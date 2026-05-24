  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. CM Vijay Personally Reassures Victim's Family: Promises Strict Action Against Offenders
Written By
Last Updated : Sunday, 24 May 2026 (13:23 IST)

கோவை சிறுமி குடும்பத்திற்கு ரூ.7 லட்சம் நிவாரண நிதி.. குற்றவாளிகளுக்கு தண்டனை உறுதி என விஜய் ஆறுதல்..!

vijay
Publish: Sun, 24 May 2026 (13:22 IST) Updated: Sun, 24 May 2026 (13:23 IST)
google-news
கோவை சிறுமிக்கு ஏற்பட்ட துயர சம்பவத்தில், பாதிக்கப்பட்டவரின் குடும்ப உறுப்பினரை தொலைபேசி வாயிலாக தொடர்புகொண்ட தமிழக முதல்வர் விஜய், அவர்களுக்கு தொலைபேசி மூலம்  ஆறுதல் தெரிவித்தார். 
 
வருந்தாதீர்கள், குற்றவாளிகளுக்கு கடுமையான தண்டனை பெற்று தரப்படும். சட்டத்தின் முன் எவரும் தப்ப முடியாது," என்று அவர் உறுதியளித்தது, பாதிக்கப்பட்ட குடும்பத்தினருக்கு பெரும் நம்பிக்கையை அளித்துள்ளது. அதுமட்டுமின்றி பாதிக்கப்பட்ட குடும்பத்திற்கு நிவாரண நிதியாக ரூ.7 லட்சம் அளிக்கவும் முதல்வர் விஜய் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
 
சட்டம் தனது கடமையைச் சரியாகச் செய்யும் என்ற உறுதிமொழியை முதலமைச்சரே நேரடியாக வழங்கும்போது, அது ஒட்டுமொத்த நிர்வாகத்தின் மீதும் மக்கள் வைத்திருக்கும் நம்பிக்கையை வலுப்படுத்துகிறது. எந்தவொரு குற்றச் செயலும் கண்டுகொள்ளப்படாது என்பதையும், நீதி நிலைநாட்டப்படும் என்பதையும் அவர் தனது உரையாடலின் மூலம் உறுதிப்படுத்தியுள்ளார்.
 
Edited by Siva
About Writer
Webdunia

செங்கோட்டையன் மருத்துவமனையில் அனுமதி!.. திடீர்னு என்னாச்சி?..

செங்கோட்டையன் மருத்துவமனையில் அனுமதி!.. திடீர்னு என்னாச்சி?..அதிமுகவில் பல வருடங்கள் பயணித்தவர் செங்கோட்டையன். அதிமுகவில் பலமுறை எம்.எல்.ஏவாகவும், அமைச்சராகவும் இருந்திருக்கிறார்.

திமுகவின் வன்மம் இதுதான்!.. தவெக ஆட்சி தொடரும்!.. மாணிக்கம் தாகூர் பேட்டி...

திமுகவின் வன்மம் இதுதான்!.. தவெக ஆட்சி தொடரும்!.. மாணிக்கம் தாகூர் பேட்டி...தமிழக அரசியலைப் பொறுத்தவரை கடந்த பல வருடங்களாகவே திமுக கூட்டணியில்தான் காங்கிரஸ் இடம் பெற்றிருந்தது.

இனிமேல் ஷாப்பிங் போகும்போது பையை தூக்கிட்டு கஷ்டப்பட வேண்டாம்.. 149 ரூபாய் கொடுத்தால் போதும்.. கேர்மேன் வந்துட்டாரு...!

இனிமேல் ஷாப்பிங் போகும்போது பையை தூக்கிட்டு கஷ்டப்பட வேண்டாம்.. 149 ரூபாய் கொடுத்தால் போதும்.. கேர்மேன் வந்துட்டாரு...!டெல்லியின் லஜ்பத் நகர் பகுதியில் 'கேரிமென்' என்ற புதிய ஸ்டார்ட்அப் நிறுவனம் ஒன்று, ஒரு மணி நேரத்திற்கு 149 ரூபாய் கட்டணத்தில் ஷாப்பிங் பைகளை சுமக்கவும், வரிசையில் நிற்கவும் உதவியாளர்களை நியமிக்கும் சேவையை தொடங்கியுள்ளது. இந்த செய்தி சமூக வலைதளங்களில் பெரும் விவாதத்தையும், அதே நேரத்தில் நகைச்சுவையான கருத்துகளையும் கிளப்பியுள்ளது.

தவெக ஆட்சி எப்போது வேண்டுமானாலும் கவிழலாம்: முக ஸ்டாலின்.. எந்த ஆட்சிக்கும் 6 மாதங்கள் டைம் கொடுக்கனும், அதற்குள் விமர்சிக்க கூடாது: வைகோ.. யார் முதிர்ச்சியான அரசியல்வாதி?

தவெக ஆட்சி எப்போது வேண்டுமானாலும் கவிழலாம்: முக ஸ்டாலின்.. எந்த ஆட்சிக்கும் 6 மாதங்கள் டைம் கொடுக்கனும், அதற்குள் விமர்சிக்க கூடாது: வைகோ.. யார் முதிர்ச்சியான அரசியல்வாதி?தமிழகத்தின் புதிய அரசியல் சூழலில், தவெக அரசு மீதான விமர்சனங்களும் ஆதரவு நிலைப்பாடுகளும் தீவிரமடைந்துள்ளன. தவெக தலைமையிலான ஆட்சி பலவீனமாக உள்ளதாகவும், அது எப்போது வேண்டுமானாலும் கவிழலாம் என்றும் திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் எச்சரித்திருப்பது மாநில அரசியலில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ஆட்சி கவிழ வாய்ப்புள்ளதால், தேர்தலுக்குத் தயாராக இருக்குமாறு அவர் கட்சி நிர்வாகிகளுக்கு அறிவுறுத்தியுள்ளது, அரசியல் களத்தில் அடுத்தகட்ட நகர்வுகள் குறித்த எதிர்பார்ப்பைக் கூட்டியுள்ளது.

8000 தனியார் மருத்துவமனைகளுக்கு அனுமதியா? தமிழக சுகாதாரத்துறை அளித்த விளக்கம்..!

8000 தனியார் மருத்துவமனைகளுக்கு அனுமதியா? தமிழக சுகாதாரத்துறை அளித்த விளக்கம்..!தமிழ்நாட்டில் 8000 தனியார் மருத்துவமனைகளுக்கு அனுமதி அளிக்கப்படும் என்ற ஊடகங்களின் செய்தியை அடுத்து தமிழக சுகாதாரத்துறை இதுகுறித்து அளித்த விளக்கம் இதோ: