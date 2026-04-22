புதன், 22 ஏப்ரல் 2026
Written By Mahendran
Last Updated : புதன், 22 ஏப்ரல் 2026 (12:58 IST)

விமான கட்டணம் திடீர் உயர்வு!.. ஓட்டு போட சொந்த ஊருக்கு போறவங்க ஷாக்!..

பொதுவாக நீண்ட நாட்கள் தொடர் விடுமுறை, தீபாவளி, பொங்கல் போன்ற பண்டிகைகளில் சென்னை போன்ற வெளியூர்களில் வசிக்கும் மக்கள் தங்கள் சொந்த ஊர்களுக்கு செல்வதற்காக ஆம்னி பேருந்து, அரசு பேருந்து, ரயில், விமானம் போன்ற போக்குவரத்தை பயன்படுத்துவார்கள்.

தற்போது 2026 சட்டமன்ற தேர்தல் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதியான நாளை தமிழகத்தில் 234 தொகுதிகளிலும் நடைபெறுகிறது.  எனவே வெளிநாடுகளில் இருந்து பலரும் ஓட்டு போடுவதற்காக தமிழகத்திற்கு வருகிறார்கள். ஒருபக்கம் சென்னையில் வசிக்கும் பல ஊர்களை சேர்ந்தவர்களும் நாளை வாக்களிப்பதற்காக சொந்த ஊருக்கு செல்ல திட்டமிட்டிருக்கிறார்கள்.

இந்நிலையில், சென்னையிலிருந்து பல இடங்களுக்கும் செல்லும் விமான கட்டணம் பல மடங்கு உயர்ந்திருப்பது பொதுமக்களுக்கு அதிர்ச்சியை கொடுத்துள்ளது. சென்னையிலிருந்து தூத்துக்குடி செல்ல விமான கட்டணம் 17,527 ஆக உயர்ந்திருக்கிறது. அதேபோல் சென்னையிலிருந்து மதுரைக்கு செல்ல 13,320 ஆக கட்டணம் உயர்த்தப்பட்டிருக்கிறது. அதேபோல் பெங்களூரிலிருந்து மதுரைக்கு செல்ல 29, 397 ரூபாயாக டிக்கெட் கட்டணம் நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்கிறது.இதனால் பலரும் பேருந்து, ரயில் போன்ற போக்குவரத்தை நாடும் நிலை ஏற்பட்டிருக்கிறது..

மின்சார பைக், கார் மட்டுமல்ல.. மின்சார சைக்கிளும் வந்துவிட்டது... விலை 69,000 ரூபாயாம்..

மின்சார பைக், கார் மட்டுமல்ல.. மின்சார சைக்கிளும் வந்துவிட்டது... விலை 69,000 ரூபாயாம்..இந்தியாவைச் சேர்ந்த இ-மோட்டோராட் நிறுவனம், சந்தையில் வளர்ந்து வரும் மின்சார வாகன தேவையைப் பூர்த்தி செய்யும் வகையில் 'வைபர்' என்ற புதிய மின்சார சைக்கிளை அறிமுகம் செய்துள்ளது. இந்த சைக்கிள், தோற்றத்தில் ஒரு நவீன மின்சார இருசக்கர வாகனத்திற்கு இணையான வடிவமைப்பைக் கொண்டுள்ளது.

ஆம்னி பேருந்தில் கூடுதல் கட்டணம்!.. ஃபுல்லா செக் பண்ணுங்க!.. களத்தில் இறங்கும் அதிகாரிகள்!..

ஆம்னி பேருந்தில் கூடுதல் கட்டணம்!.. ஃபுல்லா செக் பண்ணுங்க!.. களத்தில் இறங்கும் அதிகாரிகள்!..தமிழகத்தில் தலைநகரான சென்னையில் பல ஊர்களை சேர்ந்தவர்களும் வசிக்கிறார்கள்.. இன்னும் சொல்லப்போனால் சென்னையில் வசிப்பவர்களில் 40 சதவீதம் மட்டுமே பூர்வீக சென்னையை சேர்ந்தவர்கள்.

உங்கள் வாக்கு எந்த வாக்குச்சாவடியில் உள்ளது? எப்படி அறிந்து கொள்வது? முழு விவரங்கள்..!

உங்கள் வாக்கு எந்த வாக்குச்சாவடியில் உள்ளது? எப்படி அறிந்து கொள்வது? முழு விவரங்கள்..!தமிழகத்தில் நாளை அதாவது ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ள சட்டசபை தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவை முன்னிட்டு, வாக்காளர்கள் தங்களின் வாக்குச்சாவடி விவரங்களை எளிதாக தெரிந்துகொள்ள இந்திய தேர்தல் ஆணையம் பல்வேறு வழிமுறைகளை வெளியிட்டுள்ளது. நேற்று மாலை தமிழகம் முழுவதும் தேர்தல் பிரச்சாரம் ஓய்ந்த நிலையில், தற்போது வாக்காளர்கள் ஆர்வத்துடன் வாக்குப்பதிவுக்கு தயாராகி வருகின்றனர். குறிப்பாக, சென்னை மற்றும் பெங்களூரு போன்ற நகரங்களில் பணிபுரியும் மக்கள், தங்களது ஜனநாயக கடமையை ஆற்றச் சொந்த ஊர்களை நோக்கி படையெடுத்து வருகின்றனர்.

எத்தனால் கலந்த புதிய பெட்ரோல்!.. விரைவில் வெளியிட ஒன்றிய அரசு திட்டம்!...

எத்தனால் கலந்த புதிய பெட்ரோல்!.. விரைவில் வெளியிட ஒன்றிய அரசு திட்டம்!...ஈரான் மீது அமெரிக்காவும், இஸ்ரேலும் போரை துவங்கியதால் வளைகுடா நாடுகளில் இருந்து ஈரானின் ஹார்மூஸ் நீரிணை வழியாக கச்சா எண்ணெய் கொண்டு வரும் கப்பல்கள் செல்ல முடியாத நிலை ஏற்பட்டிருக்கிறது..

விமான கட்டணம் திடீர் உயர்வு!.. ஓட்டு போட சொந்த ஊருக்கு போறவங்க ஷாக்!..

விமான கட்டணம் திடீர் உயர்வு!.. ஓட்டு போட சொந்த ஊருக்கு போறவங்க ஷாக்!..flight chage increased due to election

