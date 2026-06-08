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பத்திரப்பதிவு துறையில் அதிரடி புரட்சி: இனி சார்பதிவாளர் அலுவலகம் செல்ல தேவையில்லை!
பொதுமக்கள் தங்களின் சொத்து பத்திரங்களை எவ்வித சிரமமுமின்றி பதிவு செய்யும் வகையில், தமிழக பத்திரப்பதிவு துறை விரைவில் 'வருகை இல்லா ஆவணப்பதிவு' என்ற புதிய ஆன்லைன் வசதியை அறிமுகம் செய்யவுள்ளது. இத்திட்டம் பொதுமக்கள் மத்தியில் பெரும் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.
இப்புரட்சிகரமான புதிய நடைமுறையின் மூலம், பொதுமக்கள் இனி பத்திரப்பதிவுக்காக சார்பதிவாளர் அலுவலகங்களுக்கு நேரடியாக சென்று நீண்ட நேரம் காத்திருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை. ஆண்டின் 365 நாட்களும், 24 மணி நேரமும் தங்களுக்கு சாதகமான நேரத்தில், இருந்த இடத்திலிருந்தே ஆன்லைன் தளம் மூலமாக தங்களின் ஆவண பதிவுகளை மிக எளிதாக செய்துகொள்ள முடியும். இடைத்தரகர்களின் நடமாட்டத்தையும், அலைச்சலையும் குறைக்க இந்த திட்டம் பெரிதும் உதவும்.
இணையவழியில் சமர்ப்பிக்கப்படும் ஆவணங்களை சார்பதிவாளர் சரிபார்த்து தனது ஒப்புதலை வழங்கியவுடன், அவரின் அதிகாரப்பூர்வ டிஜிட்டல் கையெழுத்துடன் கூடிய அசல் பத்திரம், சம்பந்தப்பட்ட நபரின் வாட்ஸ்அப் எண்ணிற்கே நேரடியாக தடையின்றி அனுப்பி வைக்கப்படும். இந்த அதிநவீன டிஜிட்டல் தொழில்நுட்ப வசதி, பத்திரப்பதிவு துறையின் வெளிப்படைத்தன்மையை அதிகரிப்பதுடன், பொதுமக்களின் நேரத்தையும் பெரும் பணத்தையும் மிச்சப்படுத்தும் என்பதில் எவ்வித ஐயமுமில்லை.
Edited by Siva