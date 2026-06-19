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தோல்வி பயத்தால் இடைத்தேர்தலை புறக்கணிக்கிறதா அதிமுக? ஈபிஎஸ்-ஸின் அரசியல் எதிர்காலம் கேள்விக்குறி!
தமிழக அரசியல் களம் தற்போது தவெகவின் அசுர அலை மற்றும் கூட்டணிக் கட்சிகளின் திடீர் திருப்பங்களால் பரபரப்பின் உச்சத்தில் இருக்கும் நிலையில், வரவிருக்கும் சில தொகுதிகளுக்கான இடைத்தேர்தலை அதிமுக முற்றிலுமாக புறக்கணிக்க முடிவு செய்துள்ளதாக அரசியல் வட்டாரங்களில் பலத்த யூகங்கள் எழுந்துள்ளன. கடந்த பொதுத்தேர்தலில் ஏற்பட்ட பலத்த அடி மற்றும் தற்போதைய தவெக அலையை எதிர்கொள்ள முடியாமல், "எப்படியும் தோற்றுவிடுவோம்" என்ற அஞ்சும் மனநிலைக்கு அதிமுக தலைமை தள்ளப்பட்டிருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது.
ஏற்கனவே தவெகவின் அசுர எழுச்சியால் அதிமுகவின் வாக்கு வங்கி நாளுக்கு நாள் சரிந்து வரும் சூழலில், இந்த இடைத்தேர்தலிலும் களம் கண்டு தோல்வியை தழுவினால், அது கட்சியின் பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமியின் தலைமை பதவிக்கே மிகப்பெரிய ஆபத்தாய் முடியும் என உள்கட்சி நிர்வாகிகள் கருதுகின்றனர்.
தேர்தல் களம் கண்டால் தோல்வி நிச்சயம், அது உட்கட்சி பூசலையும் தலைமை மாற்ற கோரிக்கையையும் இன்னும் தீவிரமாக்கும் என்பதால், தேர்தலை புறக்கணித்து தற்காலிகமாக தப்பித்து கொள்ளும் வியூகத்தை ஈபிஎஸ் கையில் எடுக்க வாய்ப்பிருப்பதாக ஓசைகள் கேட்கின்றன.
இடைத்தேர்தல் என்ற போர்க்களத்தை விட்டு அதிமுக ஓடினால், அது அக்கட்சியின் அரசியல் வரலாற்றில் ஒரு மிகப்பெரிய பின்னடைவாக கருதப்படும். இந்த இக்கட்டான சூழ்நிலையில், தவெகவின் அசுர வேகத்தை தடுத்து நிறுத்தி, அதிமுகவின் கோட்டையை காத்து, ஈபிஎஸ் தனது தலைமையை எவ்வாறு தக்கவைத்துக் கொள்ளப் போகிறார் என்பது மில்லியன் டாலர் கேள்வியாக மாறியுள்ளது.
Edited by Siva
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தோல்வி பயத்தால் இடைத்தேர்தலை புறக்கணிக்கிறதா அதிமுக? ஈபிஎஸ்-ஸின் அரசியல் எதிர்காலம் கேள்விக்குறி!
தமிழக அரசியல் களம் தற்போது தவெகவின் அசுர அலை மற்றும் கூட்டணிக் கட்சிகளின் திடீர் திருப்பங்களால் பரபரப்பின் உச்சத்தில் இருக்கும் நிலையில், வரவிருக்கும் சில தொகுதிகளுக்கான இடைத்தேர்தலை அதிமுக முற்றிலுமாக புறக்கணிக்க முடிவு செய்துள்ளதாக அரசியல் வட்டாரங்களில் பலத்த யூகங்கள் எழுந்துள்ளன. கடந்த பொதுத்தேர்தலில் ஏற்பட்ட பலத்த அடி மற்றும் தற்போதைய தவெக அலையை எதிர்கொள்ள முடியாமல், "எப்படியும் தோற்றுவிடுவோம்" என்ற அஞ்சும் மனநிலைக்கு அதிமுக தலைமை தள்ளப்பட்டிருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது.