திங்கள், 9 பிப்ரவரி 2026
Written By Mahendran
Last Modified: திங்கள், 9 பிப்ரவரி 2026 (19:59 IST)

அன்புமணிக்கே பாமக!.. உறுதி செய்த தேர்தல் ஆணையம்!. ராமதாஸ் அதிர்ச்சி...

அன்புமணிக்கே பாமக!.. உறுதி செய்த தேர்தல் ஆணையம்!. ராமதாஸ் அதிர்ச்சி...
சில மாதங்களுக்கு முன்பு பாமக மேடையிலேயே பாமக நிறுவனர் மருத்துவர் ராமதாசுக்கும், அவரின் மகன் அன்புமணிக்கும் இடையே கருத்து மோதல் எழுந்தது. உறவினர் ஒருவருக்கு ராமதாஸ் முக்கிய பொறுப்பை கொடுக்க அந்த மேடையிலேயே அன்புமணி தனது எதிர்ப்பை காட்டினார். அதன்பின் அந்த மோதல் வலுப்பெற்று ஒரு கட்டத்தில் இருவரும் தனியாக பிரிந்தனர். தற்போது பாமக இரண்டு அணியாக பிரிந்துவிட்டது. ஒருபக்கம், அன்புமணியை பற்றி பல பரபரப்பு புகார்களை செய்தியாளரிடம் கூறினார் ராமதாஸ்..

அன்புமணிக்கு தலைமை பொறுப்பில்லை, நிர்வாகிகளை வழிநடத்தி செல்லும் பக்குவம் இல்லை, அவன் என் முதுகில் குத்து விட்டான், அன்புமணியை மத்திய அமைச்சர் ஆக்கியது நான் செய்த மிகப்பெரிய தவறு,  தாயை அடிக்க வந்தான் என்றெல்லாம் பரபரப்பு புகார்களை கொடுத்தார் ராமதாஸ். ஒருபக்கம் பாமகவுக்கு நான்தான் தலைவர்.. அன்புமணியின் பதவி காலம் முடிந்து விட்டது என நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார் ராமதாஸ்..

இந்நிலையில்தான், பாமகவின் தலைவர் அன்புமணிதான் என டெல்லி உயர்நீதிமன்றத்தில் தேர்தல் ஆணையம் உறுதி செய்திருக்கிறது. 2026 வரை அன்புமணியின் பதவிக்காலம் உள்ளதாக தேர்தல் ஆணையம் தொடர்ந்த மறு ஆய்வு விசாரணையில் தெளிவுபடுத்தி உள்ளது.
இது ராமதாஸ் தரப்புக்கு அதிர்ச்சியை கொடுத்திருக்கிறது. ஒருபக்கம் அன்புமணி தலைமையிலான பாமக அதிமுக உள்ள தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் ஏற்கனவே இணைந்து விட்டது.

ராமதாஸ் தலைமையிலான பாமக திமுகவுக்கு செல்ல விடுதலைச் சிறுத்தைகள் தடையாக இருப்பதால் இதுவரை எந்த கூட்டணியிலும் சேராமல் இருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது..

விஜய் 22 மணி நேரம் ரோட்டில் நடக்க ரெடி!.. பர்மிஷன் கிடைக்குமா?.. ஆதவ் அர்ஜுனா ஆதங்கம்..

விஜய் 22 மணி நேரம் ரோட்டில் நடக்க ரெடி!.. பர்மிஷன் கிடைக்குமா?.. ஆதவ் அர்ஜுனா ஆதங்கம்..தமிழக அரசியல் வரலாற்றில் இதுவரைக்கும் எந்த அரசியல் கட்சிக்கும் விதிக்கப்படாத கட்டுப்பாடுகள் விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு விதிக்கப்படுகிறது

விருப்பமனு வாங்க ஒருத்தரும் வரலயே!. காத்து வாங்கும் தேமுதிக அலுவலகம்!...

விருப்பமனு வாங்க ஒருத்தரும் வரலயே!. காத்து வாங்கும் தேமுதிக அலுவலகம்!...விஜயகாந்த் இருந்தவரை தேமுதிகவுக்கு உயிர் இருந்தது. எப்போது விஜயகாந்த் மறைந்தாரோ அப்போதே தேமுதிகவுக்கு மக்களிடம் மவுசு குறைந்துவிட்டது.

46 தொகுதிகளை கேட்கிறதா பாஜக? அதிமுக தலைமைக்கு இக்கட்டான நிலையா?

46 தொகுதிகளை கேட்கிறதா பாஜக? அதிமுக தலைமைக்கு இக்கட்டான நிலையா?தமிழக அரசியலில் 2026 சட்டமன்ற தேர்தல் களம் இப்போதே சூடுபிடிக்க தொடங்கியுள்ளது. அதிமுக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியில் இடம்பெற்றுள்ள பாரதிய ஜனதா கட்சி, இந்த முறை கணிசமான இடங்களை கைப்பற்ற திட்டமிட்டுள்ளது. குறிப்பாக, மொத்தமுள்ள 234 தொகுதிகளில் சுமார் 20 சதவீத இடங்களை பாஜக கேட்க வாய்ப்புள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

வேலையில் இருந்து விலகிக் கொள்ளுங்கள்.. இந்திய பணியாளர்களுக்கு உத்தரவு பிறப்பித்த Realme நிறுவனம்..

வேலையில் இருந்து விலகிக் கொள்ளுங்கள்.. இந்திய பணியாளர்களுக்கு உத்தரவு பிறப்பித்த Realme நிறுவனம்..கடந்த 2018-ஆம் ஆண்டு ஒப்போவின் துணை பிராண்டாக அறிமுகமாகி, பின்னர் தனி நிறுவனமாக பிரிந்த Realme, எட்டு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு மீண்டும் ஒப்போவின் குடையின் கீழ் வரவுள்ளது. இந்த வணிக மறுசீரமைப்பு காரணமாக, Realme இந்தியா நிறுவனத்தில் பணிபுரியும் ஏராளமான ஊழியர்கள் வேலை இழக்கும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக, விற்பனை மற்றும் வாடிக்கையாளர் சேவை பிரிவுகளில் பணியாற்றுபவர்கள் பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

பாமக அன்புமணிக்கே! - மீண்டும் தெளிவுபடுத்திய தேர்தல் ஆணையம்.. என்ன செய்ய போகிறார் ராமதாஸ்?

பாமக அன்புமணிக்கே! - மீண்டும் தெளிவுபடுத்திய தேர்தல் ஆணையம்.. என்ன செய்ய போகிறார் ராமதாஸ்?பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் தலைமை பொறுப்பு குறித்து நிலவி வந்த சர்ச்சைகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் வகையில், தேர்தல் ஆணையம் டெல்லி உயர் நீதிமன்றத்தில் முக்கியமான விளக்கத்தை அளித்துள்ளது. பாமகவின் தலைவராக அன்புமணி ராமதாஸ் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டதையும், அவரது பதவிக்காலம் வரும் 2026-ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் வரை இருப்பதையும் தேர்தல் ஆணையம் தனது ஆவணங்களின் அடிப்படையில் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.

