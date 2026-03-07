சனி, 7 மார்ச் 2026
Written By Siva
Last Updated : சனி, 7 மார்ச் 2026 (10:16 IST)

மாதம் 300 யூனிட் இலவச மின்சாரம்.. ஏப்ரல் 1-ஆம் தேதி முதல் வீடுகளுக்கு மின்சார கட்டணம் குறைவு.. அதிரடி அறிவிப்பு..!

பஞ்சாப் மாநில அரசு ஏப்ரல் 1-ஆம் தேதி முதல் மின்சார கட்டணத்தை குறைப்பதாக அதிரடி அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. 
 
ஏற்கனவே அங்குள்ள வீடுகளுக்கு மாதம் 300 யூனிட் வரை இலவச மின்சாரம் வழங்கப்பட்டு வரும் நிலையில், தற்போது அறிவிக்கப்பட்டுள்ள இந்த விலைக்குறைப்பு வரலாற்று சிறப்புமிக்க ஒன்றாக கருதப்படுகிறது. முதலமைச்சர் பகவந்த் மான் தலைமையிலான ஆம் ஆத்மி அரசு, இதற்கான புதிய கட்டண விகிதங்களை அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிட்டுள்ளது.
 
புதிய அறிவிப்பின்படி, வீடுகளுக்கான மின்சார கட்டணம் யூனிட்டிற்கு ரூ. 1.50 குறைக்கப்பட்டுள்ளது. வணிக ரீதியிலான கடைகளுக்கு யூனிட்டிற்கு 79 பைசாவும், தொழிற்சாலைகளுக்கு 74 பைசாவும் கட்டணம் குறைக்கப்பட்டுள்ளது. 
 
மேலும், மின்சார வாகனங்களுக்கான சார்ஜிங் கட்டணம் யூனிட்டிற்கு ரூ. 5 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. 2022-ஆம் ஆண்டு பதவியேற்றது முதல் தேர்தல் வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றி வரும் பகவந்த் மான் அரசு, இந்த விலை குறைப்பின் மூலம் சாமானிய மக்கள் மற்றும் தொழில்துறையினரின் பொருளாதார சுமையைக் குறைக்க முயன்றுள்ளது. 
 
இந்த அதிரடி நடவடிக்கை அம்மாநில மக்களிடையே பெரும் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.
 
Edited by Siva

ஈரான் விமான நிலையத்தில் சக்தி வாய்ந்த குண்டு போட்ட இஸ்ரேல்.. ஈரான் பதிலடி கொடுக்குமா?

ஈரான் விமான நிலையத்தில் சக்தி வாய்ந்த குண்டு போட்ட இஸ்ரேல்.. ஈரான் பதிலடி கொடுக்குமா?மத்திய கிழக்கில் அமெரிக்கா, இஸ்ரேல் மற்றும் ஈரான் இடையிலான போர் ஏழாவது நாளை எட்டியுள்ள நிலையில், ஈரானின் மெஹ்ராபாத் விமான நிலையத்தில் சக்திவாய்ந்த குண்டுவெடிப்புகள் நிகழ்ந்துள்ளன.

விஜய் - அண்ணாமலை - சீமான் புதுக்கூட்டணியா? திராவிட கட்சிகளுக்கு சவாலாக இருக்குமா?

விஜய் - அண்ணாமலை - சீமான் புதுக்கூட்டணியா? திராவிட கட்சிகளுக்கு சவாலாக இருக்குமா?தமிழகத்தின் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு, விஜய், அண்ணாமலை மற்றும் சீமான் ஆகிய மூவரும் இணைவார்களா என்ற எதிர்பார்ப்பு அரசியல் களத்தில் சுனாமியாய் எழுந்துள்ளது.

விஜயை முடக்க பாக்குறாங்க!.. அதனால்தான் மேடையில் அழுதார்.. ஆதவ் அர்ஜுனா ஆதங்கம்!..

விஜயை முடக்க பாக்குறாங்க!.. அதனால்தான் மேடையில் அழுதார்.. ஆதவ் அர்ஜுனா ஆதங்கம்!..நடிகர் விஜய் துவங்கிய தமிழக வெற்றிக் கழகம் முதல் முறையாக 2026 சட்டமன்ற தேர்தலை சந்திக்கவிருக்கிறது..

ரூ.2135 கோடி மதிப்பில் சுரங்கப்பாதை.. இனி வயநாடு மக்களுக்கு பயமில்லா பயணம்..!

ரூ.2135 கோடி மதிப்பில் சுரங்கப்பாதை.. இனி வயநாடு மக்களுக்கு பயமில்லா பயணம்..!கேரளாவின் வயநாடு பகுதியில் அடிக்கடி ஏற்படும் நிலச்சரிவுகள் மற்றும் அதனால் உண்டாகும் பெரும் சேதங்களுக்கு தீர்வுகாணும் வகையில், கோழிக்கோடு மற்றும் வயநாடு இடையே புதிய சுரங்கப்பாதை அமைக்கும் திட்டத்தை அம்மாநில முதல்வர் பினராயி விஜயன் தொடங்கி வைத்துள்ளார். தற்போது பயன்பாட்டில் உள்ள மலை வழிச்சாலையில் நிலச்சரிவு அச்சுறுத்தல் அதிகமாக இருப்பதால், பயணிகளின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய இந்த மெகா திட்டம் முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளது.

வாட்ஸ்அப்-பில் 'Hi' என்று மெசேஜ் அனுப்பினால் போதும்.. உடனே ஆம்புலன்ஸ் ஓடி வரும்.. தமிழக அரசு

வாட்ஸ்அப்-பில் 'Hi' என்று மெசேஜ் அனுப்பினால் போதும்.. உடனே ஆம்புலன்ஸ் ஓடி வரும்.. தமிழக அரசுதமிழ்நாடு அரசு மருத்துவ சேவையில் மற்றுமொரு மைல்கல்லாக, தற்போது வாட்ஸ்அப் மூலம் ஆம்புலன்ஸ் வசதியை பெறும் புதிய நடைமுறையை அறிமுகம் செய்துள்ளது.

