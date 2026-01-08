வியாழன், 8 ஜனவரி 2026
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By Siva
Last Modified: வியாழன், 8 ஜனவரி 2026 (11:59 IST)

முழுக்க முழுக்க அதிகாரி அதிகார துஷ்பிரயோகம்.. ஜனநாயகன் பட பிரச்சனை குறித்து பிரபல இயக்குனர்..!

முழுக்க முழுக்க அதிகாரி அதிகார துஷ்பிரயோகம்.. ஜனநாயகன் பட பிரச்சனை குறித்து பிரபல இயக்குனர்..!
தளபதி விஜய்யின் 'ஜனநாயகன்' திரைப்படத்திற்கு தணிக்கை சான்றிதழ் வழங்கப்படாமல் முட்டுக்கட்டை போடப்படுவதை கண்டித்து, பிரபல இயக்குனர் அஜய் ஞானமுத்து தனது எக்ஸ் தளத்தில் வெளியிட்டுள்ள பதிவு வைரலாகி வருகிறது.
 
 "இது முற்றிலும் அதிகாரத்தை தவறாகப் பயன்படுத்துவதாகும்; ஒரு திரைப்படம் என்பது ஒரு தனி மனிதரால் உருவானது அல்ல, அதில் நூற்றுக்கணக்கான தொழிலாளர்களின் உழைப்பும் கோடிக்கணக்கான முதலீடும் அடங்கியுள்ளது" என்று அவர் ஆவேசமாக தெரிவித்துள்ளார்.
 
விஜய்யின் கடைசிப் படம் என்பதால், இந்த படத்திற்கு ஏற்படும் நெருக்கடிகள் ரசிகர்களிடையே பெரும் கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள நிலையில், திரையுலகினரும் ஆதரவாக குரல் கொடுக்கத் தொடங்கியுள்ளனர். 
 
'ஜனநாயகன்' படக்குழுவிற்கு தனது முழு ஆதரவை தெரிவித்துள்ள அஜய் ஞானமுத்து, படம் எப்போது வெளியானாலும் இதுவரை இல்லாத அளவிற்கு பிரம்மாண்டமாக கொண்டாடப்படும் என்றும், படம் வெளியாகும் அன்றே தான் திரையரங்கிற்கு செல்லப்போவதாகவும் குறிப்பிட்டுள்ளார். 
 
தணிக்கை குழுவின் இந்த ஒருதலைப்பட்சமான நடவடிக்கையை ஒரு கலைஞனாக அவர் சாடியிருப்பது, சினிமா மற்றும் அரசியல் வட்டாரத்தில் பேசுபொருளாக மாறியுள்ளது.
 
Edited by Siva

’ஜனநாயகன்’ ரிலீசுக்கு முட்டுக்கட்டை.. விஜய்யின் அடுத்தகட்ட நடவடிக்கை என்னவாக இருக்கும்?

’ஜனநாயகன்’ ரிலீசுக்கு முட்டுக்கட்டை.. விஜய்யின் அடுத்தகட்ட நடவடிக்கை என்னவாக இருக்கும்?தளபதி விஜய் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள 'ஜனநாயகன்' திரைப்படத்தின் வெளியீடு சென்சார் சிக்கல்களால் தள்ளிப்போயுள்ளது, அவரது அரசியல் மற்றும் திரைப்பயணத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

நாளை விஜய்யின் ‘ஜனநாயகன்’ ரிலீஸ் இல்லை.. அதிரடியாக அறிவித்த தயாரிப்பு நிறுவனம்..!

நாளை விஜய்யின் ‘ஜனநாயகன்’ ரிலீஸ் இல்லை.. அதிரடியாக அறிவித்த தயாரிப்பு நிறுவனம்..!தளபதி விஜய் நடிப்பில் பெரும் எதிர்பார்ப்புக்கு மத்தியில் உருவான 'ஜனநாயகன்' திரைப்படம் ஜனவரி 9-ஆம் தேதி வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. ஆனால், தற்போது அதன் ரிலீஸ் தேதி அதிகாரப்பூர்வமாக தள்ளிவைக்கப்பட்டுள்ளது.

படையப்பா ரீரிலீஸ் சக்சஸ் மீட்.. ரஜினி, ரம்யா கிருஷ்ணன், கே.எஸ். ரவிகுமார் பங்கேற்பு..!

படையப்பா ரீரிலீஸ் சக்சஸ் மீட்.. ரஜினி, ரம்யா கிருஷ்ணன், கே.எஸ். ரவிகுமார் பங்கேற்பு..!தமிழ் திரையுலகின் மைல்கல் திரைப்படமான 'படையப்பா' சமீபத்தில் மீண்டும் திரையரங்குகளில் வெளியாகி ரசிகர்களிடையே அமோக வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.

சூர்யாவின் கருப்பு ரிலீஸ் தேதி என்ன? பட குழுவினர் வெளியிட்ட தகவல்..!

சூர்யாவின் கருப்பு ரிலீஸ் தேதி என்ன? பட குழுவினர் வெளியிட்ட தகவல்..!நடிகர் சூர்யா நடிப்பில் ஆர்.ஜே. பாலாஜி இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள 'கருப்பு' திரைப்படத்தின் படப்பிடிப்பு முடிவடைந்து ரிலீசுக்கு தயாராக உள்ளது. நீண்ட நாட்களாக இப்படத்தின் வெளியீடு குறித்த அப்டேட் வராமல் இருந்த நிலையில், தற்போது முக்கிய தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

'U/A' சான்றிதழ் வழங்க முடிவெடுத்த பிறகு, ஆய்வுக்கு அனுப்பியது ஏன்? ஜனநாயகன் வழக்கில் நீதிபதி கேள்வி..!

'U/A' சான்றிதழ் வழங்க முடிவெடுத்த பிறகு, ஆய்வுக்கு அனுப்பியது ஏன்? ஜனநாயகன் வழக்கில் நீதிபதி கேள்வி..!நடிகர் விஜய் நடித்துள்ள 'ஜனநாயகன்' திரைப்படத்தின் தணிக்கை தொடர்பான வழக்கில், சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தணிக்கை வாரியத்திற்கு அடுக்கடுக்கான கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com