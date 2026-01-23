வெள்ளி, 23 ஜனவரி 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Mahendran
Last Modified: வெள்ளி, 23 ஜனவரி 2026 (13:46 IST)

பிரதமர் மோடி கூட்டத்தில் மாம்பழ சின்னம்!.. கோபத்தில் பொங்கிய மருத்துவர் ராமதாஸ்!...

ramadoss
கடந்த சில வருடங்களாகவே பாமக நிறுவனர் டாக்டர் மருத்துவர் ராமதாஸுக்கும், அவரின் மகன் அன்புமணிக்கும் இடையே கருத்து  வேறுபாடு ஏற்பட்டு இருவரும் பிரிந்து விட்டனர்.
தனது மகன் அன்புமணியை பற்றி பல மேடைகளிலும் பல புகார்களை சொன்னார் ராமதாஸ். அவனை நான் பெற்றதே தவறு.. அவனை மத்திய அமைச்சராகியது நான் செய்த முக்கிய தவறு.. அவன் தன் தாயே மதிக்கவில்லை.. நிர்வாகிகளை அரவணைத்து செல்வதில்லை.. அவரிடம் தலைமை பண்பு இல்லை.. அவன் என் மார்பில் குத்திவிட்டான்’ என்றெல்லாம் பீலிங்காக பேசினார் ராமதாஸ்.

ஒரு பக்கம் பாமகவின் தலைவராக இருக்கும் அன்புமணியின் பதவிக் காலம் முடிந்து விட்டது.. இனிமேல் நான்தான் தலைவர் என்றெல்லாம் பேசினார் ராமதாஸ். ஆனால் வருகிற 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலை முன்னிட்டு அதிமுக-பாஜக கூட்டணியில் இணைந்திருக்கிறார் அன்புமணி.. அப்போதே ‘இந்த முடிவை அன்புமணி எடுக்க முடியாது’ என சொன்னார் ராமதாஸ்.

இந்நிலையில் இன்று மதுராந்தகத்தில் மோடி தலைமையில் நடக்க உள்ள பொதுக் கூட்டத்தில் மாம்பழச்சின்னம் இடம்பெற்றிருக்கிறது. இதற்கு டாக்டர் ராமதாஸ் கடும் கண்டனம் தெரிவித்திருக்கிறார்.

பிரதமர் மோடி கூடத்தில் அதிகார துஷ்பிரயோகம்.. அனுமதி பெறாத மாம்பழச் சட்டத்தை பயன்படுத்துவது தவறு.. மேடையின் பின்னணியில் மாம்பழச் சின்னம் பயன்படுத்துவதை வன்மையாக கண்டிக்கிறேன்.. அனுமதி பெறாத தேர்தல் ஆணையம் அங்கீகரிக்காத சின்னத்தை பொதுக்கூட்டத்தில் காட்சிப்படுத்துவது சட்ட விரோதம்.. மாம்பழ சின்னம் குறித்து தேர்தல் ஆணையம் இன்னும் இறுதி முடிவு எடுக்காமல் இருக்கிறது..

இந்த சட்ட விரோத செயல்களை செய்வது பிரதமரின் பதவி மற்றும் ஜனநாயக மரபுக்கு அவமரியாதை.. அதிகாரப் பலத்தை பயன்படுத்தி சின்னத்தை அபகரிக்க நினைக்கும் செயலுக்கு நடவடிக்கை எடுக்கும் வேண்டும்.. அரசியல் அறம் அற்ற இந்த செயலை தமிழக மக்கள் ஒருபோதும் மன்னிக்க மாட்டார்கள்’ என அறிக்கை வெளியிட்டிருக்கிறார்.

மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு 2026: பொதுமக்களிடம் கேட்கப்படும் 33 கேள்விகள் இதுதான்.. தயாரா இருங்க..!

மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு 2026: பொதுமக்களிடம் கேட்கப்படும் 33 கேள்விகள் இதுதான்.. தயாரா இருங்க..!2026-ஆம் ஆண்டு மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின் முதற்கட்ட கணக்கெடுப்பில் கேட்கப்படவுள்ள 33 கேள்விகள் இதோ:

தெருவோர, தள்ளுவண்டி வியாபாரிகளுக்கு கிரெடிட் கார்டு.. பிரதமர் தொடங்கி வைத்த திட்டத்தில் என்னென்ன சிறப்பம்சங்கள்?

தெருவோர, தள்ளுவண்டி வியாபாரிகளுக்கு கிரெடிட் கார்டு.. பிரதமர் தொடங்கி வைத்த திட்டத்தில் என்னென்ன சிறப்பம்சங்கள்?கேரள மாநிலம் திருவனந்தபுரத்தில் நடைபெற்ற ஒரு முக்கிய நிகழ்வில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி கலந்துகொண்டு, நகர்ப்புற வளர்ச்சி மற்றும் சமூக நலத்திட்டங்களை முன்னிறுத்தி உரையாற்றினார். இந்த விழாவில் 'பிஎம் ஸ்வநிதி கிரெடிட் கார்டு' திட்டத்தை பிரதமர் தொடங்கி வைத்தார். இது குறித்து பேசிய அவர், "இந்தத் திட்டம் நாடு முழுவதும் தள்ளுவண்டிகள், கடைகள் மற்றும் நடைபாதைகளில் வியாபாரம் செய்வோருக்கு பெரும் நிதியுதவியாக அமையும்" என்று குறிப்பிட்டார்.

160 ஆண்டுகளுக்கு முன் நேதாஜி சுபாஷ் சந்திரபோஸ் தப்பித்த தினம்.. நினைவு கூறும் நெட்டிசன்கள்..!

160 ஆண்டுகளுக்கு முன் நேதாஜி சுபாஷ் சந்திரபோஸ் தப்பித்த தினம்.. நினைவு கூறும் நெட்டிசன்கள்..!இந்திய சுதந்திர போராட்ட வரலாற்றில் நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸின் தப்பித்தல் படலம், எக்காலத்திற்கும் ஊக்கமளிக்கும் ஒரு வீரகாவியம். 1941-ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 17-ஆம் தேதி நள்ளிரவில், கொல்கத்தாவின் எல்ஜின் ரோடு இல்லத்தில் ஆங்கிலேயர்களின் கடும் கண்காணிப்பையும் மீறி நேதாஜி வெளியேறினார். இன்று அவரது 129-வது பிறந்தநாளை கொண்டாடும் வேளையில், அந்த துணிச்சலான பயணத்தை நினைவு கூர்வது அவசியமாகிறது.

கரூர் to சிபிஐ!.. அமைதியாக விஜய்!.. குழப்பத்தில் நிர்வாகிகள்!.. தவெகவில் நடப்பது என்ன?....

கரூர் to சிபிஐ!.. அமைதியாக விஜய்!.. குழப்பத்தில் நிர்வாகிகள்!.. தவெகவில் நடப்பது என்ன?....நடிகர் விஜய் தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்கிற அரசியல் கட்சியை துவங்கி அரசியல் களத்திலும் செயல்பட்டு வருகிறார்.

5 கொலை செய்த காதலர்.. 1 கொலை செய்த காதலி.. பரோல் பெற்று இன்று திருமணம்.. பொதுமக்கள் அதிர்ச்சி..!

5 கொலை செய்த காதலர்.. 1 கொலை செய்த காதலி.. பரோல் பெற்று இன்று திருமணம்.. பொதுமக்கள் அதிர்ச்சி..!திரைப்படக் கதையையே மிஞ்சும் வகையில், சிறைச்சாலையில் பூத்த ஒரு காதல் தற்போது திருமணத்தில் முடிய உள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com