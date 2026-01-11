ஞாயிறு, 11 ஜனவரி 2026
Written By Siva
Last Modified: ஞாயிறு, 11 ஜனவரி 2026 (16:23 IST)

பிக்பாஸ் வீட்டில் இருந்து இன்று வெளியேறிய பெண் போட்டியாளர்.. 4 பேர் மட்டும் தான் ஃபைனல்..!

பிக்பாஸ் தமிழ் சீசன் 9 இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ள நிலையில், 98-வது நாளில் வைல்டு கார்டு போட்டியாளர் சாண்ட்ரா வீட்டை விட்டு வெளியேற்றப்பட்டுள்ளார். இன்று வெளியான புரோமோவில், தொகுப்பாளர் விஜய் சேதுபதி சாண்ட்ராவின் பெயரை அறிவித்தது ரசிகர்களிடையே பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
'டிக்கெட் டு பினாலே' டாஸ்க்கின் போது, சக போட்டியாளர்களால் காரில் இருந்து தள்ளிவிடப்பட்டதில் சாண்ட்ராவுக்கு உடல்நலக்குறைவு ஏற்பட்டது பெரும் சர்ச்சையானது.
 
சாண்ட்ராவின் வெளியேற்றத்தை அவரது விமர்சகர்கள் 'கர்மா' என்று குறிப்பிட்டாலும், ஒரு வலிமையான போட்டியாளரை அநியாயமாக வெளியேற்றிவிட்டதாக அவரது ஆதரவாளர்கள் சமூக வலைதளங்களில் பதிவிட்டு வருகின்றனர். 
 
சாண்ட்ராவின் வெளியேற்றத்தை தொடர்ந்து, இந்த சீசனின் இறுதி போட்டியாளர்களாக அரோரா சின்க்ளையர், விக்கல்ஸ் விக்ரம், சபரி மற்றும் திவ்யா கணேஷ் ஆகியோர் தேர்வாகியுள்ளனர்.
 
Edited by Siva

’பராசக்தி’ திரைப்படத்தின் முதல் நாள் வசூல் இவ்வளவுதானா?

’பராசக்தி’ திரைப்படத்தின் முதல் நாள் வசூல் இவ்வளவுதானா?சுதா கொங்கரா இயக்கத்தில் சிவகார்த்திகேயன் நடித்துள்ள 'பராசக்தி' திரைப்படம் மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் வெளியாகி, வசூல் ரீதியாக சுமாரான தொடக்கத்தை பெற்றுள்ளது.

சமூக வலைத்தளத்தில் வைரலாகும் #BJPFearsJanaNayagan ஹேஷ்டாக்.. தவெக தொண்டர்கள் ஆவேசம்..!

சமூக வலைத்தளத்தில் வைரலாகும் #BJPFearsJanaNayagan ஹேஷ்டாக்.. தவெக தொண்டர்கள் ஆவேசம்..!சமூக வலைத்தளங்களில் தற்போது #BJPFearsJanaNayagan என்ற ஹேஷ்டாக் காட்டுத்தீயாய் பரவி வருகிறது. 183 நிமிடங்கள் ஓடக்கூடிய ஒரு திரைப்படம், பல ஆண்டு கால பாரம்பரியம் கொண்ட ஒரு தேசிய கட்சியையே ஆட்டிப்படைக்கிறதா என்ற கேள்வி அனைவரிடமும் எழுந்துள்ளது.

விஜய் சேதுபதியையே வச்சு செய்த வியன்னா.. டைட்டில் பட்டத்தை கொடுங்கடா இந்த செல்லத்துக்கு..!

விஜய் சேதுபதியையே வச்சு செய்த வியன்னா.. டைட்டில் பட்டத்தை கொடுங்கடா இந்த செல்லத்துக்கு..!பிக்பாஸ் தமிழ் சீசன் 9 விறுவிறுப்பான இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ள நிலையில், வார இறுதி எபிசோடில் போட்டியாளர் வியானா மற்றும் தொகுப்பாளர் விஜய் சேதுபதிக்கு இடையே நடந்த காரசாரமான விவாதம் சமூக வலைதளங்களில் தீயாய் பரவி வருகிறது.

அபுதாபியில் திடீரென அஜித்தை சந்தித்த அனிருத். வைரலாகும் புகைப்படங்கள்!

அபுதாபியில் திடீரென அஜித்தை சந்தித்த அனிருத். வைரலாகும் புகைப்படங்கள்!சினிமா மற்றும் கார் ரேசிங் என இரண்டிலும் தடம் பதித்து வரும் நடிகர் அஜித்குமார், தற்போது அபுதாபியில் நடைபெற்று வரும் சர்வதேச கார் பந்தயத்தில் தீவிரமாக பங்கேற்று வருகிறார்.

சென்சார் சர்டிபிகேட் வருவது போல் தெரியவில்லை.. நேரடியாக ஓடிடி ரிலீஸ்? அமேசானா? நெட்பிளிக்ஸா?

சென்சார் சர்டிபிகேட் வருவது போல் தெரியவில்லை.. நேரடியாக ஓடிடி ரிலீஸ்? அமேசானா? நெட்பிளிக்ஸா?விஜய்யின் அரசியல் வருகைக்கு பிறகு மிகுந்த எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள 'ஜனநாயகன்' திரைப்படத்திற்கு சென்சார் சான்றிதழ் கிடைப்பதில் பெரும் சிக்கல் நீடித்து வருகிறது. படத்தின் அனல் பறக்கும் அரசியல் வசனங்கள் மற்றும் தற்போதைய அதிகார வர்க்கத்தை சாடும் காட்சிகள் காரணமாக, சென்சார் போர்டு முட்டுக்கட்டை போட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. 2026 சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு இன்னும் சில மாதங்களே உள்ள நிலையில், தியேட்டர் ரிலீஸ் தள்ளிப்போவது தொண்டர்களிடையே கலக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

