இன்று ஒரே நாளில் 3 அதிரடி தீர்ப்புகள்.. வீரமணி, அன்பில் மகேஷ், கே.என்.நேரு...
இன்று ஒரே நாளில் மூன்று பெரிய சட்டச் சிக்கல்கள் அடுத்தடுத்து பேரடியாக இறங்கியுள்ளன. முதலாவதாக, தனியார் பள்ளிகளுக்கு அங்கீகாரம் வழங்க 'கட்சி நிதி' என்ற பெயரில் 100 கோடி ரூபாய்க்கும் மேல் லஞ்சம் பெற்ற வழக்கில், முன்னாள் பள்ளிக்கல்வித் துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழியின் முன்ஜாமீன் மனுவைச் சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்தது. இதன் மூலம் அவர் எந்த நேரத்திலும் கைது செய்யப்படலாம் என்ற சூழல் உருவாகியுள்ளது.
இரண்டாவதாக, நகராட்சி நிர்வாகத் துறையில் 2,538 பணியிடங்களை நிரப்ப லஞ்சம் பெறப்பட்ட வழக்கில், முன்னாள் அமைச்சர் கே.என். நேரு தாக்கல் செய்த சீராய்வு மனுவை உயர்நீதிமன்றம் நிராகரித்து, லஞ்ச ஒழிப்புத் துறையின் எஃப்.ஐ.ஆர் விசாரணையைத் தொடர அனுமதி அளித்தது.
மூன்றாவதாக, போக்சோ வழக்கில் கைதான ஜெம் வீரமணியைச் சிறையில் அடைக்க நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ள நிலையில், இவ்வழக்குடன் தொடர்பாகக் காவல் துறை அதிகாரி ஏ. அருண் ஐபிஎஸ் மீது விசாரணை நடத்தக் கோரி மெட்ராஸ் உயர்நீதிமன்றத்தில் புதிய மனுத் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த மூன்று சம்பவங்களும் ஒரே நாளில் நிகழ்ந்துள்ளதால் திமுக மூத்த தலைவர்கள் மற்றும் நிர்வாகிகள் மத்தியில் பெரும் அதிர்வலைகளும் பரபரப்பும் ஏற்பட்டுள்ளன.