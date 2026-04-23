வியாழன், 23 ஏப்ரல் 2026
Last Modified: வியாழன், 23 ஏப்ரல் 2026 (09:30 IST)

ஓட்டு போட வந்த ரஜினி மக்களுக்கு சொன்ன அட்வைஸ்!.. ஃபாலோ பண்ணுங்கப்பா!...

தமிழக சட்டசபை தேர்தல் ஒரேகட்டமாக ஏப்ரல் 23ம் தேதியான இன்று 234 தொகுதிகளிலும் நடைபெறுகிறது. வாக்குப்பதிவு இன்று காலை 7 மணி முதல் மாலை 6 மணி வரை நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. எனவே பொதுமக்கள் பலரும் வாக்களிக்க ஆர்வமாக காத்திருக்கிறார்கள்.

பலரும் காலை 7 மணிக்கே ஆர்வமாக வந்து வாக்களித்தார்கள். ஒருபக்கம் பல திரை பிரபலங்களும் காலையிலேயே தங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ள வாக்குச்சாவடிக்கு சென்று வாக்களித்தார்கள்.. நடிகர் அஜித் காலை 6.45 மணிக்கு திருவான்மீயூருக்கு சென்று வாக்களித்தார்.. அதேபோல் நடிகரும், தவெக தலைவருமான விஜய் 8.15 மணியளவில் நீலாங்கரைக்கு சென்று வாக்களித்தார்.

ஒருபக்கம் முதல்வர் முக ஸ்டாலின், துணை முதல்வர் உதயநிதி ஸ்டாலின், பிரேமலதா விஜயகாந்த், எடப்பாடி பழனிச்சாமி, சீமான் உள்ளிட்ட பலரும் தங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ள வாக்கு சாவடிக்கு சென்று வாக்களித்தனர். மக்கள் நீதி மய்யத்தின் தலைவர் கமல்ஹாசன் தேனாம்பேட்டையில் வாக்களித்தார்.

அதேபோல் சூப்பர்ஸ்டார் நடிகர் ரஜினிகாந்த் சென்னை ஸ்டெல்லா மேரிஸ் கல்லூரியில் குடும்பத்துடன் ரஜினி வாக்களித்தார். அப்போது செய்தியாளர்களிடம் பேசிய ரஜினி ‘வாக்குரிமை உள்ள அனைவரும் வாக்களிக்கவேண்டும்’ என கேட்டுக்கொண்டார். அதிகாலையிலேயே எழுந்து போயஸ் கார்டன் பகுதியில் நடைபயிற்சி செய்த ரஜினி அதன்பின் வாக்களிப்பதற்காக வந்தார்.

மேற்கு வங்கத்தின் மொத்தமுள்ள 294 தொகுதிகளில், 152 தொகுதிகளுக்கான முதற்கட்ட வாக்குப்பதிவு இன்று பலத்த பாதுகாப்புடன் நடைபெற்று வருகிறது. நந்திகிராம், டார்ஜிலிங், சிலிகுரி மற்றும் ஜல்பைகுரி உள்ளிட்ட முக்கிய பகுதிகள் அடங்கிய 16 மாவட்டங்களில் சுமார் 3.6 கோடி வாக்காளர்கள் இன்று தங்கள் ஜனநாயக கடமையை ஆற்றுகின்றனர்.

தமிழகத்தின் அடுத்த ஐந்தாண்டு கால தலைவிதியை தீர்மானிக்கும் சட்டமன்ற தேர்தல் 2026 இன்று விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் தலைமையிலான திமுக கூட்டணி, எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையிலான அதிமுக-பாஜக கூட்டணி மற்றும் நடிகர் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் ஆகியவற்றுக்கு இடையே ஒரு கடுமையான மும்முனை போட்டி நிலவுகிறது.

தமிழ் சினிமாவில் முக்கிய நடிகராக இருப்பவர் அஜித்குமார். விஜய்க்கு அடுத்து அதிக சம்பளம் வாங்கும் நடிகராகவும், அதிக ரசிகர்களைக் கொண்ட நடிகராகவும் அஜித் இருக்கிறார்.

உத்தரப் பிரதேச மாநிலத்தில் கோலாகலமாக நடைபெற்று வந்த திருமண விழா ஒன்றில், எதிர்பாராத விதமாக மண்டபத்திற்குள் புகுந்த தெருநாய் ஒன்று கண்மூடித்தனமாகப் பலரைக் கடித்துக் குதறிய சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியையும், பதைபதைப்பையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இப்போதெல்லாம் முதல் திருமணம் செய்து கொள்பவர்கள் மட்டுமல்ல.. இரண்டாம் திருமணம் செய்து கொள்வோர்கள் கூட திருமணத்திற்கு பல நிபந்தனைகளை போடுகிறார்கள்.

