  4. Kayalvizhi Alagiri's Possible Entry into TVK Targets Madurai Mayoral Seat
மதுரை மேயர் பதவிக்கு குறி வைக்கிறாரா முக அழகிரி மகள்? விரைவில் தவெகவில் இணைப்பு?

மதுரை மாநகராட்சி
Publish: Sun, 24 May 2026 (08:30 IST) Updated: Sun, 24 May 2026 (08:29 IST)
தமிழக அரசியலில் பெரும் எதிர்பார்ப்புகளை தூண்டிய நிகழ்வாக, தமிழக வெற்றி கழக தலைவர் மற்றும் முதல்வர் விஜயின் பதவியேற்பு விழாவில் மு.க. அழகிரியின் மகள் கயல்விழி கலந்துகொண்டது அமைந்துள்ளது. கலைஞரின் குடும்பத்திலிருந்து ஒருவர் இந்த விழாவில் பங்கேற்றது, கோட்டை முதல் டெல்லி வரை பல்வேறு அரசியல் கணக்குகளை மாற்றி அமைத்துள்ளது. விரைவில் கயல்விழி தவெகவில் இணைவார் என்ற தகவல் பரவி வரும் நிலையில், இது மதுரை அரசியலில் மிகப்பெரிய அதிர்வுகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
தனது தந்தை மு.க. அழகிரிக்கு திமுகவில் ஏற்பட்ட அவமதிப்புகள் மற்றும் அவரது வாரிசுகளுக்கு வாய்ப்புகள் மறுக்கப்பட்ட விரக்தியின் உச்சமாகவே, கயல்விழியின் இந்த அரசியல் நகர்வு பார்க்கப்படுகிறது. வரும் உள்ளாட்சி தேர்தலில் மதுரை மாநகராட்சி மேயர் பதவியை குறிவைத்து கயல்விழி காய்களை நகர்த்தி வருவதாக கூறப்படுகிறது. ஒரு காலத்தில் "அழகிரியின் கோட்டை" என்று அழைக்கப்பட்ட மதுரையில், மீண்டும் அழகிரி குடும்பத்தின் செல்வாக்கு தவெகவின் மூலம் வெளிப்பட்டால், அது தென் மாவட்டங்களில் திமுகவின் வாக்கு வங்கியைச் சிதறடிக்கும் என்பதில் சந்தேகமில்லை.
 
திமுக தலைமையின் மீதான அதிருப்தியில் இருக்கும் அழகிரி ஆதரவாளர்கள் கயல்விழியின் பின்னால் அணிதிரண்டால், அது வரவிருக்கும் உள்ளாட்சி தேர்தல்களில் திமுகவிற்கு பெரும் சவாலாக அமையும். விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகம், கயல்விழியை இணைப்பதன் மூலம் மதுரையில் தனது வேர்களை வலுப்படுத்த துடிக்கிறது. இது தென் மாவட்ட அரசியல் போக்கையே மாற்றியமைக்கும் ஒரு அதிரடி திருப்பமாகவே கருதப்படுகிறது.
 
திமுக பெரும் விளைவுகளை சந்திக்க நேரிடும்.. தமிழக காங்கிரஸ் அமைச்சர் எச்சரிக்கை..!தமிழக அரசியலில் காங்கிரஸ் மற்றும் திமுக இடையிலான நீண்டகால கூட்டணி முறிந்துள்ள நிலையில், காங்கிரஸ் அமைச்சரான ராஜேஷ்குமார் விடுத்த எச்சரிக்கை பெரும் அரசியல் அதிர்வுகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மதுரை மேயர் பதவிக்கு குறி வைக்கிறாரா முக அழகிரி மகள்? விரைவில் தவெகவில் இணைப்பு?தமிழக அரசியலில் பெரும் எதிர்பார்ப்புகளை தூண்டிய நிகழ்வாக, தமிழக வெற்றி கழக தலைவர் மற்றும் முதல்வர் விஜயின் பதவியேற்பு விழாவில் மு.க. அழகிரியின் மகள் கயல்விழி கலந்துகொண்டது அமைந்துள்ளது. கலைஞரின் குடும்பத்திலிருந்து ஒருவர் இந்த விழாவில் பங்கேற்றது, கோட்டை முதல் டெல்லி வரை பல்வேறு அரசியல் கணக்குகளை மாற்றி அமைத்துள்ளது. விரைவில் கயல்விழி தவெகவில் இணைவார் என்ற தகவல் பரவி வரும் நிலையில், இது மதுரை அரசியலில் மிகப்பெரிய அதிர்வுகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

திருச்செந்தூர் கோவிலில் உயரதிகாரிகள் முதல் கடைகோடி ஊழியர் வரை மோசடி.. ஒருத்தரையும் விடாதீங்க அமைச்சர் ரமேஷ்...!திருச்செந்தூர் முருகன் கோயிலில் 100 ரூபாய் தரிசன டிக்கெட் விற்பனையில் சுமார் 25 லட்சம் ரூபாய் மோசடி நடைபெற்றிருப்பது பக்தர்களிடையே பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அலுவலக உதவியாளர் கட்டுக்கட்டாக பணத்தைப் பதுக்கி வைத்த காட்சிகள் சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வரும் நிலையில், இந்த முறைகேட்டில் அவருக்கு மட்டுமே தொடர்பிருப்பதாக கூறப்படுவதை மக்கள் நம்ப மறுக்கின்றனர்.

அம்மா உணவக இட்லிகள் ஹோட்டலுக்கு செல்கிறதா? 1 ரூபாய்க்கு வாங்கி 10 ரூபாய்க்கு விற்கும் கொடுமை?தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டியில் உள்ள அம்மா உணவகங்களில் நடைபெறும் முறைகேடுகள் குறித்த செய்திகள், பொதுமக்களிடையே கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளன. ஏழை மற்றும் நடுத்தர மக்களின் பசியைப் போக்க உருவாக்கப்பட்ட இந்த உணவகத்தில், சில தனிநபர்களின் சுயலாபத்திற்காக மிகப்பெரிய ஊழல் நடைபெறுவது கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

தவெக ஆட்சி 5 ஆண்டுகள் நீடிக்காது.. திமுக கூட்டணி கட்சிகளின் தயவில் தான் ஆட்சி நடக்கிறது: முக ஸ்டாலின்தமிழக வெற்றி கழகத்தின் ஆட்சி ஐந்து ஆண்டுகள் நீடிக்காது என்றும், அது திமுகவின் தயவில் இயங்குகிறது என்றும் முன்னாள் முதல்வர் ஸ்டாலின் கூறிய கருத்து அரசியல் களத்தில் பெரும் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.