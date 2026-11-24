திருப்பரங்குன்ற விவகாரம்!.. கலெக்டர் கோர்ட்டுக்கு வரணும்!.. மதுரை நீதிமன்றம் உத்தரவு..
திருப்பரங்குன்றத்தில் உள்ள மலை மீதுள்ள கல்தூணில் தீபத்தை ஏற்ற இந்து அமைப்பினர் மற்றும் பாஜக ஆதரவாளர்கள் விரும்புகிறார்கள். ஆனால் கடந்த திமுக ஆட்சியில் அதற்கு அனுமதி கொடுக்கப்படவில்லை. எனவே இந்து அமைப்பு சார்பில் மதுரை உயர்நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
அந்த வழக்கில் தீபம் ஏற்ற அனுமதிக்க வேண்டும் என நீதிபதி ஜி.ஆர்.சுவாமிநாதன் உத்தரவிட்டார். ஆனால், தமிழக அரசு உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்தது. ஆட்சி மாறிய நிலையில் தற்போது இந்த வழக்கை தவெக அரசு நடத்தி வருகிறது. அந்த வழக்கில் நவம்பர் 24ம் தேதியான இன்று ஒரு நாள் மட்டும் கல் தூணில் தீபம் ஏற்றிக்கொள்ளலாம் என உச்சநீதிமன்றம் சமீபத்தில் அனுமதி அளித்தது. இதனை எதிர்த்து தமிழக அரசு சீராய்வு மனு தாக்கல் செய்துள்ளது. ஆனால் அந்த மனு இன்னும் விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்படவில்லை..
ஒருபக்கம் உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பின்படி திருப்பரங்குன்றம் மலை மீது உள்ள கல்தூணில் தீபம் ஏற்றும் முயற்சியில் இந்து அமைப்பினரும், பஜகவினரும் ஈடுபட்டுள்ளனர். இதை தடுப்பதற்காக அங்கே பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது. பொதுமக்கள் யாரும் கோயிலுக்குள் அனுமதிக்கப்படவில்லை.
இதையடுத்து இந்து அமைப்பினர் மதுரை உயர்நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தனர். இதை விசாரித்த நீதிமன்றம் இன்று மதியம் 12:30 மணிக்கு மதுரை ஆட்சியர் மற்றும் காவல் துறை ஆணையர் ஆஜராக வேண்டும் என உத்தரவிட்டுள்ளது.
ஒருபக்கம் உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பின்படி திருப்பரங்குன்றம் மலை மீது உள்ள கல்தூணில் தீபம் ஏற்றும் முயற்சியில் இந்து அமைப்பினரும், பஜகவினரும் ஈடுபட்டுள்ளனர். இதை தடுப்பதற்காக அங்கே பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது. பொதுமக்கள் யாரும் கோயிலுக்குள் அனுமதிக்கப்படவில்லை.
இதையடுத்து இந்து அமைப்பினர் மதுரை உயர்நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தனர். இதை விசாரித்த நீதிமன்றம் இன்று மதியம் 12:30 மணிக்கு மதுரை ஆட்சியர் மற்றும் காவல் துறை ஆணையர் ஆஜராக வேண்டும் என உத்தரவிட்டுள்ளது.