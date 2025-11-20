வியாழன், 20 நவம்பர் 2025
Written By Siva
Last Updated : வியாழன், 20 நவம்பர் 2025 (09:45 IST)

சென்னையில் விடிய விடிய நடந்த அமலாக்கத்துறை சோதனை.. இன்று காலை முடிந்தது..!

சட்டவிரோத பணப் பரிமாற்றம் தொடர்பான வழக்கில், சென்னையில் உள்ள 15-க்கும் அதிகமான இடங்களில் அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் நடத்திய தீவிர சோதனை, இன்று அதிகாலை வரை விடிய விடிய நீடித்து, தற்போது முடிவடைந்துள்ளது.
 
இந்த சோதனையானது தங்க நகை மற்றும் இரும்பு மொத்த வியாபாரிகள் தொடர்புடைய இடங்களில் நேற்று காலை முதல் மத்திய ரிசர்வ் போலீஸ் படை வீரர்களின் பாதுகாப்புடன் நடைபெற்றது.
 
முக்கியமாக, சௌகார்பேட்டையில் உள்ள தொழிலதிபர் முத்தா வீடு, கீழ்ப்பாக்கம் மற்றும் கே.கே.நகர் பகுதிகளில் உள்ள தங்க நகை மற்றும் இரும்பு வியாபாரிகள் தொடர்புடைய இடங்கள், சைதாப்பேட்டையில் உள்ள தொழிலதிபர் கலைச்செல்வன் வீடு ஆகியவற்றில் சோதனை நடந்தது.
 
மேலும், அம்பத்தூரில் உள்ள வழக்கறிஞர் பிரகாஷ் வீட்டிலும், கோடம்பாக்கத்தில் உள்ள சுகாலி எண்டர்பிரைசஸ் நிறுவனத்திலும் அதிகாரிகள் சோதனை நடத்தினர்.
 
சென்னை முழுவதும் விடிய விடிய நடைபெற்ற இந்த சோதனையின் முடிவில், அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் கைப்பற்றப்பட்ட ஆவணங்கள் அல்லது பொருட்கள் குறித்த எந்தவிதமான தகவலையும் இதுவரை அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிடவில்லை.
 
Edited by Siva

பார்சலுக்கு என்று முதல்முறையாக தனி ரயில்.. சென்னை - மங்களூரு இடையே முதல் ரயில்..!

பார்சலுக்கு என்று முதல்முறையாக தனி ரயில்.. சென்னை - மங்களூரு இடையே முதல் ரயில்..!தெற்கு ரயில்வேயில் சரக்கு போக்குவரத்தை மேம்படுத்தும் நோக்கில், முதல் முறையாக 12 பெட்டிகள் கொண்ட பிரத்யேக பார்சல் ரயில் சேவை வரும் டிசம்பர் 12 முதல் தொடங்கப்படவுள்ளது.

மகனை ஐ.எஸ்.ஐ.எஸ் பயங்கரவாத அமைப்பில் சேர பெற்ற தாயே கூறினாரா? லிவ்-இன் துணைவர் தூண்டுதலா?

மகனை ஐ.எஸ்.ஐ.எஸ் பயங்கரவாத அமைப்பில் சேர பெற்ற தாயே கூறினாரா? லிவ்-இன் துணைவர் தூண்டுதலா?கேரளாவில், 16 வயதுடைய மகனை தடை செய்யப்பட்ட ஐ.எஸ்.ஐ.எஸ் பயங்கரவாத அமைப்பில் சேர தூண்டியதாக கூறி, ஒரு பெண் மற்றும் அவரது லிவ்-இன் துணைவர் மீது UAPA சட்டத்தின் கீழ் காவல்துறை வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளது.

மோடி முன் பேசிய ஐஸ்வர்யா ராய் கருத்துக்கு திமுக அமைச்சர் பாராட்டு: என்ன பேசினார்?

மோடி முன் பேசிய ஐஸ்வர்யா ராய் கருத்துக்கு திமுக அமைச்சர் பாராட்டு: என்ன பேசினார்?நடிகை ஐஸ்வர்யா ராய் பச்சன் அவர்கள் நேற்று நடந்த நிகழ்வில் பிரதமர் மோடி முன் பேசிய பேச்சை குறிப்பிட்டு, தமிழக பால்வளம் மற்றும் பால் உற்பத்தி வளர்ச்சித் துறை அமைச்சர் மனோ தங்கராஜ் அவரை புகழ்ந்துள்ளார்.

என் உடல் உறுப்புகளை தானம் செய்யுங்கள்.. மெட்ரோ ரயில் முன் குதித்து தற்கொலை செய்த 16 வயது மாணவன் கோரிக்கை..!

என் உடல் உறுப்புகளை தானம் செய்யுங்கள்.. மெட்ரோ ரயில் முன் குதித்து தற்கொலை செய்த 16 வயது மாணவன் கோரிக்கை..!டெல்லியில் உள்ள ராஜேந்திர பிளேஸ் மெட்ரோ ரயில் நிலையத்தில், 16 வயது மாணவன் ரயில் முன் பாய்ந்து தற்கொலை செய்து கொண்டான்.

சபரிமலையில் பக்தர்கள் கூட்டம் அதிகரிப்பு: ஸ்பாட் புக்கிங் குறைப்பு!

சபரிமலையில் பக்தர்கள் கூட்டம் அதிகரிப்பு: ஸ்பாட் புக்கிங் குறைப்பு!சபரிமலை ஐயப்பன் கோவிலில் மண்டல பூஜைக்காக நேற்று ஒரே நாளில் மட்டும் சுமார் 80,000 பக்தர்கள் சுவாமி தரிசனம் செய்துள்ளனர். இதனால் சன்னிதானத்திலும் நடைபாதை நெடுகிலும் பக்தர்கள் கூட்டம் அலைமோதுகிறது.

