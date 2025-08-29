வெள்ளி, 29 ஆகஸ்ட் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Prasanth K
Last Modified: வெள்ளி, 29 ஆகஸ்ட் 2025 (09:21 IST)

நகைத்திருட்டு வழக்கு: கொலை செய்யப்பட்ட அஜித்குமார் மீது சிபிஐ வழக்குப்பதிவு!

Madapuram ajithkumar

திருபுவனத்தில் காவல்துறை விசாரணையில் மரணமடைந்த அஜித்குமார் மீது நகைத்திருட்டு வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளது சிபிஐ.

 

சிவகங்கை மாவட்டம் திருபுவனம் அருகே உள்ள மடப்புரம் காளி அம்மன் கோவில் செக்யூரிட்டியாக வேலை பார்த்தவர் அஜித்குமார். இவர் தனது நகைகளை திருடிவிட்டதாக நிகிதா என்பவர் அளித்த புகாரில் போலீஸார் அஜித்குமாரை விசாரணைக்கு அழைத்துச் சென்ற நிலையில் அபர் உயிரிழந்தார். 

 

தமிழ்நாடு முழுவதும் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்திய இந்த வழக்கில் அஜித்குமார் மரணம் குறித்த வழக்கு சிபிஐ வசம் ஒப்படைக்கப்பட்டது. மேலும் உண்மையாகவே நிகிதாவின் நகை திருடு போனதா? மேலிடத்தில் இருந்து வந்த அழுத்தம் காரணமாகவே தனிப்படை போலீஸார் அஜித்குமாரை தாக்கி கொன்றார்களா? என இந்த வழக்கில் சந்தேகம் எழுப்பப்பட்டது. இதனால் இந்த நகைத் திருட்டு வழக்கின் உண்மை தன்மையை ஆராய மதுரை ஐகோர்டு உத்தரவிட்டிருந்தது.

 

இந்நிலையில் இந்த திருட்டு வழக்கும் கொலைக்கு தொடர்புடையது என்பதால் இதுவும் சிபிஐ வசம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது. அஜித்குமார் மரணம் தொடர்பான விசாரணையுடன் உண்மையாகவே திருட்டு நடந்ததா என்பது குறித்து சிபிஐ விசாரணை மேற்கொள்ள உள்ளது.

 

Edit by Prasanth.K

நீண்ட சரிவுக்கு பின் சற்றே உயர்ந்த பங்குச்சந்தை.. முதலீட்டாளர்கள் நிம்மதி..!

நீண்ட சரிவுக்கு பின் சற்றே உயர்ந்த பங்குச்சந்தை.. முதலீட்டாளர்கள் நிம்மதி..!அமெரிக்காவால் விதிக்கப்பட்ட 50% வரியின் காரணமாக இந்திய பங்குச்சந்தை கடந்த சில நாட்களாக சரிவை சந்தித்து வந்த நிலையில், இன்று பங்குச்சந்தை மீண்டும் சற்று உயர்ந்து வர்த்தகமாகி வருகிறது. இந்த உயர்வு முதலீட்டாளர்களுக்கு நிம்மதியை அளித்துள்ளது.

திடீரென உச்சநீதிமன்றத்தில் மனுதாக்கல் செய்த விஜய்.. என்ன காரணம்?

திடீரென உச்சநீதிமன்றத்தில் மனுதாக்கல் செய்த விஜய்.. என்ன காரணம்?தமிழகத்தில் சாதி ஆணவ கொலைகள் அதிகரித்து வரும் நிலையில், இத்தகைய குற்றங்களை தடுக்க தனிச் சட்டம் இயற்ற வேண்டும் என வலியுறுத்தி தமிழக வெற்றிக் கழகம் உச்ச நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்துள்ளது. இந்த மனுவை, தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தேர்தல் பொதுச் செயலாளர் ஆதவ் அர்ஜுனா தாக்கல் செய்துள்ளார்.

நகைத்திருட்டு வழக்கு: கொலை செய்யப்பட்ட அஜித்குமார் மீது சிபிஐ வழக்குப்பதிவு!

நகைத்திருட்டு வழக்கு: கொலை செய்யப்பட்ட அஜித்குமார் மீது சிபிஐ வழக்குப்பதிவு!திருபுவனத்தில் காவல்துறை விசாரணையில் மரணமடைந்த அஜித்குமார் மீது நகைத்திருட்டு வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளது சிபிஐ.

கர்ப்பிணி பெண் தூக்கில் தொங்கி தற்கொலை.. இன்னொரு வரதட்சணை கொடுமை மரணமா?

கர்ப்பிணி பெண் தூக்கில் தொங்கி தற்கொலை.. இன்னொரு வரதட்சணை கொடுமை மரணமா?வரதட்சணை கொடுமையால் சமீபகாலமாக அதிக மரணங்கள் ஏற்பட்டு வரும் நிலையில் மற்றொரு சோகம் நிகழ்ந்துள்ளது. பெங்களூருவில் 27 வயதான ஒரு பெண் தனது வீட்டில் தூக்கிட்டுத் தற்கொலை செய்துகொண்ட சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. தற்கொலைக்கு தூண்டியதாக குற்றம் சாட்டப்பட்ட அவரது கணவர் பிரவீன் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

பீகாரில் நுழைந்த பாகிஸ்தான் தீவிரவாதிகள்! ராகுல்காந்தி பயணத்தில் திடீர் திருப்பம்!

பீகாரில் நுழைந்த பாகிஸ்தான் தீவிரவாதிகள்! ராகுல்காந்தி பயணத்தில் திடீர் திருப்பம்!பீகாரில் ராகுல்காந்தி பேரணி நடத்தி வரும் நிலையில் அங்கு பாகிஸ்தான் தீவிரவாதிகள் நுழைந்துள்ளதாக வெளியாகியுள்ள தகவல் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com