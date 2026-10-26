  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. Triple Trouble for DMK as High Court Rejects Bails of Anbil Mahesh, K.N. Nehru, and POCSO Case Intensifies
Written By SIVA SIVA
Last Updated : Monday, 26 October 2026 (13:00 IST)

இன்று ஒரே நாளில் 3 அதிரடி தீர்ப்புகள்.. வீரமணி, அன்பில் மகேஷ், கே.என்.நேரு...

திமுக
Written By: SIVA
Updated: Mon, 26 Oct 2026 (13:00 IST)
google-news
இன்று ஒரே நாளில் மூன்று பெரிய சட்டச் சிக்கல்கள் அடுத்தடுத்து பேரடியாக இறங்கியுள்ளன. முதலாவதாக, தனியார் பள்ளிகளுக்கு அங்கீகாரம் வழங்க 'கட்சி நிதி' என்ற பெயரில் 100 கோடி ரூபாய்க்கும் மேல் லஞ்சம் பெற்ற வழக்கில், முன்னாள் பள்ளிக்கல்வித் துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழியின் முன்ஜாமீன் மனுவைச் சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்தது. இதன் மூலம் அவர் எந்த நேரத்திலும் கைது செய்யப்படலாம் என்ற சூழல் உருவாகியுள்ளது.
 
இரண்டாவதாக, நகராட்சி நிர்வாகத் துறையில் 2,538 பணியிடங்களை நிரப்ப லஞ்சம் பெறப்பட்ட வழக்கில், முன்னாள் அமைச்சர் கே.என். நேரு தாக்கல் செய்த சீராய்வு மனுவை உயர்நீதிமன்றம் நிராகரித்து, லஞ்ச ஒழிப்புத் துறையின் எஃப்.ஐ.ஆர் விசாரணையைத் தொடர அனுமதி அளித்தது.
 
மூன்றாவதாக, போக்சோ வழக்கில் கைதான ஜெம் வீரமணியைச் சிறையில் அடைக்க நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ள நிலையில், இவ்வழக்குடன் தொடர்பாகக் காவல் துறை அதிகாரி ஏ. அருண் ஐபிஎஸ் மீது விசாரணை நடத்தக் கோரி மெட்ராஸ் உயர்நீதிமன்றத்தில் புதிய மனுத் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த மூன்று சம்பவங்களும் ஒரே நாளில் நிகழ்ந்துள்ளதால் திமுக மூத்த தலைவர்கள் மற்றும் நிர்வாகிகள் மத்தியில் பெரும் அதிர்வலைகளும் பரபரப்பும் ஏற்பட்டுள்ளன.
About Writer
SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
கே.என்.நேருவை அடுத்து அன்பில் மகேஷூக்கும் பின்னடைவு.. முன் ஜாமின் மனு தள்ளுபடி...

13 கி.மீ தொலைவை வெறும் 21 நிமிடங்களில் கடந்துவிட்டேன்.. இது பெங்களூரா என ஆச்சரியம்: வைரல் பதிவு..

13 கி.மீ தொலைவை வெறும் 21 நிமிடங்களில் கடந்துவிட்டேன்.. இது பெங்களூரா என ஆச்சரியம்: வைரல் பதிவு..பெங்களூரு நகரம் என்றாலே நினைவுக்கு வருவது அதன் கடுமையான போக்குவரத்து நெரிசல் தான். ஆனால், ஆயுதபூஜை பண்டிகை காலத்தையொட்டி பெரும்பாலான மக்கள் தங்களது சொந்த ஊர்களுக்கு சென்றுள்ளதால், நகரின் சாலைகள் தற்போது வெறிச்சோடி காணப்படுகின்றன. இந்நிலையில் பெங்களூரைச் சேர்ந்த நபர் ஒருவர் சமூக வலைதளங்களில் பகிர்ந்த சுவாரஸ்யமான பதிவு ஒன்று இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

ஆற்றில் கண்டெடுக்கப்பட்ட 343 வாக்காளர் அடையாள அட்டைகள்.. விசாரணை செய்ய காங்கிரஸ் வலியுறுத்தல்...

ஆற்றில் கண்டெடுக்கப்பட்ட 343 வாக்காளர் அடையாள அட்டைகள்.. விசாரணை செய்ய காங்கிரஸ் வலியுறுத்தல்...மத்தியப் பிரதேசத்தில் நர்மதை நதிக்கரையில் இந்தூரை சேர்ந்த 343 வாக்காளர் அடையாள அட்டைகள் கண்டெடுக்கப்பட்டது அம்மாநில அரசியலில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

X தளத்தில் லைக் பட்டணை கிளிக் பண்ணி பணம் அனுப்பலாம்!.. எலன் மஸ்க் அறிவிப்பு..

X தளத்தில் லைக் பட்டணை கிளிக் பண்ணி பணம் அனுப்பலாம்!.. எலன் மஸ்க் அறிவிப்பு..அமெரிக்காவின் முக்கிய தொழிலதிபராக இருப்பவர் எலன் மஸ்க். அமெரிக்கா ஜனாதிபதி ட்ரம்புக்கு மிகவும் நெருக்கமானவர் இவர்.சாட்டிலைட், இன்டர்நெட் சேவை என பல தொழிலில்களிலும் எலன் மஸ்க் முதலீடு செய்திருக்கிறார்.

14 நாட்களாகியும் கிடைக்காத செஞ்சி சிறுமி!.. சிபிசிஐடி அதிரடி முடிவு..

14 நாட்களாகியும் கிடைக்காத செஞ்சி சிறுமி!.. சிபிசிஐடி அதிரடி முடிவு..விழுப்புரம் மாவட்டம் செஞ்சி அருகே உள்ள கிராமத்தில் இரண்டு வாரங்களுக்கு முன்பு வீட்டில் தனது தாயுடன் தூங்கிக் கொண்டிருந்த 7 வயது சிறுமி ஹேமலதா காணாமல் போனார்.

தனியார் பள்ளிகளிடம் லஞ்சம் வாங்கிய வழக்கு!.. அன்பில் மகேஷ் கைது!..

தனியார் பள்ளிகளிடம் லஞ்சம் வாங்கிய வழக்கு!.. அன்பில் மகேஷ் கைது!..கடந்த திமுக ஆட்சியில் பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சராக இருந்தவர் அன்பில் மகேஷ். அப்போது தனியார் பள்ளிகளுக்கு அதிகாரம் பெற்றுத்தர ரூ.100 கோடி வரை அவர் லஞ்சம் பெற்றதாக அவர் மீது புகார் எழுந்தது.