ஹீரோ!.. விஜயை விளாசிய முக ஸ்டாலின்..

vijay stalin
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Mon, 26 Oct 2026 (13:10 IST)
google-news
திமுக தலைவர் முக ஸ்டாலின் தனது சமூகவலைத்தள பக்கங்களில் வெளியிட்டுள்ள பதிவில் கூறியிருப்பதாவது:

த.வெ.க. ஆட்சியில் Wild Wild Tamil Nadu..! கடந்த இரு மாதங்களாகத் தமிழ்நாட்டில் முன்னெப்போதும் இல்லாத அளவுக்கு நடைபெற்று வரும் கொலை, கொள்ளை, பாலியல் வன்கொடுமை மற்றும் சிறுவர்கள் மாயமாகும் சம்பவங்களால் பொதுமக்கள் பீதியில் உறைந்து போயுள்ளனர். இதை முன்பே கணித்துத்தான், "இது என்ன நாடா இல்லை காடா?" என நாஸ்ட்ரடாமஸ் போல தேர்தலுக்கு முன்பு விஜய் அவர்கள் பேசினாரா?

'துப்பாக்கி ஹீரோ' எனத் திரையில் பார்த்ததை நம்பி வாக்களித்த மக்களே, குற்றங்களைத் தடுக்கத் 'துப்பில்லாத ஹீரோ' எனப் பேசத் தொடங்கிவிட்டனர். கோட் சூட் - பட்டு வேட்டி சட்டை அணிவதும், கான்வாயில் வந்து செல்வதும் மட்டும்தான் முதலமைச்சரின் பணி என்ற மூடநம்பிக்கையில் இருந்து எப்போது விடுபடுவார் திரு. விஜய்?..

முதமைச்சருக்கான அலுவலகத்தையும், இல்லத்தையும் தயார் செய்வது தொடர்பான வேலைகளைத் தவிர, ஆறு மாத த.வெ.க. ஆட்சியில் உருப்படியாக வேறு ஒன்றுமே நடந்ததாகத் தெரியவில்லை. தனது சொகுசைப் பற்றி இருக்கும் அக்கறையில் சிறிதேனும் பொதுமக்கள், குழந்தைகளின் பாதுகாப்பில் முதலமைச்சருக்கு இருக்க வேண்டும். கொலைக்களமாகவும் குற்றவாளிகளின் வேட்டைக்காடாகவும் தமிழ்நாடு மாறி வருவது தடுத்து நிறுத்தப்பட வேண்டும். வாக்களிக்காதவர்கள் மட்டுமல்ல, வாக்களித்தவர்களும் புலம்பும் ஆட்சியாக த.வெ.க. ஆட்சி இருக்கிறது’ என அவர் ஆதங்கப்பட்டுள்ளார்.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
இன்று ஒரே நாளில் 3 அதிரடி தீர்ப்புகள்.. வீரமணி, அன்பில் மகேஷ், கே.என்.நேரு...

13 கி.மீ தொலைவை வெறும் 21 நிமிடங்களில் கடந்துவிட்டேன்.. இது பெங்களூரா என ஆச்சரியம்: வைரல் பதிவு..

13 கி.மீ தொலைவை வெறும் 21 நிமிடங்களில் கடந்துவிட்டேன்.. இது பெங்களூரா என ஆச்சரியம்: வைரல் பதிவு..பெங்களூரு நகரம் என்றாலே நினைவுக்கு வருவது அதன் கடுமையான போக்குவரத்து நெரிசல் தான். ஆனால், ஆயுதபூஜை பண்டிகை காலத்தையொட்டி பெரும்பாலான மக்கள் தங்களது சொந்த ஊர்களுக்கு சென்றுள்ளதால், நகரின் சாலைகள் தற்போது வெறிச்சோடி காணப்படுகின்றன. இந்நிலையில் பெங்களூரைச் சேர்ந்த நபர் ஒருவர் சமூக வலைதளங்களில் பகிர்ந்த சுவாரஸ்யமான பதிவு ஒன்று இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

ஆற்றில் கண்டெடுக்கப்பட்ட 343 வாக்காளர் அடையாள அட்டைகள்.. விசாரணை செய்ய காங்கிரஸ் வலியுறுத்தல்...

ஆற்றில் கண்டெடுக்கப்பட்ட 343 வாக்காளர் அடையாள அட்டைகள்.. விசாரணை செய்ய காங்கிரஸ் வலியுறுத்தல்...மத்தியப் பிரதேசத்தில் நர்மதை நதிக்கரையில் இந்தூரை சேர்ந்த 343 வாக்காளர் அடையாள அட்டைகள் கண்டெடுக்கப்பட்டது அம்மாநில அரசியலில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

X தளத்தில் லைக் பட்டணை கிளிக் பண்ணி பணம் அனுப்பலாம்!.. எலன் மஸ்க் அறிவிப்பு..

X தளத்தில் லைக் பட்டணை கிளிக் பண்ணி பணம் அனுப்பலாம்!.. எலன் மஸ்க் அறிவிப்பு..அமெரிக்காவின் முக்கிய தொழிலதிபராக இருப்பவர் எலன் மஸ்க். அமெரிக்கா ஜனாதிபதி ட்ரம்புக்கு மிகவும் நெருக்கமானவர் இவர்.சாட்டிலைட், இன்டர்நெட் சேவை என பல தொழிலில்களிலும் எலன் மஸ்க் முதலீடு செய்திருக்கிறார்.

14 நாட்களாகியும் கிடைக்காத செஞ்சி சிறுமி!.. சிபிசிஐடி அதிரடி முடிவு..

14 நாட்களாகியும் கிடைக்காத செஞ்சி சிறுமி!.. சிபிசிஐடி அதிரடி முடிவு..விழுப்புரம் மாவட்டம் செஞ்சி அருகே உள்ள கிராமத்தில் இரண்டு வாரங்களுக்கு முன்பு வீட்டில் தனது தாயுடன் தூங்கிக் கொண்டிருந்த 7 வயது சிறுமி ஹேமலதா காணாமல் போனார்.

தனியார் பள்ளிகளிடம் லஞ்சம் வாங்கிய வழக்கு!.. அன்பில் மகேஷ் கைது!..

தனியார் பள்ளிகளிடம் லஞ்சம் வாங்கிய வழக்கு!.. அன்பில் மகேஷ் கைது!..கடந்த திமுக ஆட்சியில் பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சராக இருந்தவர் அன்பில் மகேஷ். அப்போது தனியார் பள்ளிகளுக்கு அதிகாரம் பெற்றுத்தர ரூ.100 கோடி வரை அவர் லஞ்சம் பெற்றதாக அவர் மீது புகார் எழுந்தது.