சனி, 7 மார்ச் 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. உலகச் செய்திகள்
Written By Siva
Last Updated : சனி, 7 மார்ச் 2026 (11:40 IST)

அமெரிக்கா கொடுத்த அழுத்தம்.. ஈரானுக்கு உதவ முடியாத நிலையில் இலங்கை..!

அமெரிக்கா கொடுத்த அழுத்தம்.. ஈரானுக்கு உதவ முடியாத நிலையில் இலங்கை..!
ஈரானிய போர்க்கப்பலை மூழ்கடித்ததை தொடர்ந்து, அதிலிருந்து தப்பிய 32 வீரர்கள் மற்றும் இலங்கையின் வசம் உள்ள மற்றொரு ஈரானிய கப்பலான 'IRIS பூஷெர்' மாலுமிகளை ஈரானிடம் ஒப்படைக்க வேண்டாம் என்று அமெரிக்கா இலங்கையை வலியுறுத்தியுள்ளது. 
 
கடந்த புதன்கிழமை காலி அருகே ஈரானின் 'IRIS டெனா' போர்க்கப்பலை அமெரிக்க நீர்மூழ்கி கப்பல் தாக்கி அழித்தது. இதில் பல மாலுமிகள் கொல்லப்பட்டனர். இந்நிலையில், இலங்கையின் பிரத்யேக பொருளாதார மண்டலத்தில் சிக்கிய பூஷெர் கப்பலின் 208 மாலுமிகளையும் இலங்கை அதிகாரிகள் பாதுகாப்பிற்காக அழைத்து சென்றுள்ளனர்.
 
மனிதாபிமான அடிப்படையில் இவர்களை ஏற்பது தங்கள் கடமை என இலங்கை அதிபர் அநுர குமார திசாநாயக்க தெரிவித்துள்ளார். எனினும், இவர்களை ஈரான் தனது பிரச்சாரத்திற்காக பயன்படுத்துவதை தடுக்க வேண்டும் என அமெரிக்க தூதரகம் வலியுறுத்தியுள்ளது. 
 
இதற்கிடையில், டெனா கப்பலில் உயிரிழந்தவர்களின் உடல்களை திரும்பப் பெற ஈரான் உதவி கோரியுள்ளது. பூஷெர் கப்பல் மோதல் முடியும் வரை இலங்கையின் பிடியில் இருக்கும் என தெரிகிறது. இரண்டாம் உலக போருக்கு பிறகு அமெரிக்கா நடத்திய முதல் பெரிய நீர்மூழ்கிக் கப்பல் தாக்குதல் இது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
 
Edited by Siva

மாதம் 300 யூனிட் இலவச மின்சாரம்.. ஏப்ரல் 1-ஆம் தேதி முதல் வீடுகளுக்கு மின்சார கட்டணம் குறைவு.. அதிரடி அறிவிப்பு..!

மாதம் 300 யூனிட் இலவச மின்சாரம்.. ஏப்ரல் 1-ஆம் தேதி முதல் வீடுகளுக்கு மின்சார கட்டணம் குறைவு.. அதிரடி அறிவிப்பு..!புதிய அறிவிப்பின்படி, வீடுகளுக்கான மின்சார கட்டணம் யூனிட்டிற்கு ரூ. 1.50 குறைக்கப்பட்டுள்ளது. வணிக ரீதியிலான கடைகளுக்கு யூனிட்டிற்கு 79 பைசாவும், தொழிற்சாலைகளுக்கு 74 பைசாவும் கட்டணம் குறைக்கப்பட்டுள்ளது.

ஈரான் விமான நிலையத்தில் சக்தி வாய்ந்த குண்டு போட்ட இஸ்ரேல்.. ஈரான் பதிலடி கொடுக்குமா?

ஈரான் விமான நிலையத்தில் சக்தி வாய்ந்த குண்டு போட்ட இஸ்ரேல்.. ஈரான் பதிலடி கொடுக்குமா?மத்திய கிழக்கில் அமெரிக்கா, இஸ்ரேல் மற்றும் ஈரான் இடையிலான போர் ஏழாவது நாளை எட்டியுள்ள நிலையில், ஈரானின் மெஹ்ராபாத் விமான நிலையத்தில் சக்திவாய்ந்த குண்டுவெடிப்புகள் நிகழ்ந்துள்ளன.

விஜய் - அண்ணாமலை - சீமான் புதுக்கூட்டணியா? திராவிட கட்சிகளுக்கு சவாலாக இருக்குமா?

விஜய் - அண்ணாமலை - சீமான் புதுக்கூட்டணியா? திராவிட கட்சிகளுக்கு சவாலாக இருக்குமா?தமிழகத்தின் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு, விஜய், அண்ணாமலை மற்றும் சீமான் ஆகிய மூவரும் இணைவார்களா என்ற எதிர்பார்ப்பு அரசியல் களத்தில் சுனாமியாய் எழுந்துள்ளது.

விஜயை முடக்க பாக்குறாங்க!.. அதனால்தான் மேடையில் அழுதார்.. ஆதவ் அர்ஜுனா ஆதங்கம்!..

விஜயை முடக்க பாக்குறாங்க!.. அதனால்தான் மேடையில் அழுதார்.. ஆதவ் அர்ஜுனா ஆதங்கம்!..நடிகர் விஜய் துவங்கிய தமிழக வெற்றிக் கழகம் முதல் முறையாக 2026 சட்டமன்ற தேர்தலை சந்திக்கவிருக்கிறது..

ரூ.2135 கோடி மதிப்பில் சுரங்கப்பாதை.. இனி வயநாடு மக்களுக்கு பயமில்லா பயணம்..!

ரூ.2135 கோடி மதிப்பில் சுரங்கப்பாதை.. இனி வயநாடு மக்களுக்கு பயமில்லா பயணம்..!கேரளாவின் வயநாடு பகுதியில் அடிக்கடி ஏற்படும் நிலச்சரிவுகள் மற்றும் அதனால் உண்டாகும் பெரும் சேதங்களுக்கு தீர்வுகாணும் வகையில், கோழிக்கோடு மற்றும் வயநாடு இடையே புதிய சுரங்கப்பாதை அமைக்கும் திட்டத்தை அம்மாநில முதல்வர் பினராயி விஜயன் தொடங்கி வைத்துள்ளார். தற்போது பயன்பாட்டில் உள்ள மலை வழிச்சாலையில் நிலச்சரிவு அச்சுறுத்தல் அதிகமாக இருப்பதால், பயணிகளின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய இந்த மெகா திட்டம் முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com