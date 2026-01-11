ஞாயிறு, 11 ஜனவரி 2026
Written By Mahendran
ஞாயிறு, 11 ஜனவரி 2026 (17:12 IST)

பராசக்தியையே தடை பண்ணல.. ஜனநாயகன் ஏன்?!.. குஷ்பு பேட்டி!..

khusbu
ரசிகர்களால் தளபதி என கொண்டாடப்படும் விஜயின் ஜனநாயகன் திரைப்படம் கடந்த 9ம் தேதி வெளியாகவிருந்த நிலையில் அப்படம் சென்சாரில் சிக்கியதால் அந்த தேதியில் வெளியாகவில்லை. சென்சார் அதிகாரிகள் கூறிய மாற்றங்களை செய்த பின்னரும் சான்றிதழ் கொடுக்காமல் மீண்டும் மறு தணிக்கை செய்ய வேண்டும் என சென்சார் போர்டு சொன்னதால் அதிர்ச்சியடைந்த ஜனநாயகன் படத்தின் தயாரிப்பாளர் நீதிமன்றத்திற்கு சென்றார்.

முதலில் அவருக்கு ஆதரவாக தனி நீதிபதி தீர்ப்பளித்தார். ஆனால் சென்சார் சார்பில் மேல்முறையீட்டுக்கு சென்றபோது அவர்களுக்கு ஆதரவாக தீர்ப்பு கிடைத்தது. அதனால் தனி நீதிபதியின் உத்தரவுக்கு தடை விதித்த அந்த நீதிபதி வழக்கை வருகிற 21ம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தார். எனவே ஜனநாயகன் திரைப்படம் எப்போது வெளியாகும் என்கிற கேள்வி விஜய் ரசிகர்கள் மத்தியில் எழுந்திருக்கிறது.

பிப்ரவரியில் சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான அறிவிப்பு வெளியாகிவிட்டால் அதன்பின்னர் ஜனநாயகன் படம் வெளியாக வாய்ப்பே இல்லை என்கிறார்கள். இந்நிலையில் பாஜக நிர்வாகியான நடிகை குஷ்புவிடம் இதுபற்றி செய்தியாளர்கள் கேட்டதற்கு ‘ஜனநாயகன் படம் ரிலீஸ் ஆகாமல் போனது எனக்கு வருத்தம்தான். நானும், என் மகளும் கூட விஜயின் ரசிகைகள்தான். ஆனால் இதற்கும் பாஜகவுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை.

மத்திய அரசு தடை செய்ய வேண்டுமெனில் ரெட் ஜெயண்ட் வெளியிடும் படத்தைதான் அவர்கள் தடுக்க வேண்டும். அப்படி பார்த்தால் பராசக்தி படத்தைதான் அவர்கள் தடுத்திருக்க வேண்டும். ஆனால் அவர்கள் அதை செய்யவில்லை. சென்சார் போர்டு விதிமுறைகளின் படி சான்றிதழ் கிடைத்த பின்னர் ரிலீஸ் தேதி அறிவிக்க வேண்டும்.. ஆனால், தயாரிப்பாளர்கள் இதை பின்பற்றுவதில்லை. எனவே இது முழுக்க முழுக்க தயாரிப்பாளரின் தவறு. திமுக அரசு வேண்டுமென்றே மக்களை திசை திருப்புகிறது என்று பேசியிருக்கிறார்.

போரூர் - வடபழனி மெட்ரோ இரயில் தடத்தில் சோதனை ஓட்டம் வெற்றி.. எப்போது ஆரம்பம்?

போரூர் - வடபழனி மெட்ரோ இரயில் தடத்தில் சோதனை ஓட்டம் வெற்றி.. எப்போது ஆரம்பம்?சென்னையின் போக்குவரத்து வரலாற்றில் ஒரு முக்கிய மைல்கல்லாக, போரூர் முதல் வடபழனி வரையிலான மெட்ரோ இரயில் தடத்தில் சோதனை ஓட்டம் வெற்றிகரமாக நடத்தப்பட்டது. குறிப்பாக, போரூர் மற்றும் ஆழ்வார் திருநகர் இடையே அமைக்கப்பட்டுள்ள சென்னை மெட்ரோவின் முதல் 'டபுள் டக்கர்' வழித்தடம் அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளது. இந்த தனித்துவமான கட்டமைப்பில், கீழ் அடுக்கில் மேம்பாலச் சாலையும், மேல் அடுக்கில் மெட்ரோ இரயில் பாதையும் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.

2025-ஆம் ஆண்டின் உலகின் 500 சிறந்த பல்கலைக்கழகங்கள்.. ஒன்று கூட இந்தியாவில் இல்லையா?

2025-ஆம் ஆண்டின் உலகின் 500 சிறந்த பல்கலைக்கழகங்கள்.. ஒன்று கூட இந்தியாவில் இல்லையா?ஷாங்காய் தரவரிசை நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ள 2025-ஆம் ஆண்டிற்கான உலகப் பல்கலைக்கழகங்களின் கல்வித் தரவரிசையில் முதல் 500 இடங்களுக்குள் ஒரு இந்தியக் கல்வி நிறுவனம் கூட இடம்பெறாதது பெரும் விவாதத்தைக் கிளப்பியுள்ளது.

இன்று ஒரு கிராம் தங்கம் 12,900, ஒரு கிலோ மல்லிகைப்பூ ரூ.10,000. தங்கத்தின் விலையை நெருங்கும் மல்லிகை..!

இன்று ஒரு கிராம் தங்கம் 12,900, ஒரு கிலோ மல்லிகைப்பூ ரூ.10,000. தங்கத்தின் விலையை நெருங்கும் மல்லிகை..!திண்டுக்கல் மாவட்டம் நிலக்கோட்டை மலர் சந்தையில் மல்லிகைப் பூவின் விலை இன்று வரலாறு காணாத உச்சத்தைத் தொட்டுள்ளது. ஒரு கிலோ மல்லிகைப் பூ 10,000 ரூபாய்க்கு விற்பனையாவதால் இல்லத்தரசிகளும் வியாபாரிகளும் அதிர்ச்சியில் உள்ளனர். இன்று ஒரு கிராம் தங்கம் 12,900 ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்படும் நிலையில், மல்லிகைப் பூவின் விலை கிட்டத்தட்டத் தங்கத்தின் விலைக்கு நெருக்கமாக வந்துள்ளது.

பராசக்தி படம் தோல்வின்னு சொன்னாங்க!.. வாயை விட்டு மாட்டிக்கொண்ட மாணிக்கம் தாகூர்!....

பராசக்தி படம் தோல்வின்னு சொன்னாங்க!.. வாயை விட்டு மாட்டிக்கொண்ட மாணிக்கம் தாகூர்!....சுதா கொங்கரா இயக்கத்தில் ஜெயம் ரவி, சிவகார்த்திகேயன், அதர்வா, ஸ்ரீலீலா ஆகியோர் முக்கிய வேடத்தில் நடித்து நேற்று வெளியான திரைப்படம்தான் பராசக்தி.

மெரினா கடற்கரையில் இனி இதை செய்தால் ரூ.5000 அபராதம்.. சுற்றுலா பயணிகளுக்கு எச்சரிக்கை..!

மெரினா கடற்கரையில் இனி இதை செய்தால் ரூ.5000 அபராதம்.. சுற்றுலா பயணிகளுக்கு எச்சரிக்கை..!சென்னை மெரினா உள்ளிட்ட மாநகர கடற்கரைகளை தூய்மையாக பராமரிக்க சென்னை மாநகராட்சி அதிரடி உத்தரவை பிறப்பித்துள்ளது.

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

