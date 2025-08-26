செவ்வாய், 26 ஆகஸ்ட் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Siva
Last Updated : செவ்வாய், 26 ஆகஸ்ட் 2025 (07:52 IST)

நாளை முதல் மந்தைவெளி பேருந்து நிலையம் இடமாற்றம்.. மாதாந்திர பயணச்சீட்டு விற்பனை மையமும் மாற்றம்..!

சென்னை, மந்தைவெளி பேருந்து நிலையம் நவீனமயமாக்கப்படும் பணிகள் காரணமாக நாளை அதாவது ஆகஸ்ட் 27 முதல் தற்காலிகமாக மாற்றியமைக்கப்பட்டுள்ளது. 
 
மந்தைவெளி பேருந்து முனையம் மற்றும் வணிக வளாகமாக மாற்றியமைக்கப்படும் நிலையில், அங்கிருந்து இயக்கப்படும் பேருந்துகள் மாற்று இடங்களுக்கு செல்லத் தொடங்கி உள்ளன. 
 
தடம் எண். 21, 41D, S17, 49K மற்றும் S5 ஆகியவை மந்தைவெளி எம்ஆர்டிஎஸ் ரயில் நிலையத்திற்கும், தடம் எண். 49F பட்டினப்பாக்கம் பேருந்து நிலையத்திற்கும், தடம் எண். 12M மற்றும் 5B ஆகியவை லஸ் கார்னர் பகுதிக்கும் மாற்றப்பட்டுள்ளன. 
 
மேலும், மாதாந்திர பயணச்சீட்டு விற்பனை மையம், பட்டினப்பாக்கம் பேருந்து நிலையத்திற்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது. மாதாந்திர பயணச்சீட்டு மற்றும் முதியவர்களுக்கான இலவசப் பயண டோக்கன்களைப் பெற விரும்புவோர் இனி பட்டினப்பாக்கம் பேருந்து நிலையத்திற்குச் செல்லலாம். 
 
இந்த மாற்றம் குறித்த விரிவான தகவல்கள் பொதுமக்களுக்கு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதால் பொதுமக்கள் ஒத்துழைப்பு வழங்கும்படி தமிழக போக்குவரத்து துறை கேட்டு கொண்டுள்ளது.
 
Edited by Siva

நல்லக்கண்ணு தவறி விழுந்து காயம்.. தொலைபேசி வழியாக உடல்நிலையை விசாரித்த விஜய்..!

நல்லக்கண்ணு தவறி விழுந்து காயம்.. தொலைபேசி வழியாக உடல்நிலையை விசாரித்த விஜய்..!இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மூத்த தலைவர் நல்லகண்ணு, வீட்டில் தவறி விழுந்ததால் தலையில் காயம் ஏற்பட்டு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார். இந்த செய்தி அறிந்த தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவர் விஜய், தொலைபேசி வாயிலாக அவரது உடல்நலம் குறித்து விசாரித்துள்ளார்.

கொடைநாட்டிலே நின்றபோது மிஸஸ் ஜெயலலிதா என அழைத்திருப்பீர்களா? விஜய்க்கு சரத்குமார் கேள்வி..!

கொடைநாட்டிலே நின்றபோது மிஸஸ் ஜெயலலிதா என அழைத்திருப்பீர்களா? விஜய்க்கு சரத்குமார் கேள்வி..!நடிகர் சரத்குமார் இன்று தனது பிறந்தநாளை கொண்டாடிய நிலையில் ரசிகர்கள் முன் உரையாற்றினார். அப்போது அவர் பேசியதாவது:

விஜயகாந்த் இடத்தை விஜய் நிரப்புவார்: தாடி பாலாஜி பேட்டி..!

விஜயகாந்த் இடத்தை விஜய் நிரப்புவார்: தாடி பாலாஜி பேட்டி..!மறைந்த நடிகர் மற்றும் அரசியல் தலைவரான விஜயகாந்தின் பிறந்தநாள் இன்று கொண்டாடப்படும் நிலையில், பல்வேறு அரசியல் தலைவர்கள் அவருக்கு அஞ்சலி செலுத்தி வருகின்றனர். அதேபோல், தமிழக வெற்றி கழகத்தின் ஆதரவாளரான தாடி பாலாஜி, செய்தியாளர்களிடம் விஜயகாந்த் குறித்து பேசினார்.

2வது மனைவியின் பிரசவத்தின் போது முதல் மனைவியிடம் சிக்கிய நபர்! மனித வளத்துறையில் புகார்..!

2வது மனைவியின் பிரசவத்தின் போது முதல் மனைவியிடம் சிக்கிய நபர்! மனித வளத்துறையில் புகார்..!சிங்கப்பூரை சேர்ந்த 49 வயது வைத்திலிங்கம் என்பவர், தனது முதல் மனைவியை விவாகரத்து செய்யாமல், இரண்டாவதாக ஒரு பெண்ணை திருமணம் செய்து, இரண்டாவது மனைவிக்கு குழந்தை பிறந்த நிலையில் முதல் மனைவியிடம் மாட்டிக்கொண்ட சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த விவகாரம் குறித்து இரண்டாவது மனைவி மனிதவளத்துறை அமைச்சகத்தில் புகார் அளித்துள்ளார்.

பிரத்தியேக செயலியுடன் போலீசாருக்கு செல்போன்கள்: கோவை மாநகரக் காவல் துறை!

பிரத்தியேக செயலியுடன் போலீசாருக்கு செல்போன்கள்: கோவை மாநகரக் காவல் துறை!மக்களுக்கு சிறந்த சேவை வழங்கும் நோக்கில், கோயம்புத்தூர் மாநகர காவல் துறை, ரோந்து பணியில் உள்ள அனைத்து காவலர்களுக்கும் பிரத்தியேக செயலியுடன் கூடிய ஸ்மார்ட்ஃபோன்களை வழங்கியுள்ளது. இது, காவல் துறையின் செயல்பாடுகளை டிஜிட்டல்மயமாக்குவதிலும், புகார்களுக்கு உடனடியாக பதிலளிப்பதிலும் ஒரு முக்கியப் படியாகும்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com