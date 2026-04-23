ஓட்டு போட வந்த ரஜினி மக்களுக்கு சொன்ன அட்வைஸ்!.. ஃபாலோ பண்ணுங்கப்பா!...
தமிழக சட்டசபை தேர்தல் ஒரேகட்டமாக ஏப்ரல் 23ம் தேதியான இன்று 234 தொகுதிகளிலும் நடைபெறுகிறது. வாக்குப்பதிவு இன்று காலை 7 மணி முதல் மாலை 6 மணி வரை நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. எனவே பொதுமக்கள் பலரும் வாக்களிக்க ஆர்வமாக காத்திருக்கிறார்கள்.
பலரும் காலை 7 மணிக்கே ஆர்வமாக வந்து வாக்களித்தார்கள். ஒருபக்கம் பல திரை பிரபலங்களும் காலையிலேயே தங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ள வாக்குச்சாவடிக்கு சென்று வாக்களித்தார்கள்.. நடிகர் அஜித் காலை 6.45 மணிக்கு திருவான்மீயூருக்கு சென்று வாக்களித்தார்.. அதேபோல் நடிகரும், தவெக தலைவருமான விஜய் 8.15 மணியளவில் நீலாங்கரைக்கு சென்று வாக்களித்தார்.
ஒருபக்கம் முதல்வர் முக ஸ்டாலின், துணை முதல்வர் உதயநிதி ஸ்டாலின், பிரேமலதா விஜயகாந்த், எடப்பாடி பழனிச்சாமி, சீமான் உள்ளிட்ட பலரும் தங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ள வாக்கு சாவடிக்கு சென்று வாக்களித்தனர். மக்கள் நீதி மய்யத்தின் தலைவர் கமல்ஹாசன் தேனாம்பேட்டையில் வாக்களித்தார்.
அதேபோல் சூப்பர்ஸ்டார் நடிகர் ரஜினிகாந்த் சென்னை ஸ்டெல்லா மேரிஸ் கல்லூரியில் குடும்பத்துடன் ரஜினி வாக்களித்தார். அப்போது செய்தியாளர்களிடம் பேசிய ரஜினி ‘வாக்குரிமை உள்ள அனைவரும் வாக்களிக்கவேண்டும்’ என கேட்டுக்கொண்டார். அதிகாலையிலேயே எழுந்து போயஸ் கார்டன் பகுதியில் நடைபயிற்சி செய்த ரஜினி அதன்பின் வாக்களிப்பதற்காக வந்தார்.