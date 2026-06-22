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வாழ்க பல்லாண்டு புகழுடன்!. விஜய்க்கு வாழ்த்து சொன்ன கவுண்டமணி..
தமிழ் சினிமாவில் முக்கிய நகைச்சுவை நடிகராக இருந்தவர் கவுண்டமணி. துவக்கத்தில் காமெடிராக பல படங்களில் நடித்தாலும் ஹீரோவாக சில படங்களிலும் நடித்தார். அதன்பின் மீண்டும் காமெடிக்கு திரும்பிய கவுண்டமணி காமெடியில் நம்பர் ஒன் இடத்தை பிடித்தவர்.
குறிப்பாக 90களில் இவர் நடித்த பெரும்பாலான படங்கள் வெற்றி படங்கள்தான். அப்போது முன்னணி நடிகராக இருந்த ரஜினி, விஜயகாந்த், சத்யராஜ், பிரபு, கார்த்திக், சரத்குமார், ராமராஜன் போன்றவர்களின் படங்களில் கவுண்டமணியின் காமெடி கட்டாயம் இருக்கும். அந்த அளவுக்கு ஒரு படத்தின் வெற்றிக்கு அவர் தேவைப்பட்டார். மேலும், தமிழக முதல்வர் விஜய்யுடனும் கவுண்டமணி பல படங்களில் நடித்திருக்கிறார். குறிப்பாக கோயம்புத்தூர் மாப்பிள்ளை. ரசிகன் ஆகிய படங்களை சொல்லலாம்.
இந்நிலையில் தமிழக முதல்வர் விஜய் இன்று தனது 52வது பிறந்த நாளை கொண்டாடும் நிலையில் அவருக்கு கவுண்டமணி வாழ்த்து சொல்லியிருக்கிறார். ‘தமிழக முதல்வர் விஜய்க்கு இனிய பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள்.. வாழ்க.. வாழ்க வளமுடன்.. வாழ்க பல்லாண்டு புகழுடன் என மனதார வாழ்த்துகிறேன்’ என அவர் வெளியிட்டுள்ள வாழ்த்து செய்தியில் கூறியிருக்கிறார். தவெக அதிக தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று ஆட்சியமைப்பது உறுதியானபோதும் கவுண்டமணி விஜய்க்கு வாழ்த்து சொன்னார். அதேபோல், கவுண்டமணியின் மனைவி காலமானபோது விஜய் நேரில் சென்று அஞ்சலி செலுத்தியது குறிப்பிடத்தக்கது.
குறிப்பாக 90களில் இவர் நடித்த பெரும்பாலான படங்கள் வெற்றி படங்கள்தான். அப்போது முன்னணி நடிகராக இருந்த ரஜினி, விஜயகாந்த், சத்யராஜ், பிரபு, கார்த்திக், சரத்குமார், ராமராஜன் போன்றவர்களின் படங்களில் கவுண்டமணியின் காமெடி கட்டாயம் இருக்கும். அந்த அளவுக்கு ஒரு படத்தின் வெற்றிக்கு அவர் தேவைப்பட்டார். மேலும், தமிழக முதல்வர் விஜய்யுடனும் கவுண்டமணி பல படங்களில் நடித்திருக்கிறார். குறிப்பாக கோயம்புத்தூர் மாப்பிள்ளை. ரசிகன் ஆகிய படங்களை சொல்லலாம்.
இந்நிலையில் தமிழக முதல்வர் விஜய் இன்று தனது 52வது பிறந்த நாளை கொண்டாடும் நிலையில் அவருக்கு கவுண்டமணி வாழ்த்து சொல்லியிருக்கிறார். ‘தமிழக முதல்வர் விஜய்க்கு இனிய பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள்.. வாழ்க.. வாழ்க வளமுடன்.. வாழ்க பல்லாண்டு புகழுடன் என மனதார வாழ்த்துகிறேன்’ என அவர் வெளியிட்டுள்ள வாழ்த்து செய்தியில் கூறியிருக்கிறார். தவெக அதிக தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று ஆட்சியமைப்பது உறுதியானபோதும் கவுண்டமணி விஜய்க்கு வாழ்த்து சொன்னார். அதேபோல், கவுண்டமணியின் மனைவி காலமானபோது விஜய் நேரில் சென்று அஞ்சலி செலுத்தியது குறிப்பிடத்தக்கது.
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முதலமைச்சர் விஜய் மிகச்சிறந்த டான்சர்.. நடிகை காயத்ரி ரகுராம் வாழ்த்து
தமிழக முதலமைச்சரும், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவருமான விஜய்யின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு அரசியல் தலைவர்கள், திரை உலக பிரபலங்கள் என பலரும் தங்களது வாழ்த்துகளை தெரிவித்து வருகின்றனர். அந்த வகையில், நடிகையும் அரசியல் பிரமுகருமான காயத்ரி ரகுராம், முதலமைச்சர் விஜய்க்கு தனது சமூக வலைத்தளப் பக்கத்தின் வாயிலாக நெகிழ்ச்சியான பிறந்தநாள் வாழ்த்துகளை பகிர்ந்துள்ளார்.