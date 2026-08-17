போட்டி போட்டு திருமாவளவனுக்கு வாழ்த்து சொன்ன முதல்வர் விஜய் மற்றும் ஸ்டாலின்.. என்ன காரணம்?
விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவரும், நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான தொல். திருமாவளவன் தனது 64-வது பிறந்தநாளை இன்று உற்சாகமாகக் கொண்டாடி வருகிறார். இதனை ஒட்டி தமிழகம் முழுவதும் உள்ள அவரது கட்சித் தொண்டர்களும், நிர்வாகிகளும் உற்சாகமாக வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்து வருகின்றனர். மேலும், பல்வேறு அரசியல் கட்சித் தலைவர்களும் சமூக ஊடகங்கள் வாயிலாகத் தங்களது இனிய பிறந்தநாள் நல்வாழ்த்துகளைப் பகிர்ந்து வருகிறார்கள்.
குறிப்பாக, தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவரும் முதல்வருமான விஜய் அவர்கள் தனது அதிகாரப்பூர்வ எக்ஸ் பக்கத்தில் திருமாவளவனுக்குச் சிறப்பான வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துள்ளார். அதில், சமூகநீதி, சமத்துவம் மற்றும் விளிம்புநிலை மக்களின் உரிமைகளுக்காகத் தொடர்ந்து குரல் கொடுத்துவரும் அவரது பொதுவாழ்வுப் பயணம் மென்மேலும் சிறக்க வாழ்த்துவதாகக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
இதேபோல், முன்னாள் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் அவர்களும் தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் சகோதரர் திருமாவளவன் நீண்டகாலம் நல்ல உடல்நலத்துடன் திகழ்ந்து மக்கள் பணியைத் தொடர வேண்டும் என வாழ்த்துச் செய்தி வெளியிட்டுள்ளார். அரசியல் தலைவர்களின் இந்த வாழ்த்துகள் அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளன.
Edited by Siva