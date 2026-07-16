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Written By Webdunia
Last Modified: Thursday, 16 July 2026 (15:00 IST)

விஜய் மற்றும் த்ரிஷாவை மறைமுகமாக விமர்சித்தாரா பிரபல நடிகர்? வைரலாகும் பேட்டி!

trisha vijay
Written By: Webdunia
Updated: Thu, 16 Jul 2026 (15:01 IST)
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பிரபல மலையாள நடிகரும் இயக்குநருமான தியான் ஸ்ரீனிவாசன், அண்மையில் நடந்த சினிமா நிகழ்ச்சி ஒன்றில் பேசிய பேச்சு, தமிழக முதல்வர் விஜய் மற்றும் நடிகை த்ரிஷாவை மறைமுகமாகச்சாடுவதாக அமைந்து பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
நிகழ்ச்சியில் பேசிய தியான் ஸ்ரீனிவாசன், "நான் ஆஸ்திரேலியா சென்றிருந்தபோது விஜய் சார் தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சரானார். அதை பார்த்ததும், அடுத்த 15 ஆண்டுகளுக்குள் நானும் ஒரு முதலமைச்சர் ஆக வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டேன். ஆனால், என் நண்பர் என்னிடம், 'நேரடியாக முதல்வர் ஆக முயற்சிக்காதே; முதலில் மலையாள சினிமா சங்கத்தில் தலைவராகி அதன் மூலம் மக்களின் நன்மதிப்பைப் பெற்று, பிறகு முதல்வராக மாறு' என்று ஆலோசனை கூறினார்" என நகைச்சுவையாகக் குறிப்பிட்டார்.
 
தொடர்ந்து  அவர், முன்பு நவ்யா மீது காதலில் இருந்ததாகவும், ஆனால் அவருக்கு திருமணமாகி திருமண வயதில்  மகன் இருக்கும் நிலையில் மீண்டும் அவருடன் இணைந்து நடிப்பதாகவும் கூறினார். மேலும், தான் முதலமைச்சராகப் பதவியேற்கும் போது நவ்யா சேலை அணிந்து முதல் வரிசையில் அமர்ந்து ஆனந்தக் கண்ணீர் வடிக்க வேண்டும் என விரும்புகிறேன் என்றும் தெரிவித்தார். 
 
இவரின் இந்தப் பேச்சு, தற்போதைய அரசியல் மற்றும் சினிமா சூழலில் விஜய் மற்றும் த்ரிஷாவை வம்புக்கு இழுக்கும் வகையில் இருப்பதாகக் கூறி இணையத்தில் விவாதங்கள் எழும்பியுள்ளன.
 
Edited by Siva

விஜய் மற்றும் த்ரிஷாவை மறைமுகமாக விமர்சித்தாரா பிரபல நடிகர்? வைரலாகும் பேட்டி!

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