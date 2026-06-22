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தனியார் மருத்துவமனையில் கர்ப்பிணி உயிரிழப்பு - மருத்துவர்களை சிறைபிடித்து சரமாறியாக அடித்த உறவினர்கள்..
விருதுநகர் மாவட்டம் சிவகாசியில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனை ஒன்றில் பிரசவத்திற்காக அனுமதிக்கப்பட்ட நிறைமாத கர்ப்பிணிப் பெண் பரிதாபமாக உயிரிழந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் பதற்றத்தையும் பரபரப்பையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.
சிவகாசியைச் சேர்ந்த நிறைமாத கர்ப்பிணி ஒருவர் பிரசவ வலி காரணமாக அங்குள்ள ஒரு தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். அங்கு அவருக்குச் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வந்த நிலையில், எதிர்பாராதவிதமாக அந்தப் பெண் மற்றும் அவரது வயிற்றில் இருந்த குழந்தை என இருவருமே உயிரிழந்ததாகக் கூறப்படுகிறது. இதனால் அதிர்ச்சியடைந்த குடும்பத்தினரும் உறவினர்களும், மருத்துவர்களின் தவறான சிகிச்சையே இந்த உயிரிழப்புக்குக் காரணம் என அடுக்கடுக்கான குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்தனர்.
ஆத்திரமடைந்த உறவினர்கள், சம்பந்தப்பட்ட மருத்துவர்களை மருத்துவமனைக்குள்ளேயே சிறைபிடித்து திடீரென தர்ணா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். தங்களுக்கு நீதி வேண்டும் என்றும், அலட்சியமாகச் செயல்பட்ட மருத்துவர்கள் மீது உடனடியாகக் கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் முழக்கமிட்டனர்.
தகவலறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த போலீஸார், போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்களுடன் சமரசப் பேச்சுவார்த்தை நடத்த முயன்றனர். ஆனால், உறவினர்கள் கலைந்து செல்ல மறுத்து தொடர்ந்து போராடியதால், போலீஸார் அவர்களை விரட்டி விரட்டிக் கைது செய்தனர். இச்சம்பவத்தால் சிவகாசி பகுதியில் பெரும் பரபரப்பு நிலவி வருகிறது.
Edited by Siva
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