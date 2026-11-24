இந்த முறை ஆக்சன் வேற மாதிரி இருக்கும்!.. தமிழக அரசை எச்சரித்த நீதிமன்றம்...
கடந்த வருடம் திருப்பரங்குன்றம் மலை மீதுள்ள ஒரு கல் தூணில் தீபம் ஏற்ற ஆர்.எஸ்.எஸ் அமைப்பினர். இந்து அமைப்பினர் மற்றும் பாஜகவினர் முயற்சி செய்தனர். கடந்த திமுக ஆட்சியில் அதற்கு அனுமதி அளிக்கப்படவில்லை. அவர்கள் கோவிலுக்கு உள்ளே செல்லாமல் தடுக்கப்பட்டனர். எனவே, இந்து அமைப்பினர் மதுரை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தனர். அந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி ஜி.ஆர் சுவாமிநாதன் ‘அந்த கல்தூணில் தீபம் ஏற்றலாம்’ என உத்தரவு பிறப்பித்தார். ஆனால் அதை தமிழக அரசு ஏற்கவில்லை..
உச்சநீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தது. தற்போது ஆட்சி மாறிவிட்ட நிலையில் சமீபத்தில் நவம்பர் 24ஆம் தேதியான இன்று திருப்பரங்குன்றத்தில் உள்ள கல் தூணியில் தீபம் ஏற்றலாம் என உச்சநீதிமன்றம் அனுமதி அளித்திருந்தது. இதை எதிர்த்து தமிழக அரசு சார்பில் சீராய்வு மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டு இருக்கிறது. ஆனால் அந்த மனு தற்போது வரை விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்படவில்லை.
இதற்கிடையில், இந்து அமைப்பினரும், பாஜகவினரும் திருப்பரங்குன்றம் மலையின் மீது தீபம் ஏற்றும் நடவடிக்கைகளில் இறங்கினர். இதையடுத்து ஏராளமான போலீசார் திருப்பரங்குன்றம் கோவில் முன்பு குவிக்கப்பட்டனர். மேலும் கோவிலுக்குள் யாரும் அனுமதிக்கப்படவில்லை.. இதையடுத்து, இந்து அமைப்பு சார்பில் மீண்டும் மதுரை உயர்நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது இந்த மனுவை ஜி.ஆர். சுவாமிநாதன் அமர்வு விசாரித்தது..
அப்போது ‘வழக்கு உச்ச நீதிமன்றத்தில் இருக்கும்போது இந்த வழக்கை இங்கே விசாரிப்பது ஏற்புடையதல்ல’ என தமிழக அரசு சார்பில் சொல்லப்பட்டது. அதற்கு நீதிபதி சுவாமிநாதன் ‘உங்களுக்கு ஏற்படுவதாக இல்லை என்றால் அமைதியாக இருங்கள்.. நாங்கள் இந்த வழக்கை எடுத்துக் கொள்வோம்.. இது உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்பை மீறியதாக கருதக்கூடாது.
உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பு அமுல்படுத்தப்படுகிறதா என்று கண்காணிப்பது எங்களின் வேலை.. அந்த கல் தூணில் விளக்கு ஏற்றுவதில் தமிழக அரசுக்கு என்ன பிரச்சனை? எதனால் தடுக்கிறீர்கள்?. கடந்த முறை நடந்தது போலவே இப்போதும் நடக்கிறது.. கடந்த முறை காவல்துறையாக இருந்த இனிகோதான் தற்போதும் காவல்துறை அதிகாரியாக இருக்கிறார்.. இந்த முறையும் நீதிமன்ற தீர்ப்பு பின்பற்றப்படவில்லை என்றால் நீதிமன்ற அவமதிப்பு கடுமையாக இருக்கும்’ என நீதிபதிகள் எச்சரித்தனர்.
மேலும் மாலை 4 மணிக்கு இந்த வழக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டிருக்கிறது. அப்போது மீண்டும் விசாரணை நடைபெற இருக்கிறது
இதற்கிடையில், இந்து அமைப்பினரும், பாஜகவினரும் திருப்பரங்குன்றம் மலையின் மீது தீபம் ஏற்றும் நடவடிக்கைகளில் இறங்கினர். இதையடுத்து ஏராளமான போலீசார் திருப்பரங்குன்றம் கோவில் முன்பு குவிக்கப்பட்டனர். மேலும் கோவிலுக்குள் யாரும் அனுமதிக்கப்படவில்லை.. இதையடுத்து, இந்து அமைப்பு சார்பில் மீண்டும் மதுரை உயர்நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது இந்த மனுவை ஜி.ஆர். சுவாமிநாதன் அமர்வு விசாரித்தது..
அப்போது ‘வழக்கு உச்ச நீதிமன்றத்தில் இருக்கும்போது இந்த வழக்கை இங்கே விசாரிப்பது ஏற்புடையதல்ல’ என தமிழக அரசு சார்பில் சொல்லப்பட்டது. அதற்கு நீதிபதி சுவாமிநாதன் ‘உங்களுக்கு ஏற்படுவதாக இல்லை என்றால் அமைதியாக இருங்கள்.. நாங்கள் இந்த வழக்கை எடுத்துக் கொள்வோம்.. இது உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்பை மீறியதாக கருதக்கூடாது.