வெள்ளி, 12 டிசம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By BALA
Last Modified: வெள்ளி, 12 டிசம்பர் 2025 (20:41 IST)

புஸ்ஸி ஆனந்த் சரியில்ல!.. எனக்கே இந்த நிலையா?!.. தவெகவில் மோதல்!...

bussy anand
ஒவ்வொரு கட்சியிலும் உட்கட்சி பூசல் இருப்பது போல நடிகர் விஜய் துவங்கிய தவெக கட்சியிலும் உட்கட்சி பூசல் துவங்கியிருக்கிறது. தவெகவில் தலைமையான விஜயை சுலபமாக அணுக முடியவில்லை. நிர்வாகிகள் கூட விஜயை சந்திக்க முடியவில்லை. விஜய்க்கு அடுத்து புஸ்ஸி ஆனந்தே முக்கிய தலைவராக இருக்கிறார்.

அவர் மீது புகார் சொல்வது என்றால் யாரிடம் சொல்வது என தெரியவில்லை. என புகார்கள் எழுந்து வருகிறது. விஜய் கட்சி துவங்கியது முதலே இது நடக்கிறது. ஆனால், விஜய் இதையெல்லாம் கண்டுகொள்வது இல்லை. அல்லது விஜய்க்கு இதை யாரும் சொல்வதில்லை என்றும் புரிந்துகொள்ளலாம்.  

தவெக நிர்வாகிகளுக்கும் விஜய்க்கும் இடையே பெரிய தடையாக புஸ்ஸி ஆனந்த் இருக்கிறார் என்கிற புகாரை தாடி பாலாஜி கூட சொல்லியிருந்தார். அவரின் வீடியோக்கள் வெளியான பின்னரும் விஜய் எந்த நடவடிக்கையும் இல்லை. இந்நிலையில்தான், தவெக கொள்கை பரப்பு பொதுச்செயலாளர் அருண்ராஜ் புஸ்ஸி ஆனந்த் மீது புகார் சொல்லி தவெகவில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறார்.

சமீபத்தில், புதுச்சேரியில் தவெக பொதுக்கூட்டம் நடந்தபோது விஜய் அதில் கலந்துகொண்டு பேசினர். போலீசார் 5 ஆயிரம் பேருக்கு மட்டுமே அனுமதி கொடுத்திருந்தார்கள். அதுவும் QR Code அனுமதியுடன் தொண்டர்கள் உள்ளே அனுமதிக்கப்பட்டார்கள். இந்நிலையில் தவெக மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டத்தில் பேசிய அருண்ராஜ் ‘புதுச்சேரி கூட்டத்திற்கு சென்றபோது நான் பாஸ் எடுத்து செல்லவில்லை. மைதானத்திற்கு வெளியே இருந்து நான் புஸ்ஸி ஆனந்துக்கு போன் செய்தும் அவர் எடுக்கவில்லை.. என் செல்போன் எண்ணை பார்த்த பின்னரும் அவர் போனை எடுக்கவில்லை. விஜய் சாருடன் தினமும் பேசி வரும் எனக்கே இந்த நிலையா?’ என அவர் கேள்வி எழுப்பினார்.

சிபிஎஸ்இ பொதுத் தேர்வுகளில் பெரும் மாற்றம்: 2026 முதல் அமல்!

சிபிஎஸ்இ பொதுத் தேர்வுகளில் பெரும் மாற்றம்: 2026 முதல் அமல்!மத்திய இடைநிலைக் கல்வி வாரியம் 2026ஆம் ஆண்டு முதல் 10 மற்றும் 12ஆம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வுகளில் மாணவர்களின் மன அழுத்தத்தை குறைக்கும் வகையில் பல முக்கிய மாற்றங்களை செய்துள்ளது.

காலையில் உயர்ந்த தங்கம் மாலையில் மீண்டும் உயர்வு.. ஒரு லட்சத்தை தொட இன்னும் 1040 ரூபாய் தான்..

காலையில் உயர்ந்த தங்கம் மாலையில் மீண்டும் உயர்வு.. ஒரு லட்சத்தை தொட இன்னும் 1040 ரூபாய் தான்..சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று ஒரே நாளில் சவரனுக்கு ரூ. 2,560 உயர்ந்து, இதுவரை இல்லாத புதிய உச்சத்தை எட்டியுள்ளது.

விஜய்யின் ஈரோடு பொதுக்கூட்டம்.. தேதி, நேரத்தை அறிவித்த செங்கோட்டையன்..!

விஜய்யின் ஈரோடு பொதுக்கூட்டம்.. தேதி, நேரத்தை அறிவித்த செங்கோட்டையன்..!தமிழக வெற்றிக் கழகம் தலைவர் விஜய்யின் ஈரோடு சுற்றுப்பயண தேதி, டிசம்பர் 16-ஆம் தேதியிலிருந்து டிசம்பர் 18-ஆம் தேதிக்கு மாற்றியமைக்கப்பட்டுள்ளது. காவல் துறை விதித்த 84 விதிமுறைகளுக்கு பதிலளிப்பதில் ஏற்பட்ட காலதாமதமே இதற்கு முக்கிய காரணம் என்று தவெக தலைமை நிர்வாகக் குழு ஒருங்கிணைப்பாளர் செங்கோட்டையன் தெரிவித்தார்.

ரூ.45 கோடி செலவில் கட்டப்பட்டு வந்த பாலம் திடீரென இடிந்தது.. 5 பேர் காயம்..!

ரூ.45 கோடி செலவில் கட்டப்பட்டு வந்த பாலம் திடீரென இடிந்தது.. 5 பேர் காயம்..!குஜராத் மாநிலம் வல்சாத் மாவட்டத்தில், ஆரஞ்ச் நதியின் குறுக்கே கட்டப்பட்டு வந்த ஒரு பாலத்தின் ஒரு பகுதி இன்று திடீரென இடிந்து விழுந்தது.

நீதிபதி சுவாமிநாதனுக்கு ஆதரவாக களமிறங்கிய 56 ஓய்வுபெற்ற நீதிபதிகள்: அரசியல்வாதிகளுக்கு கண்டனம்..!

நீதிபதி சுவாமிநாதனுக்கு ஆதரவாக களமிறங்கிய 56 ஓய்வுபெற்ற நீதிபதிகள்: அரசியல்வாதிகளுக்கு கண்டனம்..!திருப்பரங்குன்றம் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயில் வழக்கில் சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளை நீதிபதி ஜி.ஆர். சுவாமிநாதனுக்கு எதிராக இந்தியா கூட்டணி எம்.பி.க்கள் கண்டன தீர்மானம் கொண்டு வந்ததற்கு, உச்ச நீதிமன்ற முன்னாள் நீதிபதிகள் உட்பட 56 ஓய்வுபெற்ற நீதிபதிகள் கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளனர்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com