திருப்பரங்குன்றம் தீபத்தூண் விவகாரம்!.. நயினார் நாகேந்திரனுக்கு வீட்டு காவல்!...
திருப்பரங்குன்றம் மலையில் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில் தீபம் ஏற்ற வேண்டும் என பாஜக, ஆர்.எஸ்.எஸ் கட்சிகள் விரும்புகின்றன. இந்து மத அமைப்பை சேர்ந்த பலரும் அதற்கான முயற்சிகளை எடுத்தனர். ஆனால் கடந்த திமுக ஆட்சியில் அதற்கு அனுமதி கொடுக்கப்படவில்லை.
அங்கு தீபம் ஏற்றலாம் என மதுரை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டும் தமிழக அரசு அனுமதிக்கவில்லை. அதை எதிர்த்து உச்ச நீதிமன்றத்தில் மனு தொடரப்பட்டது. தற்போது இந்த வழக்கை தவெக அரசு நடத்தி வருகிறது..
சமீபத்தில் நவம்பர் 24ம் தேதியான இன்று ஒருநாள் மட்டும் அந்த கல் தூணில் தீபம் ஏற்றலாம் என உச்ச நீதிமன்றம் அனுமதி அளித்தது. இதை எதிர்த்து தமிழக அரசு சார்பில் சீராய்வு மனு தாக்கல் செய்யப்படவில்லை. இன்னும் இந்த மனு விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படவில்லை.
ஒருபக்கம், அந்த தூணில் தீபம் ஏற்றும் பணியில் இந்து அமைப்பினர் ஈடுபட்டுள்ளனர். பதட்டம் காரணமாக ஏராளமான போலீசார் அங்கு குவிக்கப்பட்டுள்ளனர். இந்நிலையில்தான், நெல்லையில் பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் வீட்டை சுற்றிலும் காவல்துறை பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது. திருப்பரங்குன்றம் தீபமேற்றும் நிகழ்வுக்கு செல்லவிருந்த நயினார் நாகேந்திரன் வீட்டு காவலில் வைக்கப்பட்டுள்ளார். இதற்கு அவர் கடும் கண்டணம் தெரிவித்துள்ளார்...
சமீபத்தில் நவம்பர் 24ம் தேதியான இன்று ஒருநாள் மட்டும் அந்த கல் தூணில் தீபம் ஏற்றலாம் என உச்ச நீதிமன்றம் அனுமதி அளித்தது. இதை எதிர்த்து தமிழக அரசு சார்பில் சீராய்வு மனு தாக்கல் செய்யப்படவில்லை. இன்னும் இந்த மனு விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படவில்லை.
ஒருபக்கம், அந்த தூணில் தீபம் ஏற்றும் பணியில் இந்து அமைப்பினர் ஈடுபட்டுள்ளனர். பதட்டம் காரணமாக ஏராளமான போலீசார் அங்கு குவிக்கப்பட்டுள்ளனர். இந்நிலையில்தான், நெல்லையில் பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் வீட்டை சுற்றிலும் காவல்துறை பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது. திருப்பரங்குன்றம் தீபமேற்றும் நிகழ்வுக்கு செல்லவிருந்த நயினார் நாகேந்திரன் வீட்டு காவலில் வைக்கப்பட்டுள்ளார். இதற்கு அவர் கடும் கண்டணம் தெரிவித்துள்ளார்...