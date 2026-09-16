டிஆர்பி ராஜா பதவி பறிபோகிறதா? உதயநிதியின் அதிரடி நடவடிக்கை?
திமுக தகவல் தொழில்நுட்ப அணியின் மாநிலச் செயலாளரான டி.ஆர்.பி. ராஜா மீது உதயநிதியின் ஆதரவாளர்கள் கடும் அதிருப்தியில் இருப்பதாக ஒரு முன்னணி வார இதழில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. சட்டமன்றத்திலும் மக்கள் மன்றத்திலும் த.வெ.க.வை உதயநிதி தீவிரமாக எதிர்கொண்டு வந்தாலும், அவரது பேச்சுகளை சமூக வலைதளங்களில் தீவிரமாகப் பரப்புவதில் ஐ.டி விங் சுணக்கமாகச் செயல்படுவதாகக் கூறப்பட்டுள்ளது.
குறிப்பாக, மிசா விவகாரத்திலும் த.வெ.க.வை எதிர் தாக்குதல் செய்வதில் ஐ.டி விங் சறுக்கியுள்ளதாகக் குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்துள்ளன. இதனால் டி.ஆர்.பி.ராஜாவை அந்தப் பொறுப்பிலிருந்து மாற்றிவிட்டு, முந்தைய ஆட்சியில் உண்மை சரிபார்ப்புக் குழுவில் பொறுப்பில் இருந்த ஒருவரை வைத்து ஐ.டி விங்கை நடத்தலாமா என்பது குறித்து ஆலோசிக்கப்பட்டு வருவதாகத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
இதுமட்டுமின்றி, மாணவரணிச் செயலாளர் வீரமணியின் செயல்பாடுகள் மீதும் கட்சித் தலைமை கடும் அதிருப்தியில் இருப்பதால், அவரையும் மாற்ற வாய்ப்புள்ளதாக அந்தச் செய்தியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
Edited by Siva