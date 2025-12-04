வியாழன், 4 டிசம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Siva
Last Updated : வியாழன், 4 டிசம்பர் 2025 (16:57 IST)

தமிழக அரசு ஏதோ நோக்கத்துடன் வழக்கு தொடர்ந்துள்ளது: மதுரை உயர்நீதிமன்ற அமர்வு நீதிபதிகள்..!

தமிழக அரசு ஏதோ நோக்கத்துடன் வழக்கு தொடர்ந்துள்ளது: மதுரை உயர்நீதிமன்ற அமர்வு நீதிபதிகள்..!
திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் உள்ள பழமையான தீப தூணில் கார்த்திகை தீபம் ஏற்ற கோரி ராம. ரவிக்குமார் தொடர்ந்த வழக்கில், தனி நீதிபதி ஜி.ஆர். சுவாமிநாதன் தீர்ப்பு வழங்கினார். ஆனால், அறநிலையத் துறையும் தமிழக அரசும் அந்த உத்தரவை அமல்படுத்தவில்லை. இதனால், மனுதாரர் நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு தொடர்ந்தார்.
 
விசாரணையில், நீதிபதி ஜி.ஆர். சுவாமிநாதன், சிஐஎஸ்எஃப் பாதுகாப்போடு மனுதாரர் மலை உச்சியில் தீபம் ஏற்ற மீண்டும் உத்தரவிட்டார். இந்த உத்தரவை எதிர்த்து தமிழக அரசு உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் மேல்முறையீடு செய்தது. இந்த மனுவை விசாரித்த நீதிபதிகள் ஜெயச்சந்திரன், கே.கே. ராமகிருஷ்ணன் அடங்கிய இரு நீதிபதிகள் அமர்வு, தமிழக அரசின் மேல்முறையீட்டு மனுவை தள்ளுபடி செய்தது.
 
"நீதிமன்ற உத்தரவு முறையாக நடைமுறைப்படுத்தப்படாததால்தான், சிஐஎஸ்எஃப் பாதுகாப்புடன் தீபம் ஏற்ற தனி நீதிபதி உத்தரவிட்டார். காவல்துறை தனது கடமையை செய்யத் தவறியதாலேயே சிஐஎஸ்எஃப் உள்ளே கொண்டுவரப்பட்டது. இதில் விதிமீறல் இல்லை. 
 
மாநில அரசு தனது கடமையை செய்ய தவறியதால்தான் தனி நீதிபதி மீண்டும் உத்தரவிட்டுள்ளார். தமிழக அரசு ஏதோ உள்நோக்கத்துடன் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளது" என்று நீதிபதிகள் கடுமையாக கூறி மனுவைத் தள்ளுபடி செய்தனர். 
இந்த தீர்ப்பையும் எதிர்த்து மேல்முறையீடு செய்ய தி.மு.க. அரசு திட்டமிட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
 
 
Edited by Siva

புதுச்சேரியில் ரோடுஷோவுக்கு அனுமதி இல்லை.. தவெகவின் மாற்று ஏற்பாடு இதுதான்..

புதுச்சேரியில் ரோடுஷோவுக்கு அனுமதி இல்லை.. தவெகவின் மாற்று ஏற்பாடு இதுதான்..புதுச்சேரியில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் தலைவர் விஜய் அவர்களின் 'ரோடு ஷோ' எனப்படும் சாலை பேரணி நடத்த அனுமதி கேட்டு விண்ணப்பித்திருந்தது. ஆனால், புதுச்சேரி அரசாங்கம் இந்த சாலைப் பேரணிக்கு அனுமதி அளிக்க மறுத்துவிட்டது.

திருப்பரங்குன்றம் விவகாரம்: அரசின் மேல்முறையீடு இரு நீதிபதிகள் அமர்வில் தள்ளுபடி

திருப்பரங்குன்றம் விவகாரம்: அரசின் மேல்முறையீடு இரு நீதிபதிகள் அமர்வில் தள்ளுபடிதிருப்பரங்குன்றம் மலை விவகாரத்தில் தனி நீதிபதி பிறப்பித்த உத்தரவுக்கு எதிராக தமிழக அரசு மேல்முறையீடு செய்த நிலையில், அந்த மேல்முறையீட்டு மனுவை இரு நீதிபதிகள் அமர்வு தள்ளுபடி செய்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது

16 ஆண்டுகளாக நிலுவையில் இருக்கும் ஆசிட் வீச்சு வழக்கு: சுப்ரீம் கோர்ட் அதிர்ச்சி..!

16 ஆண்டுகளாக நிலுவையில் இருக்கும் ஆசிட் வீச்சு வழக்கு: சுப்ரீம் கோர்ட் அதிர்ச்சி..!ஆசிட் வீச்சு வழக்குகளின் விசாரணையில் ஏற்படும் நீண்ட கால தாமதத்தை கண்டு உச்ச நீதிமன்றம் இன்று கடும் அதிர்ச்சி தெரிவித்ததுடன், இதை சட்ட அமைப்பின் கேலி என்று வர்ணித்தது.

புதினை நாங்கள் சந்திக்க கூடாதா? திட்டமிட்டு தவிர்க்கிறார்கள்: ராகுல் காந்தி குற்றச்சாட்டு..!

புதினை நாங்கள் சந்திக்க கூடாதா? திட்டமிட்டு தவிர்க்கிறார்கள்: ராகுல் காந்தி குற்றச்சாட்டு..!ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புதின் டெல்லி வந்திருக்கும் நிலையில், மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி, வெளிநாட்டு தலைவர்களை சந்திக்கவிடாமல் மத்திய அரசு எதிர்க்கட்சிகளை திட்டமிட்டு தவிர்ப்பதாக கடுமையான குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்துள்ளார்.

சென்னையில் மீண்டும் திடீர் மழை: நம்பி துணிகளைக் காயவைக்காதீர்கள்..! தமிழ்நாடு வெதர்மேன்..!

சென்னையில் மீண்டும் திடீர் மழை: நம்பி துணிகளைக் காயவைக்காதீர்கள்..! தமிழ்நாடு வெதர்மேன்..!வங்கக்கடலில் உருவான 'டிட்வா' புயல் காரணமாக தமிழகத்தின் கடலோர மாவட்டங்களில் அதி கனமழை பெய்தது. ஒரு வாரத்திற்கு பிறகு இன்று காலை லேசாக சூரிய வெளிச்சம் தென்பட்ட நிலையில், சென்னை மற்றும் அதன் புறநகர் பகுதிகளில் மீண்டும் மிதமான மழை பெய்ய தொடங்கியுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com